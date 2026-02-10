Unito（ユニット）、フージャースキャピタルマネジメントの運用物件に、住んだ日数分だけで暮らせる家賃システム「リレント」を導入

株式会社フージャースホールディングス

株式会社フージャースキャピタルマネジメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤井幸雄、以下「当社」）と株式会社Unito（本社：東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗、以下「Unito」）は、当社の運営物件に、Unitoが特許取得済み（※）である日数単位の家賃システム「リレント」を導入し、「unito residence NAGOYA Sakae」（所在地：愛知県名古屋市）として新規開業したことをお知らせします。

■建物外観・室内写真

「unito residence」シリーズは、月単位でご契約いただける家具・家電完備の賃貸住宅です。契約申込はオンライン・スマホアプリで完結し、最短即日入居が可能。入居前には電気・ガス・水道・Wi-Fi通信などのインフラ手続きが完了しています。入居後は、不在の日をオンラインで申請すると、申請日数分に応じて家賃が減額されます。（住民票取得可能）

◼︎日数単位の家賃システム「リレント」導入の背景

この度、当社の運用物件4室に、Unitoが独自展開する家賃システム「リレント」の仕組みを導入し、「unito residence NAGOYA Sakae」として運営する運びとなりました。本物件は、当社によるアセットマネジメント受託の物件です。

◼︎家賃システム「リレント」を用いた不動産価値の最大化

Unitoは、不動産オーナー・デベロッパー向けに、賃貸・ホテルの収益化を支援するオペレーション事業を展開しています。当社が特許を取得した、日数単位の家賃システム「リレント」を活用し、家賃を変動させることで収益性・稼働率の向上を実現します。

リレントとは、Unito運営物件の居住者が外泊する日をオンラインで申請（リレント）すると、申請した日数に応じて家賃が減額される仕組みです。リレントされた部屋を宿泊施設として宿泊者に提供し、居住者はリレントにより家賃を「住んだ日数分」に調節できます。（宿泊前後には自社清掃実施）

不動産オーナーにとっては、「賃貸と宿泊の二毛作運営」が可能となり、シーズン問わず安定的な高稼働率による収益を最大化したレジデンス経営の双方を実現しました。

Unitoは主にサービスアパートメント（家具家電付き賃貸住宅）、ホテルレジデンス、ヴィラの運営において、物件の企画・デザイン・ブランド戦略からシステム開発・運営までワンストップで提供。さらに、ITを活用したプロパティマネジメントのDX化により、予約からチェックイン、清掃管理までを自動化。オーナーにとって手間の少ない運用モデルを構築し、不動産の新たな活用手法を提案します。

（※）リレントにおけるビジネスモデル特許「特許第6844050号」「特許第7504404号」

◼︎unito residence NAGOYA Sakae について■室内写真

「unito residence NAGOYA Sakae」は、地下鉄名城線「矢場町」駅から徒歩4分に位置し、名古屋最大の商業・ビジネス拠点である「栄」エリアにも徒歩圏内でアクセス可能です。トレンドを日常に感じながらも、一歩路地に入れば穏やかな住環境が広がる、名古屋での二拠点居住に最適なロケーションを誇ります。

「unito residence」ブランドは、家具家電・インフラ完備、さらにはキッチン用品や生活備品を備えているため、入居したその日から新生活を開始できます。「リレント」により不在の日は家賃を減額できるため、出張の多いビジネスパーソンや、二拠点居住などのライフスタイルに合わせて、月額固定の家賃に縛られず柔軟な住まい方が可能になります。（電気・ガス・水道・Wi-Fi通信は、月々の家賃に含まれています）

■室内写真■室内写真■室内写真

＜物件概要＞

・所在地：愛知県名古屋市中区栄5丁目25－32

・アクセス：地下鉄名城線「矢場町駅」徒歩５分

：地下鉄鶴舞線「鶴舞駅」徒歩10分

・運営者：株式会社Unito

・部屋数：4部屋（2つの部屋タイプからお選びいただけます）

◼︎担当者コメント

フージャースキャピタルマネジメント 私募リート運用部 塩入夏海

「当社は、フージャースグループの資産運用部門として、不動産の可能性を切り拓き、投資家の皆様に中長期的な価値を提供することを目指しております。

この度、Unito社の家賃システム「リレント」を導入することは、収益性の向上に留まらず、多様化する人々の暮らしに寄り添う新たな不動産活用を実現する取り組みでもあります。

グループの総合力を活かしたアセットマネジメントサービスを通じて、持続可能な社会づくりに貢献し、皆様により一層のご支援を賜れるよう邁進してまいります。」

Unito ビジネス推進部 マネージャー 松本啓輔

この度、フージャースキャピタルマネジメント株式会社の皆さまと共に、本取り組みを実現できたことを大変嬉しく思います。

本物件は、地下鉄名城線「矢場町駅」徒歩5分、鶴舞線「鶴舞駅」徒歩10分と、名古屋市内でも高い交通利便性を誇る立地に位置しています。ビジネス利用をはじめ、三大都市圏の一角として安定した滞在需要が見込まれる名古屋エリアにおいて、フージャースキャピタルマネジメント社との初の協業が実現しました。

それぞれが培ってきた知見に加え、本物件ならではの立地特性を最大限に活かし、「住む」と「泊まる」を柔軟に行き来できる滞在体験の提供を通じて、エリアに根ざした持続可能な事業モデルの構築を目指してまいります。

◼︎株式会社Unitoについて

「暮らしの最適化の追求」をパーパスに掲げ、帰らない日は家賃がかからないホテル・サービスアパートメントの企画・開発・運営、そしてオンラインで契約完結・最短即日で住むことができるお部屋探しプラットフォーム「unito」を開発・運営しています。支払う家賃が ”住んだ日数分” だけになる、唯一無二のビジネスモデル「リレント（Re-rent）」を軸に、最前線で世界の暮らしの最適化を追求していきます。

URL：https://unito.life/

＜会社概要＞

会社名：株式会社Unito（読み：ユニット）

所在地：東京都目黒区東山三丁目7番11号 大橋会館

代表者：代表取締役 近藤佑太朗

事業開始日：2020年2月25日

事業内容：

・暮らしのプラットフォーム「unito（ユニット）」の開発と運営

・住宅宿泊業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業

・旅館業に関連する事業

・不動産のプロパティマネジメントに関する業務

URL：https://unito.life/company

◼︎株式会社フージャースキャピタルマネジメントについて

＜会社概要＞

会社名：株式会社フージャースキャピタルマネジメント

所在地：東京都千代田区内神田1-2-1 ISM Otemachi 3階

代表者：代表取締役社長 藤井幸雄

設立日：2019年8月13日

事業内容：私募ファンド、私募リートの運用、コンサルティング

URL：https://www.hoosiers-cm.co.jp/