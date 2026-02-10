春休み・GWの家族旅行に、釣り体験と記念日フォトを。「ウェルカムベビーのお宿」認定ホテルが体験型ファミリープラン2種を販売【グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社南紀白浜の人気施設「とれとれパーク内のカタタの釣り堀」

雄大な太平洋を全客室から眺めるオールインクルーシブのリゾートホテル「グランドメルキュール和歌山みなべリゾート&スパ」（和歌山県日高郡みなべ町／総支配人：田中 一徳）は、春休みや大型連休に向けて、小さなお子さま連れでも安心して楽しめる体験型宿泊プラン2種を発売します。

2025年11月に赤ちゃんや小さなお子さま連れにやさしい宿泊施設として「ウェルカムベビーのお宿」認定を取得した当ホテルでは、車で約30分ほどの距離にある、西日本最大級の海鮮マーケットを中心としたリゾート施設「とれとれパーク内のカタタの釣り堀」での釣り体験プランと、お子さまの“今だけ”を残すプロカメラマンによる撮影プランを、春の家族旅行におすすめの宿泊体験として提案します。家族みんなで盛り上がりながら、旅の思い出づくりにぴったりな体験を用意しました。

企画背景

当ホテルは、南紀白浜エリアを観光するファミリー層の利用が多く、白良浜や円月島、三段壁、天神崎、アドベンチャーワールドなどの観光地が周辺にあり、自然と観光資源に恵まれた立地にあります。こうした環境を生かし「宿泊そのものが家族の思い出になる体験」を提供したいという想いから、ホテルから車でアクセスできる人気施設「とれとれパーク内のカタタの釣り堀」での釣り体験付きプランを企画しました。

また、「ウェルカムベビーのお宿」認定を機に、赤ちゃんや小さなお子さま連れのご家族が安心して記念日を迎えられる滞在価値を高めたいと考え、宿泊とフォト体験を組み合わせた1日1組限定のキッズフォトプランも新たに展開します。

プラン１：南紀白浜で釣り体験｜手ぶらでOK！釣って楽しい釣り堀体験付きステイ〈夕朝食付き〉

陸続きで安全に楽しめる「とれとれパーク内のカタタの釣り堀」での釣り体験が付いた宿泊プランです。釣り竿やエサなどの釣り道具一式がセットになっているため、初心者や小さなお子さま連れのファミリーでも手ぶらで気軽に参加可能です。釣った魚はすべて持ち帰ることができ、釣果に応じて参加できるお楽しみ抽選特典も用意しています。

このプランならではの魅力

プラン概要

- 西日本最大級の海鮮マーケット「とれとれ市場」を中心としたリゾート施設内にある釣り堀で、観光とあわせて楽しめる体験型プラン- 小鯛やイサキ、アジなど、季節ごとに釣れる魚種が変わり、何度訪れても楽しめる釣り体験- 釣った魚をそのまま持ち帰れるため、「体験」と「旅のお土産」を同時に叶える家族旅行に最適

【プラン名】【南紀白浜で釣り体験】手ぶらでOK ！釣って楽しい！釣り堀体験付きステイ

【宿泊期間】 2026年3月20日（金）～5月31日（日）

【予約URL】 https://grand-mercure-wakayamaminabe-resortandspa.jp/plan/fishing-pond-experience/

【プラン内容】釣り堀体験（2時間/チェックアウト日）、釣り道具一式（1室につき釣り竿1セット）、1泊2日の宿泊、夕朝食ビュッフェ、ラウンジ利用、温泉

【体験日】 チェックアウト日

【体験時間】 7:00～14:00（最終入場）

【体験場所】 とれとれパーク内のカタタの釣り堀（〒649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田藤島2217-2）

【備考】

・保冷箱の持ち込みは可能です。スチロール箱・氷は現地で販売しています。

・釣り竿は1室につき1セットです。追加希望の場合は、現地にて有料で申し込みが可能です。

・釣果がなかった場合は、魚1匹をプレゼントします。

・釣った魚は「とれとれ市場 鮮魚コーナー」にて、有料で捌きサービスを利用できます。

・ホテルからの送迎はございません。移動は自家用車または公共交通機関となります。

プラン２：お子さまの特別な日に｜プロカメラマン撮影付き キッズフォトプラン〈夕朝食・ラウンジ付き〉

お子さまの誕生日や成長の節目を、プロカメラマンによる撮影で残す1日1組限定の宿泊プランです。やわらかな自然光が差し込むチャペルに、専用の撮影セットを設え、遊びながら進める撮影スタイルで、お子さまの自然な表情やしぐさを丁寧に切り取ります。

このプランならではの魅力

- 3歳以下のお子さまを対象に、成長の節目や記念日をプロカメラマンが丁寧に撮影- 撮影データ 10～20カット付き。家族で何度でも見返せる“今だけの一瞬”を形に- 「ウェルカムベビーのお宿」認定ホテルだからこそ叶う、赤ちゃん連れでも安心の撮影環境

プラン対応客室（一部）

【ファミリースーペリアツイン ウェルカムベビーオーシャンビュー】

ナチュラルカラーを基調としたモダンで居心地のよいインテリアと落ち着いたデザインが特徴の客室。

ゆとりあるスーペリアツインで、ベッドは添い寝しやすいようにぴったりと並べた、お子さま連れに人気のハリウッドタイプ。ベビー＆キッズ用品も完備しています。

【ファミリーツイン和洋室 ウェルカムベビーオーシャンビュー】

太平洋を臨む窓側に畳スペースを配置した客室。

ゆったりと過ごせる畳スペースは、ハイハイも安心の土足禁止エリア。ベッドは添い寝しやすいようぴったりと並べたハリウッドタイプで、さらに布団２組をご用意。ベビー＆キッズ用品も完備しています。

ベビー&キッズ向け無料貸し出し

各種ベビー＆キッズ用品を用意しています。

備品一覧：お子さま用浴衣、ベビーカー／ベビーバス／ベッドガード／補助便座／おむつ用ごみ箱／ベビーソープ／踏み台／ベビーベッド

※一部事前要予約。貸し出し備品には数に限りがあります。

プラン概要

【プラン名】【お子さまの特別な日に】プロカメラマン撮影付き キッズフォトプラン

【予約URL】 https://grand-mercure-wakayamaminabe-resortandspa.jp/plan/kids-special-day-photo/

【宿泊期間】2026年3月1日（日）～5月6日（水）

【プラン内容】キッズフォト撮影、1泊2日の宿泊、夕朝食ビュッフェ、ラウンジ利用、温泉

【撮影日】チェックアウト日

【撮影時間】9:00 または 10:00 より選べます（所要時間：約1時間）

【撮影場所】1階 チャペル

【利用条件】対象年齢：3歳以下のお子さま（本プランはお子さま連れのお客さま限定です。大人のみでの利用はできません。）

【注意事項】

・お子さまの衣装は、各自で用意が必要です。

・撮影セットおよび小物は、ホテルで用意します。

・撮影は、お子さまの体調や当日の状況を優先して実施します。

・撮影内容やカット数は、状況により変更となる場合があります。

・撮影開始時刻が10:00の場合は、事前にチェックアウトが必要です。

「ウェルカムベビーのお宿」とは

ミキハウス子育て総研株式会社が、子育てファミリーに優しい施設の普及を促すために、2008年3月より開始した認定事業。お子さま連れでも安心して宿泊できる施設かどうか、独自の認定基準（全100項目）に基づき、客室や設備などのハード面と接客やサービスなどソフト面の評価を行い、一定基準を満たした宿泊施設を『ウェルカムベビーのお宿』として認定しています。

ミキハウス子育て総研 https://corp.happy-note.com/

宿泊はオールインクルーシブで気ままに滞在！

グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ

みなべ町の高台に建ち、眼下に海を眺める絶景ロケーション海から吹く風を感じる非日常の湯浴みを楽しむ温泉露天風呂名産品の南高梅の食べ比べなど、滋味深い味わいを楽しむ朝食ビュッフェ

和歌山県の中央部、日本一の梅の産地(*)みなべ町に建つオールインクルーシブのリゾートホテルです。朝夕のビュッフェスタイルの食事、夕食時のアルコール、ラウンジで提供するアルコールを含むドリンクやご当地銘菓を宿泊料金の中で自由に楽しむことができます。また、客室や露天風呂、温泉を引いた足湯など館内の様々な場所から雄大な太平洋の風景を臨み、日常の喧騒を忘れたリゾートステイを満喫できます。

* https://www.minabe-kanko.jp/

【所在地】〒645-0012 和歌山県日高郡みなべ町大字山内字大目津泊り348番地

【TEL】 03-6627-4732（予約センター）

【アクセス】JR南部駅から車で約10分、みなべICから車で約10分

【公式サイト】https://grand-mercure-wakayamaminabe-resortandspa.jp/

■グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約20年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界 110 ヶ国で 5,700 を超えるホテルやレジデンス、10,000 を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約 45 のホテルブランド、さらに Ennismore と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967 年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISIN コード：FR0000120404）および OTC 市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年2月10日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。