＜グランドセイコー＞繊細な雪面の美しさを写し取った「雪白パターン」をダイヤルにあしらう、2つのモデルが登場

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）は、＜グランドセイコー＞より、国内外で高い評価を得ている「雪白（ゆきしろ）パターン」をダイヤルにあしらった、ケース径33.0mmのクオーツモデルを2種発売いたします。いずれも4月24日（金）発売予定で、希望小売価格は440,000円（税込）です。

長く親しまれる「雪白パターン」をダイヤルにあしらった33mmモデル

堅さを帯びた雪面に冷たく乾いた風が吹きつけることで生み出される風雪紋は、厳しい冬山で見られる美しい景色の一つです。その風雪紋を写し取った「雪白パターン」と呼ばれるダイヤル模様は、2005年に初めて登場して以来、20年以上にわたり多くの方に愛され続けています。

そしてこの度、クオーツムーブメント「キャリバー9F」に最小サイズの「キャリバー9F51」が新たに登場したことで、ケース径33.0mmのモデルが実現しました。耐磁性能はそのままに、構造を変更したことでケースの厚さは9.1mmとなり、キャリバー9F搭載モデルの中で最も薄く仕上がっています。コンパクトなケースは、どなたの腕元にも美しく収まります。

雪面の美しさと儚さを表現した「雪白」ダイヤル

《商品特徴》

本作の製造地、セイコーエプソン塩尻事業所にある「信州 時の匠工房」から望むことができる穂高連峰では、冬の時期になると未踏の雪原に風が刻む風雪紋を目にすることがあります。その耽美な風雪紋を表現する「雪白パターン」をあしらい、真っ白な冬景色を写し取りました。まっさらな雪と風が生み出す偶然の美しさと儚さが、匠の技によって繊細に作りこまれています。

ダイヤルには特殊な銀めっき加工を取り入れ、白い塗料を使わずに繊細な風合いを創出しています。ブルースチールの秒針の鮮やかな青さが、純白のダイヤルに差し色として輝きます。

澄んだ冬の青空が「雪白パターン」に溶け込んだ「雪白ブルー」ダイヤル

冬の冷たい風に吹かれた雪面に、空の色が反射した景色を写し取った「雪白ブルー」ダイヤル。「雪白パターン」に清らかな水色の彩りを添えました。

「雪白」ダイヤル同様に、ダイヤル上で時を刻むブルースチールの秒針が、確かな時の移ろいを表しています。

キャリバー9Fの高性能はそのままに径小化した新ムーブメント「キャリバー9F51」

「クオーツを超えたクオーツ」を究めてキャリバー9Fは1993年に誕生しました。年差±10秒の高精度を実現し、細部にも工夫を凝らした最高峰のクオーツムーブメントは、それまでの常識を覆しました。

そして本作に搭載される新ムーブメントは、キャリバー9Fの中で最もシンプルなムーブメント「キャリバー9Ｆ61」の精度・性能はそのままに、長径を0.6mm小型化した「キャリバー9Ｆ51」です。

クオーツでは困難だった重い針を動かすことを可能にした「ツインパルス制御モーター」、秒針を美しく回転させるためにふらつきを軽減する「バックラッシュオートアジャスト機構」、長期にわたる使用で進みがち、遅れがちという傾向が判明した時には精度調節ができる「緩急スイッチ」など、キャリバー9Fが誇る機能を搭載しています。

＜グランドセイコー＞は、1960年の誕生以来、最高峰の腕時計を目指し、正確さ、美しさ、見やすさといった腕時計の本質を高い次元で追求・実現し続け、革新へのあくなき挑戦で弛まぬ進化を重ねてきたブランドです。2010年から本格的なグローバル展開を開始し、世界でも数少ない真のマニュファクチュールにしか成し得ない最高レベルの性能と洗練されたデザインで、世界中で高い評価を得ています。

自然や季節の移ろいからインスピレーションを受ける感性と、それぞれの道を究めて時の本質に迫ろうとする匠の姿。グランドセイコーのブランドフィロソフィー「THE NATUERE OF TIME」は、その二つの日本の精神性を表現しています。

≪商品仕様≫

＜グランドセイコー＞Heritage Collection キャリバー9F 33mm

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/685_1_b1d2acba07420d1ced50bf5c53ac4463.jpg?v=202602101251 ]

その他仕様

【ムーブメント仕様】

クオーツムーブメント キャリバー9F51

ムーブメントサイズ ［長径］26.4mm［短径］26.0mm［厚さ］2.2mm

時間精度 年差±10秒（気温5℃～35℃において腕に着けた場合）

電池寿命 約3年

