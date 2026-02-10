【新連載】『ヤンデレ覚醒！！捨てられた令嬢は最恐侯爵にアタック中！』竹コミ！にて連載スタート！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ヤンデレ覚醒！！捨てられた令嬢は最恐侯爵にアタック中！』（著者：葵日向）を「竹コミ！」で2026年2月10日(火）12：00より、連載開始いたします。

『ヤンデレ覚醒！！捨てられた令嬢は最恐侯爵にアタック中！』作品バナー

【掲載サイト】

竹コミ！：https://takecomic.jp/

【あらすじ】

令嬢イミーナは、婚約者を他の令嬢に奪われて婚約破棄をされ、家族にも周囲にも見捨てられた末、残虐と恐れられる侯爵オスカーの元へ後妻として嫁ぐことになった。

親子ほど年も離れていて、前妻を自ら手にかけたと噂されていたオスカーを前に、思わず震えるイミーナ。

――だがその震えは、恐怖ではなく“歓喜”の震えだった！！

「これが……人を愛するということなのね！！！！」

まさかの一目惚れをかましてくるイミーナに、冷酷無比のはずのオスカーも思わずタジタジ。

最強ヤンデレ令嬢の“重すぎる愛”がオスカーに向かって炸裂し始める――！！

【見どころ】

イミーナの愛が重すぎる！！

でもそんな純粋で真っ直ぐで度が過ぎる愛が冷酷と恐れられているオスカーに刺さっている…！？

【作家情報】

▼著者：葵日向

電子コミックレーベルなどで幅広く執筆。 恋愛、ラブコメ、ファンタジーなど多彩なジャンルを手掛け、魅力的なキャラクター描写とストーリーテリングで読者を惹きつける。代表作に『さっちゃんとけんちゃんは今日もイってる』『黒い百合には棘がある』『我が妹のためならば』など。

著者X：https://x.com/gennkinauma

■「竹コミ！」について

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト：https://takecomic.jp/

編集部公式X

竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O

竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen

【試し読み】

続きは『竹コミ！(https://takecomic.jp/)』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/