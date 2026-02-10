話題騒然！CMでお馴染みの“あのサウンドロゴ”が、カラオケで歌える！？JOYSOUND「サウンドロゴカラオケAWARD」決勝ステージ開催！2月18日（水）公式YouTubeで生配信！

株式会社エクシング

株式会社エクシング（本社：名古屋市瑞穂区、代表取締役社長：水谷 靖）は、サウンドロゴを起点に“企業・団体の結束力No.1を決める瞬間エンタメ”をコンセプトとする「サウンドロゴカラオケAWARD」の決勝ステージを、2月18日（水）に開催します。当日の模様は、13時50分よりJOYSOUND公式YouTubeチャンネルにて生配信します。



決勝ステージには、お笑い芸人・ミュージシャンのはなわ氏、シンガーソングライターの川嶋あい氏をはじめとする豪華審査員が登場！全20社・団体の中から、最も優れた作品に贈られる「サウンドロゴカラオケAWARD大賞」に加え、審査員それぞれの視点で選出する審査員賞5作品を決定し、表彰を行います。さらに、受賞作品には、株式会社愛印によるサウンドロゴの楽曲化やカラオケ配信をはじめ、カラオケショップ JOYSOUND 利用券など、多彩な特典をご用意しています。

▽「サウンドロゴカラオケAWARD」 公式ウェブサイト：https://sound-logo.joysound.com

▽決勝ステージ生配信はこちら：https://www.youtube.com/live/xMcXSsaHLSU

企業や商品、サービスを短いメロディやフレーズで印象づけ、音を通してブランドの好意度を高める「サウンドロゴ」。「サウンドロゴカラオケAWARD」では、このサウンドロゴとカラオケを融合した“サウンドロゴカラオケ”を歌うことで、ブランドの魅力を共有・体感し、わずか数秒の中で仲間との一体感を育む新たな場の創出を目指しています。

参加企業・団体のサウンドロゴは、すでに全国のJOYSOUNDでカラオケ配信を開始しており、「まさか、あのサウンドロゴがカラオケで歌えるなんて！」という意外性から、大きな注目を集めています。

また、決勝ステージを前に、参加企業・団体のサウンドロゴをカラオケで歌って応援する「応援ステージ」を開催しました。全20社・団体のうち、全国のカラオケルームで最も多く歌われたのは、「は・か・た・の・しお」でおなじみの伯方塩業のサウンドロゴ。シンプルで耳に残るフレーズが多くの支持を集め、SNS上では、何度も連続で歌ったり、採点機能で高得点を狙う投稿が相次ぐなど、カラオケの新たな楽しみ方として広がりを見せています。耳馴染みのあるサウンドロゴだけでなく、本AWARDへの参加をきっかけに制作されたサウンドロゴもTOP10入りを果たしており、「サウンドロゴ」をカラオケと融合させエンターテインメントへと昇華させる取り組みは、「歌う」という新たなコミュニケーションを生み出し、従業員の一体感を高めるだけでなく、ユーザーのブランドへの親近感向上にもつながっています。伯方塩業をはじめ、歌唱回数が多かった上位10作品には、決勝ステージの総合点に5点が加算されます。

決勝ステージでは、応援ステージの加点に加え、当日のパフォーマンスやカラオケ採点の結果を総合的に評価し、「サウンドロゴカラオケAWARD大賞」を決定します。企業・団体それぞれの想いが込められたサウンドロゴカラオケの頂点を決める、まさに日本一をかけた熱い決戦に、ぜひご注目ください。

当社は、本AWARDやサウンドロゴのカラオケ配信を通じて広く発信することで、その存在価値をさらに高め、ブランド力向上、社内外とのコミュニケーションの活性化に寄与してまいります。

参加企業・団体一覧 【全20社・団体】 ※五十音順

AssIst Path／BIS／エム・カンパニー／大阪狭山Smile・Smile／亀田製菓／関西テレビ放送／クラシアン／さわ研究所／サンテレビジョン／スタメン／セガ／セルビスグループ／SOHLA(宇宙開発協同組合)／テクニケーション／TOPPANホールディングス／伯方塩業／長谷工グループ／広西電設／ヒロプロ／保研オフィス

▽【応援ステージ】歌唱回数上位10作品 （集計期間：2025年12月1日～2026年1月12日）

上位10作品は、決勝ステージの総合点に5点が加算されます。

＝＝ 「サウンドロゴカラオケAWARD」 決勝ステージ ＝＝

【サウンドロゴカラオケAWARDとは】

エントリーされた企業・団体の「サウンドロゴ」を、全国のJOYSOUNDにカラオケ配信し、決勝ステージでは、カラオケでの歌唱回数、当日のパフォーマンスやカラオケ採点による得点を総合的に審査し、サウンドロゴカラオケ日本一を決定します。

▽「サウンドロゴカラオケAWARD」公式ウェブサイト ： https://sound-logo.joysound.com

【開催概要】

主催：JOYSOUND（エクシング）

協力：地域力活性化研究室

＜決勝ステージ＞

2026年2月18日（水）「J-SQUARE SHINAGAWA」にて、サウンドロゴに関するプレゼンテーションと、カラオケによるサウンドロゴの歌唱を行っていただき、各賞を決定します。

１. JOYSOUNDのカラオケ機器での採点

２. 審査員による採点

３. 応援ステージ期間中のカラオケ歌唱回数上位10作品には、総合点に5点加点

【表彰内容・受賞特典】

a.サウンドロゴカラオケAWARD大賞（1作品）

・株式会社愛印による、サウンドロゴの楽曲化（サウンドロゴが含まれる1曲の歌）

・完成楽曲のカラオケ配信、プロモーション協力

・カラオケショップ JOYSOUND利用券 10万円分

ｂ.審査員賞：山田勝也賞・はなわ賞・川嶋あい賞・テアトルアカデミー賞・安井正博賞（5作品）

・カラオケショップ JOYSOUND利用券 各3万円分 × 5本

【審査員】

山田 勝也氏 /株式会社愛印 代表取締役

はなわ氏 / お笑い芸人・ミュージシャン

川嶋 あい氏 / シンガーソングライター

山根 あん氏 ・ 塚尾 桜雅氏 / テアトルアカデミー

安井 正博 / 株式会社エクシング 専務取締役

※「YouTube」は、Google LLCの商標または登録商標です。