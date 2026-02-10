新学期にぴったり！『サンリオキャラクターズ』よりサンキューマート限定の文具アイテムが新登場！第1弾は2月18日（水）より発売

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、株式会社サンリオの「ハローキティ」や「シナモロール」といった大人気キャラクターたちが登場する文具アイテムを、全国のサンキューマート店舗と公式オンラインショップで2月18日（水）より入荷次第販売開始いたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/stationery-sanrio(https://thankyoumart.jp/blogs/news/stationery-sanrio)

サンキューマートは、新学期に向けて『サンリオキャラクターズ』デザインの文具アイテムを発売いたします。本企画はサンキューマート限定で、第1弾・第2弾として展開いたします。



学生からも支持を集める「ハローキティ」や「シナモロール」といった大人気キャラクターをはじめ、「コロコロクリリン」や「けろけろけろっぴ」など、第1弾では8キャラクターが大集合。

ノートやメモ帳など、カラフルでポップな新学期を応援する文具アイテムを展開します。デイリー使いしやすく、気分が上がるデザインで、新生活のスタートを楽しく彩ります。

なお、第2弾は3月中旬の展開を予定しています。

【販売情報】

■販売開始日：2026年2月18日（水）より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

公式オンラインショップ（https://thankyoumart.jp/collections/stationery-sanrio）

※公式オンラインショップは12:00より販売開始予定です

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

◆第1弾おすすめアイテム

◆クリアロールテープ2P、アクリルメモスタンド／各390円（税込429円）

クリアロールテープは、ノートや手帳のデコレーションに使いやすいアイテムです。柄違いが楽しめる2個セットで、日常使いにもぴったりです。

アクリルメモスタンドは、メモやカードを立てて使える仕様で、飾って楽しめるアイテムです。

◆第2弾おすすめアイテム

◆B6リングノート、フレークステッカー、アクリルクリップ2P、ステッカー（クリア）／各390円（税込429円）※ステッカーはよりどり2点で390円（税込429円）

ステッカーは透け感が楽しめる仕様で、ノートや手帳のデコレーションに活躍します。

キャラクターたちのさまざまなデザインが楽しめる、フレークステッカーも登場します。

※リングノートは第1弾アイテムです

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/