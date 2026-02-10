”マッチョ×介護士“株式会社ビジョナリー　フィットネス実業団「7SEAS　FITNESS」期待の新メンバー2名を発表！

株式会社ビジョナリー

障害福祉サービスを運営する株式会社ビジョナリー（代表取締役社長/丹羽悠介、本社:愛知県名古屋市）は、業界イメージ刷新とさらなる飛躍を求め、フィットネス実業団「7SEAS（セブンシーズ）」が新たなメンバーを迎え、2026年4月より新体制となることを発表いたします。

新たなメンバーとして加入した2名の選手をご紹介いたします。

■フィットネス実業団「7SEAS FITNESS」とは

フィットネス実業団「7SEAS FITNESS」は、障害福祉サービスの現場で働きながらボディビル競技に挑戦する、いわゆる“マッチョ介護士”によって構成された実業団チームです。

介護と筋トレという一見異なる分野を両立し、「筋肉を社会貢献に」という理念のもと、福祉の現場でも競技のステージでも全力を尽くす姿が、多くの共感と注目を集めています。

7SEAS 公式HPはこちら：https://7seas.visionary.day/(https://7seas.visionary.day/)

2018年にスタートしたこの取り組みは、介護・福祉業界における新たなロールモデルとしてイメージ刷新を行い、2025年には日本国内にとどまらず、海外からの取材依頼も増え、注目を集める存在へと成長しています

（マッチョ介護士活動まとめはこちら：https://visionary.day/news/njkwq0n3c9d）

■新メンバー紹介

このたび、フィットネス実業団「7SEAS FITNESS」に新たに加入したメンバー2名をご紹介いたします。

広すぎる背中のキューティーマッチョ 柏田和哉

実業団候補生「looc（ルーク）」から圧倒的な結果で這い上がった、23歳の若き才能。

あだ名は”サム”。最年少らしいハツラツとしたエネルギーと、介護現場で培ったハートフルな姿勢で、実業団に新しい風を吹き込む期待のホープ。

ビジョナリーの漆黒の帝王 佐伯建

APF VISIONARY TRYOUT CUP2025“ドラフトトライアウトクラス”でその才能を「一本づり」された強運の持ち主。一見クールなポーカーフェイスだが、その内側には誰よりも熱い想いを秘めている。

まだ誰も知らない”未知の顔”を持つ、チームのジョーカー的存在。

マッチョ介護士のこれまでの活動実績やメンバー紹介については、

ビジョナリー公式Youtubeチャンネル「VISIONARY | 日本一マッチョが多い介護の会社」(https://youtube.com/@_visionary_inc?si=I68oVm1hGCvOheDl)よりご覧いただけます。

ビジョナリー公式Youtubeチャンネル :https://youtube.com/@_visionary_inc?si=I68oVm1hGCvOheDl

フィットネス実業団「7SEAS FITNESS」は、新たにメンバーを迎え、介護・福祉業界のイメージ刷新のみならず、今後も活躍の場を広げるべく活動を続けてまいります。

■スポンサー募集のご案内

株式会社ビジョナリーが運営する実業団「7SEAS」は、介護の現場で働きながら、フィットネス競技・格闘技・HYROXといったさまざまなフィールドに挑戦する“マッチョ介護士”たちによる実業団チームです。

スポンサーの皆様には、チームの国内外での大会活動や社会貢献イベントへの協賛を通じて、貴社のブランド価値向上と社会的評価の向上に寄与する機会をご提供いたします。

また、7SEASの挑戦を支えていただくことで、介護・福祉業界の未来をともに描き、前向きなメッセージを社会へ発信していくパートナーとなっていただければ幸いです。



こちらのページ(https://7seas.visionary.day/news/kui68b2cjdi)より詳細をご確認いただけます。

ご興味をお持ちの方は、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

スポンサーに関するお問い合わせ先：visionary_pr@visionary.day

フィットネス実業団「7SEAS FITNESS」新メンバーであり、世界的大会で活躍する選手の詳細については、近日発表を予定しております。