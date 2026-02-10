明治製薬、初の会員制ラウンジをオープン

株式会社ラッキー

明治製薬の会員制ラウンジを、2026年2月10日（火）、大丸心斎橋店 南館3階・明治製薬店舗前にオープンいたします。

本ラウンジは、明治製薬の商品をご愛用いただいているお客様や、ブランドに関心をお持ちの方が、より落ち着いた空間でブランドの世界観に触れていただける会員制の特別ラウンジです。

また、ラウンジのオープンと同時に、明治製薬公式アプリを通じた「クラブメンバー制度」をスタートいたします。

■ 会員制ラウンジについて

心斎橋という国内外から多くの方が訪れるエリアにおいて、明治製薬が大切にしてきた品質への姿勢やブランドの考え方を、より丁寧にお伝えするための場として設計されました。

百貨店内の店舗に隣接しながらも、ゆったりとした時間をお過ごしいただける空間となっております。

■ クラブメンバー制度（公式アプリ）について

ラウンジのオープンに合わせ、明治製薬公式アプリ内にて「クラブメンバー制度」を開始いたします。

アプリよりメンバー登録いただくことで、以下のような会員限定特典をご用意しております。

■ ラウンジ来店特典について

- 会員限定の来店特典- ポイント付与・ポイントサービス- 会員向け情報・ご案内の配信- 今後予定している特別企画へのご案内 など※特典内容は順次拡充予定です。

ラウンジオープンを記念し、初回来店のお客様限定で、お一人様1回限り「888ポイント」を付与いたします。

※本特典はラウンジ来店時のみ適用

※再来店時の再付与はございません

■ 施設概要

名称：明治製薬 会員制ラウンジ

オープン日：2026年2月10日（火）

場所：大丸心斎橋店 南館3階 明治製薬店舗前

利用条件：明治製薬公式アプリ クラブメンバー登録者

【明治製薬NMNとは】

明治製薬が取り扱う「NMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」は、近年、健康や美容に関心を持つ方々の間で注目されている成分のひとつです。NMNは、補酵素NAD⁺に関係するとされ、さまざまな分野の研究でも取り上げられています。当社では、原料の選定から製造に至るまで、医薬品のGMP（適正製造基準）に準拠した品質管理を徹底し、純度にこだわったNMN配合製品を展開。日々のライフスタイルに取り入れやすいアイテムとして、幅広いお客様にご利用いただいています。

【会社紹介】

・明治製薬株式会社

設立：1951年2月7日

代表取締役：石黒 香那子

本社：〒936-0021富山県滑川市中川原77番地

URL：https://meijiseiyaku.co.jp/

1951年に富山県滑川市で、配置販売向け医薬品メーカーとしてスタートした明治製薬。

富山県は約80社もの製薬業者が存在しており、その中で明治製薬は70年以上にわたり、医薬品GMPに準拠した管理のもと、約60種類ほどの医薬品・健康食品を提供し続けております。

製造に関して全て医薬品を製造している設備を使用し、生産しております。かつ医薬品に準拠した検査方法で品質管理を行っております。

・株式会社ラッキー

設立：2010年4月6日

代表取締役：小泉 優衣

本社： 〒170-0014 東京都豊島区池袋3-67-10

URL：https://www.lucky-tokyo.com/

株式会社ラッキーは、『幸せをつくる』をテーマに、自社企画かつ品質にこだわった酒類、健康補助食品、化粧品の販売をしております。