＜参加者募集＞斎藤幸平氏が語る「テクノ資本主義の未来と進歩の終わり」、4月22日（水）丸の内で特別講演会を開催

CROSS Business Producers株式会社

事業開発のプロフェッショナルファームであるCROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「当社」）と、当社子会社の株式会社データリソース(https://www.dri.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉）は、2026年4月22日（水）に東京大学大学院准教授であり、経済思想家・社会思想家として国内外で高い評価を受ける斎藤幸平（さいとうこうへい）氏(https://researchmap.jp/7000022985/?lang=english)を講師に迎え、特別講演会を共同開催いたします。本講演会では、斎藤氏による「テクノ資本主義の未来と進歩の終わり」をテーマにお話しいただきます。

■ 開催背景

今の時代、気候変動、格差の拡大、テクノロジーの急速な進展など、現代社会は資本主義の在り方そのものを問い直す局面を迎えています。こうした時代背景のもと、経済思想家・斎藤幸平氏(https://researchmap.jp/7000022985/?lang=english)は、現代の経済構造と環境思想を軸に、資本主義の構造的課題とその先にある社会の可能性を提示し、国内外で大きな注目を集めてきました。本講演会では、テクノロジーがもたらす変化と資本主義の行方についてお話いただきます。あわせて、懇親会では、ご興味をお持ちの方には、未来を批評する視点を企業や組織の意思決定へと接続する場として、当社の未来予測フレームワークAI「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」を実演・ご説明致します。

■ 講師プロフィール

氏名：斎藤 幸平（さいとう こうへい）氏

東京大学大学院総合文化研究科・超域文化科学専攻 准教授

略歴：ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程修了。博士（哲学）。大阪市立大学大学院経済学研究科准教授を経て現職。

主な著書：『人新世の「資本論」(https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/1035-a/)』（集英社新書、2020年）、『マルクス解体(https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000376669)』（講談社、2023年）、『ゼロからの『資本論』(https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000886902023.html?srsltid=AfmBOoo4IycsqhlKmyJqxQ4wKsBpAIkXdwo-7NYlcWs0e1EbS7cwXOLn)』（NHK出版、2023年）、『Marx in the Anthropocene(https://www.amazon.com/Marx-Anthropocene-Kohei-Saito/dp/1009366181)』（Cambridge University Press, 2023年）、『タイトル未定』（2026年4月5日発売予定）

■ 講演会概要

- 日時： 2026年4月22日（水） 17:00～18:00 斎藤幸平氏 特別講演会18:00～18:10 当社AI「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」による未来予測実演18:15～19:30 懇親会（齋藤先生ご参加）- 会場： 新東京ビル4階カフェ「Join 4ths」〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4階(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=35.677514%2C139.7624926&query_place_id=ChIJaVfYgfqLGGAR0KC_93MTrh4)※本会場は、施設のセキュリティ上、入室に事前登録が必要となります。 ※入室方法は、お申し込み後にメールにてご案内いたします。- 定員： 40名- 参加費：5,000円（講演会のみの方）、8,000円（講演会及び懇親会ご参加の方）※CBP/DRIのお客様は上記無料となります。- 懇親会特別企画：4月23日の「本の日／サン・ジョルディの日」に先立ち、懇親会では参加者同士で本を贈り合う企画を実施いたします。ご参加の皆様には、お一人1冊、ご自身が読んだことのある本（古本可）をお持ちいただき、知の交流と新たな出会いを楽しむ場としてご活用ください。- お申込み方法： 下記の専用フォームよりお申し込みください。※定員に達し次第、受付を終了いたします。お申込みはこちら :https://forms.gle/6BVm9H8J6hRga2js5

https://forms.gle/6BVm9H8J6hRga2js5

※CROSS Graphとは：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000005874.html

※CROSS Graph公式ホームページ：

https://cross-graph.com/

＜主催＞【CROSS Business Producers株式会社の概要】

『世の中の変化をとらえ、事業開発を通じて社会に価値を送り出す』ことをパーパスとする、未来予測に基づくビジネスデザイン（Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)）で事業開発を支援するプロフェッショナルファームです。事業開発の原点を、将来予測におき、創業時より、米国IFTF（未来予測研究所Institute for the Future）(https://crossproducers.com/iftf/)と連携した未来を見通すアプローチを用いた企業戦略への提言、フィールドサーベイほかを実施し、新たな事業の立ち上げに寄与してまいりました。2012年より、「Vision 2050」として、サステナブルな2050年を予測する未来予測プログラムを継続的に実施し、2023年には未来予測に特化した支援サービス「Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)」の提供を開始しました。また、「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」と連動する世界約200社の調査データを提供する老舗のグローバル調査会社である株式会社データリソース（DRI）(https://www.dri.co.jp/)を子会社として傘下に持ち、グローバルな市場インテリジェンス機能を強化しています。

会社名：CROSS Business Producers株式会社

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階

代 表：三木言葉

設 立：2011年10月3日

U R L ：https://crossproducers.com

【株式会社データリソースの概要】

調査情報・データ・分析などを提供。媒体「調査レポート、年間サブスクリプションサービス、委託調査」を通じ、世界の電気通信・コンピュータ・エレクトロニクス・環境・エネルギー・自動車（自動運転・EV）関連・半導体・医薬医療 等の、最新の市場情報をはじめ、競合他社の戦略、新技術やサービスの開発、法規制、知的財産分野など、事業戦略立案に直結する価値のある情報・分析データを提供しております。

会社名：株式会社 データリソース

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内３丁目３－１ 新東京ビル４F

代 表：三木 言葉

設 立：1995年6月1日

U R L ：https://www.dri.co.jp/

