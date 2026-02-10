タレント・格闘家・実業家　ボビー・オロゴン氏による「日本人が知らないお金の増やし方」特別セミナーを3月14日（土）BAR FIVE Arrows@新宿とオンライン@ZOOMでハイブリッド開催！

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

このたび、株式会社クレア・ライフ・パートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：工藤将太郎）は、人生を、より彩り豊かに生き抜くための特別セミナーイベントを開催します。

「生き抜く力を共に創る」をコンセプトとして、人生を、より豊かに生き抜くための学びのプラットフォーム「Live Up Station」を開催しております！

第10回目となる今回は、タレント・格闘家・実業家であるボビー・オロゴン氏をお招きし、不動産投資やレバレッジの使い方を切り口としながら「日本人のお金の増やし方」について語っていただきます。

キャリアや人生における挑戦が"リスクの選択"と言われている中、本講演ではボビー氏のリアルな体験談も交えながらリスクを前向きにとらえ、自らの成長へとつなげてきた思考法についてお話しいただきます。「お金を働かせる」という視点から資産形成について考えるきっかけを得られる内容です。

また、本イベントはオフライン・オンライン同時開催となっております。

お席に限りがございますので、貴重な機会をお見逃しないよう、お早めにお申し込みくださいませ！

お申し込みはこちら :https://crea-lp.com/lus/20260314/■セミナー概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57001/table/92_1_56e7307c6447cd2aca32ca825abf8df8.jpg?v=202602101251 ]■第10回 特別ゲスト：ボビー・オロゴン氏

▶セミナー内容

キャリアや人生において、挑戦とは常に “リスクの選択” と言われます。では、そのリスクとどう向き合い、活かせばよいのでしょうか。本講演では、ボビー・オロゴン氏に、リスクを前向きにとらえ、自らの成長へとつなげてきた思考法について、「不動産投資」や「レバレッジの使い方」を切り口にボビー氏ならではの視点で語っていただきます。

ナイジェリアでの原体験、日本での成功体験を踏まえながら、「お金を働かせる」という視点で資産形成を捉え直すことの大切さを、ボビー氏のリアルな経験談からつかんでください。

▶講師プロフィール

ボビー・オロゴン氏

タレント・格闘家・実業家

ボビー・オロゴン氏

ナイジェリア出身。来日後は語学力と独特のキャラクターで

人気を獲得し、テレビ番組やバラエティを中心に活動。

多様な文化背景を活かしつつ、バラエティ、格闘技、ビジネス、

投資の4 分野で独自のキャリアを築いてきた異色タレント。

タレント活動の傍ら、20 代の頃から資産形成を独学でスタート。日本株、不動産投資、外国為替などを中心に運用し、

投資歴は20 年以上。自身の経験をもとに、リスク管理・

長期目線・インカム重視のポートフォリオ構築を実践。

「稼ぐ力」と「お金を育てる力」の両立を体現してきた。

著書やメディア出演では、「貯蓄より投資」「変化に強い

資産づくり」「日本人が苦手な金融リテラシー」をテー

マに情報発信。国内外の市場に精通し、「異なる文化で

の価値観の違い」と「お金との向き合い方」について、

実体験を交えたメッセージは多くのビジネスパーソンに

好評を博している。

■Live Up Stationとは？

「Live Up Station」は、人生の質的向上を目指し、各分野の専門家や著名人を招いて情報発信や対話を行う場です。

テーマは、人生に役立つ知識や視点を提供する「経済」「健康」「趣味・教養」「歴史」「政治」「ビジネス」「教育」「人生・夢・目標」「資産運用」など、多岐にわたります。

運営母体であるクレア・ライフ・パートナーズは、資産運用を通じて「お金」を軸とした伴走型のコンサルティングを提供しており、その理念を反映しながら、多様な価値観を共有する場を提供します。

■今後のゲスト情報

▶第11回 5月23日（土）

特別ゲスト：馬渕磨理子氏（経済アナリスト・日本金融経済研究所代表理事）

変化が加速する世界の中で、今もっとも問われているのは“情報をどう読み取り、どのように行動へつなげるか”。金融アナリストとして第一線で活躍する馬渕 磨理子氏が、日本経済の現在地と、これから私たちが直面する構造変化を読み解きます。金利・為替・インフレ、地政学リスク…。複雑に絡み合う要因を、生活者にも経営者にも必要な視点へと翻訳し、「今だからこそ備えるべき戦略」を明快に提示。不確実な時代をしたたかに生き抜くために-。数字の裏にあるストーリーを理解し、未来に強い選択ができるようになる、そんな90分をお届けします。

※セミナー内容は変更となる可能性がございます。

お申し込みページ公開まで、今しばらくお待ちください

馬渕氏■会場：BAR FIVE Arrows入口店内

「BAR FIVE Arrows」は2022年8月11日に新宿西口徒歩3分のエリアにオープンいたしました。新宿とは思えない落ち着いた空間が広がり、現代アートの展示や緑をあしらったおしゃれな大理石のカウンターやくつろげるソファーシート、一枚板のウッドデッキが特徴の店内です。

取り扱うウイスキーはスコットランド蒸溜所から直接樽で買い付け独自にボトリングしたオリジナルウイスキーで、ワインはロスチャイルド家系列のものを中心に提供。プレミアム生ビール「ガージェリー」やクラシックカクテルも楽しめ、全てのお客様に寄り添ったドリンクを提供しています。

■運営会社についてクレア・ライフ・パートナーズ ロゴ

資産形成コンサルティングサービスをご提供。3か月から6か月かけて、ライフプラン、マネープラン、資産運用商品の選定、お手続きまでを全てワンストップで実施。満足度90%以上の本サービスの生の声を、公式HP上にお客様の声として500名以上を公開しています。

就業規則の分析から、自社株の効率的な使い方、社会保障制度の活用まで、多岐にわたるアドバイスは、現在多くの個人・法人の方々にご利用いただき、最近では企業の福利厚生サービスとしての導入数も増加しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57001/table/92_2_521f95e24248ed1df91c71896ab2b62b.jpg?v=202602101251 ]