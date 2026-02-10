「UN3D.(アンスリード)」玉川高島屋POP UP STORE オープンのお知らせ。

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するブランド「UN3D.」（アンスリード）がは、2026年2月25日(水)から2026年3月3日(火)までの期間限定で「UN3D. 玉川高島屋 POP UP STORE」をオープンします。

本POP UP STOREでは、UN3D.を象徴する構築的なデザインのデニムシリーズを中心に、MA-1の要素をドッキングした最新アイテムを展開。さらに、2026 SPRING COLLECTIONより一部アイテムを先行発売します。

UN3D.が大切にしてきた「UN STANDARD」「UN SIMPLE」「UN SIMILAR」。

既存の常識や枠組みにとらわれない視点から生まれたプロダクトを、リアルな空間で体感いただける機会となります。

[POP UP STORE概要]

UN3D. 玉川高島屋 POP UP STORE

住所：東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋 3F STYLE & EDIT

開催期間：2026年2月25日（水）～2026年3月3日（木）

営業時間：10:00～20:00