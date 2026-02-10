【栄光ロボットアカデミー】新年少～新高校３年生対象、「春の体験会」を2月～4月に開催

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社で、進学塾「栄光ゼミナール」を運営する株式会社栄光（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：下田勝昭）は、ロボット＆プログラミング教室「栄光ロボットアカデミー」において2026年2月～4月に「春の体験会」を開講します。

新年少～新高校3年生を対象に、栄光ロボットアカデミーの授業を初めて受講するお子さまに向けた特別クラスを6種類ご用意しました。すでにお通いのお子さまと一緒に受講する授業体験とは異なり、ロボットやプログラミングが初めての方にも分かりやすく親しみやすい授業テーマとなっています。この機会にぜひご体験ください。

栄光ロボットアカデミー「春の体験会」 :https://link.eikoh.jp/4pBBcwU

講座一覧

・【新年少・新年中】幼児コース「はじめてのモーターカー」／使用教材：WeDo2.0

・【新年長】年長コース「はっしん！ゴムゴムカー」／使用教材：WeDo2.0

・【新小学1年生・新小学2年生】プライマリーコース「色で見分ける！センサーカー」／使用教材：SPIKE(TM)ベーシック

・【新小学3年生～新小学6年生】スタンダードコース「プログラミングで自動運転」／使用教材：SPIKE(TM)プライム

・【新小学3年生～新高校3年生】3Dプリンターコース「パズルクリエイターになろう！」／使用教材：Tinkercad

・【新小学5年生～新高校3年生】Pythonコース「クイズ！計算マスター」／使用教材：Python

講座紹介

【新年少・新年中】幼児コース「はじめてのモーターカー」／使用教材：WeDo2.0

自分で作ったものを動かす楽しさを実感できる講座です。モーターを回すという単純な動作を実行するにも、「速さ」「向き」「時間」など細かく条件を設定する必要があります。設定によって車の動きがどのように変わるか観察し、車を好きなように動かすことに挑戦します。

※親子参加となります。

【新年長】年長コース「はっしん！ゴムゴムカー」／使用教材：WeDo2.0

年長コースで作る車は、ただモーターを回転させるだけでは動きません。たくさんあるパーツの中からどれを選び、どのように取り付ければ車のタイヤが動くのか。目標に向かって試行錯誤することで、上手くいったときの喜びを感じられる講座です。

【新小学1年生・新小学2年生】プライマリーコース「色で見分ける！センサーカー」／使用教材：SPIKE(TM)ベーシック

プライマリーコースでは、センサーにはどのような種類があるか、身の回りのどのようなものに使われているかなどを考えながら、モーターだけでなく、カラーセンサーを使ったプログラミングに挑戦します。色を指定して決まったバス停にだけ止まる車を完成させます。

【新小学3年生～新小学6年生】スタンダードコース「プログラミングで自動運転」／使用教材：SPIKE(TM)プライム

スタンダードコースの授業では、トライ＆エラーを繰り返しながら、次々に課されるミッションのクリアを目指します。ロボットとは一体何か、ロボットについての学びを深めた後は、距離センサーを使って障害物を避けて進む自動運転プログラムを作ります。

【新小学3年生～新高校3年生】3Dプリンターコース「パズルクリエイターになろう！」／使用教材：Tinkercad

5×5 のマス目を使って、パズルをデザインします。同じ形になるのを避けたり、隙間を作らないようにしたり、完成図をイメージしながら設計する作業はとてもワクワクします。講座で作ったデータは3Dプリンターで印刷し、完成した作品をお渡しします。

※印刷の都合上、完成品のお渡しには1か月程かかる場合があります。

【新小学5年生～新高校3年生】Pythonコース「クイズ！計算マスター」／使用教材：Python

Pythonというプログラミング言語の基礎を学び、四則演算を用いた計算ゲームを作成します。正しいプログラムを組むことで、手間のかかる計算をコンピューターはあっという間に処理できます。授業は個人のペースに合わせて進めることができるので、タイピングが初めての方でも安心です。

「春の体験会」概要

＜開催時期＞

2026年2月～4月

※開催している講座、開催日時等は、教室によって異なります。詳細はサイト(https://link.eikoh.jp/46uHDdH)をご覧ください。

＜対象＞

新年少～新高校3年生

＜受講料（税込、教材費含む）＞

全コース3,300円

＜実施時間＞

・幼児コース「はじめてのモーターカー」：60分

・年長コース「はっしん！ゴムゴムカー」：60分

・プライマリーコース「色で見分ける！センサーカー」：90分

・スタンダードコース「プログラミングカーで自動運転」：90分

・3Dプリンターコース「パズルクリエイターになろう！」：90分

・Pythonコース「クイズ！計算マスター」：90分

＜定員＞

各回8名

＜申し込み締切＞

各講座5日前（満席になり次第締切）

お申し込み :https://link.eikoh.jp/4pBBcwUサイトより、ご希望の講座を選択し日時を確認の上、お申し込みください。

栄光ロボットアカデミー

栄光ロボットアカデミーは「レゴ(R) エデュケーション SPIKE(TM)ベーシック」、「レゴ(R) エデュケーション SPIKE(TM)プライム」や簡単な仕組みでプログラムを学べる「viscuit」等を使用する、ロボット＆プログラミング専門教室です。子どもたちが飽きることなく、集中して取り組める授業内容でモチベーションを維持し、向上心を育み、未来を切りひらくために必要な「創造力」「問題発見力」「問題解決力」「論理的思考力」「表現力」の5つの力を身につけます。

授業の特徴

栄光ロボットアカデミーでは、ロボットやプログラミングを学ぶことはもちろん、ロボットやプログラミングを通して、未来を切りひらく力を身につけるための授業を目指しています。

「車を自動運転させたい！」「家のことをしてくれるロボットがいたらなぁ・・・」「タイムマシーンってつくれるかな？」そういった夢を実現させるためには、技術を学ぶことも必要ですが、目標を見つけ、自ら考え、仮説検証により解決する楽しさや、解決したときの喜びを体感することが大切です。

栄光ロボットアカデミーの授業には「どうすれば？」「こうすれば！」と自ら進んで考えるきっかけがたくさんあります。

子どもたちにロボット製作・プログラミングを指導するだけではなく、子どもたち自身がやりたいことを見つけた時に、それを実現させるための手段を自ら考え実行し、そして、未来を変える力を身につけてほしいと思っています。

株式会社栄光 会社概要

中学受験、高校受験対策の進学塾「栄光ゼミナール」や個別指導で目標達成へ導く学習塾「栄光の個別ビザビ」、大学受験対策塾「大学受験ナビオ」等を、首都圏を中心に展開、国内屈指の規模を持つ進学塾として多くの塾生をお預かりしています。

2021年7月には、中学・高校・大学受験対策のオンライン進学塾「EIKOH LiNKSTUDY」を開講。生徒の学ぶ意欲を引出し、自ら学ぶ姿勢を育てることはもちろん、豊富なデータや経験を活かして効果的に指導を行い、中学受験・高校受験・大学受験合格へ導き、生徒・保護者の期待に全力で応えていきます。

また、科学実験専門教室やロボット・プログラミング教室のＳＴＥＭ教育事業も行っています。

本社：東京都千代田区富士見二丁目11番11号

代表：代表取締役社長 下田勝昭

設立：1980年７月

【お客様からのお問い合わせ先】

「栄光ロボットアカデミー」の各教室にお問い合わせください。

栄光ロボットアカデミー教室一覧(https://www.eikoh-robot-academy.com/classroom)