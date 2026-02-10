「米国AIデータセンターの今後10年の現実解」と題して、クリーンエネルギー研究所 代表 阪口 幸雄氏によるセミナーを2026年3月17日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

米国AIデータセンターの今後10年の現実解

-日本企業の商機としての系統・変電・冷却・電力品質・運用ソフト-

クリーンエネルギー研究所 代表 阪口 幸雄 氏

２０２６年３月１７日（火） 午後２時～５時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

2024年以降、米国のAIデータセンター投資は「GPU確保」から「電力・系統・立地・許認可の確保」へと主戦場が移行した。GAFAMに加え、Stargate（Oracle＋NVIDIA＋SoftBank等）に代表される“数GW級”の壮大な計画が注目されているが、実現可能性を決めるのは資本の大きさではなく、系統連系・変電所・送電線増強、燃料調達、冷却水、そして地域社会との合意形成である。

一方、メディアでは「SMR（小型モジュール炉）がデータセンター電力の本命」「核融合スタートアップが次世代電源を実現」といった論調が急増している。しかし実態は、SMRは技術以前に事業として成立しにくい構造問題（FOAKコスト、サプライチェーン、人材、規制、工期）を抱え、核融合は科学技術としては前進しているものの、10年スコープで商用電源の主力になる状況にはない。

本セミナーでは、AIデータセンター電力需要の「量」と「時間軸」を冷静に分解した上で、米国の電力・系統制約が投資計画をどのように遅延・分割・立地分散へ導くかを整理する。さらに、SMR・核融合については、誇張されたストーリーから切り離して“成立条件”を明確化し、最後に「今後10年の現実解（既存原発延命、ガス火力＋系統増強、DR・需給運用、立地分散、エネルギー×デジタル統合）」を提示する。

日本企業にとっての商機（系統・変電・冷却・電力品質・運用ソフト等）も合わせて具体的に示す

１．総論：AIデータセンター投資の構造変化（需要・資本・ボトルネック）

（１）AI需要は何が本物か（学習／推論／物理AI）

（２）「需要爆増」論の盲点：連続増加ではなく段階・波

（３）インフラ投資の律速：GPUではなく電力・系統・立地

２．米国の電力制約：作るより“つなぐ”のが難しい

（１）連系・変電所・送電線増強の工期と許認可

（２）電源確保（ガス・再エネ・蓄電・原子力）の現実的制約

（３）水・冷却・地域合意：住民反対と規制

３．GAFAMとStargateの壮大計画はどうなるか

（１）Stargateの構造：計画の全体像と誤解されやすい点

（２）数GW～10GW計画の実務：用地・変電・送電・燃料

（３）頓挫か成功かではない：遅延・縮小・分割・分散

４．SMRの実情：メディアの煽りと現実のギャップ

（１）SMRとは何か（大型炉との違いを誤解なく整理）

（２）技術より事業：FOAKコストと量産の“鶏卵”

（３）規制・人材・セキュリティ：データセンター向けの壁

５．核融合スタートアップの虚実：科学と金融商品の切り分け

（１）核融合は「燃える」ではなく確率過程である

（２）難所は何か：閉じ込め、損失、材料、稼働率

（３）主要方式の賭け筋（磁場閉じ込め／慣性閉じ込め等）

６．今後10年の結論：現実解と日本の商機

７．質疑応答／名刺交換

※プログラムは最新状況に応じて変更する場合があります

