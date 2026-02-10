「しなこ×モンチッチ」コラボスーツケース＆ボストンバッグが登場！サックスバー限定の夢かわいい“しなこワールド”が旅のおともに(ハート)

株式会社サックスバーホールディングス

全国に570店舗以上のバッグおよびファッショングッズの専門店を展開する、株式会社サックスバーホールディングス（本社：東京都葛飾区 代表取締役社長執行役員：木山剛史）が、Z世代に人気の原宿系インフルエンサー「しなこ」とモンチッチのコラボレーションアイテムを発売いたします。

新作を発表のたびに注目を集める「しなこ×モンチッチ」コラボ第２弾のモンチッチフレンズを使用した、スーツケースと折りたたみボストンの2アイテムが、全国のサックスバーおよび公式オンラインストアにて登場。

カラフルでポップな“しなこワールド”をそのまま持ち歩ける、見ているだけで気分が上がるハッピーなシリーズです。

特集ページ：https://sacsbar.com/news/107536/

しなこ×モンチッチ【しなこワールドが旅のおともに】

原宿カルチャーを代表するクリエイター・しなこちゃんと、モンチッチの仲間“チムたん”のコラボレーションで誕生した“しなこチムたん”。

“旅先でもおでかけでもわくわくできるアイテムを届けたい”という想いから生まれた今回のコラボレーションは、しなこちゃんのカラフルでポップな世界観と、チムたんのかわいらしさが融合したシリーズとなっています。

しなこチムたんの顔が大きくデザインされたスーツケースは、背面にもしなこモンチッチフレンズが登場。

便利なカップホルダーやキャスターストッパー、ファスナー引手・側面にまであしらわれた「475」デザインなど、ディテールまでこだわりが満載です。

内装は総柄プリントで、同じ柄のトラベルポーチ付き。

一方の折りたたみボストンは、しなこちゃん描き下ろしのリボンデザインが目印。

折りたためばコンパクトに収納でき、スーツケースにキャリーオンも可能。

しなこ×モンチッチ スーツケースしなこ×モンチッチ 折りたたみボストンバッグ【発売情報】

発売日： 2026年2月13日

販売店舗：サックスバーグループ各店

サックスバー公式オンラインストア（ https://sacsbar.com/ ）

商品情報：

・スーツケース（S / M / L） 税込25,300円～29,700円

・折りたたみボストンバッグ（M / L） 税込6,490円～7,590円

【しなこワールド全開(ハート)ランドセル発売】

しなこ×モンチッチの世界観と、ランドセルブランド「くるピタ」の安心設計が融合したコラボレーションランドセルが登場します。

外側は大人っぽく、内側はしなこモンチッチフレンズの総柄をあしらい、成長してもときめきが続くデザインに仕上げました。

リボンモチーフやハート刺繍、取り外し可能なリボンチャームなど、しなこちゃんのこだわりが細部まで詰まっています。

機能面では、指1本で開閉できる「くるピタ錠前」や、背負いやすさを追求した立体構造の背カン、通気性に優れた背当て素材を採用。

A4フラットファイル対応の大容量設計で、6年間安心して使用できます。

かわいさと背負いやすさ、どちらも大切にしたしなこワールド全開のランドセルです。

しなこ×モンチッチ ランドセル【発売情報】

予約開始日： 2026年3月下旬

販売店舗：サックスバーグループ各店

サックスバー公式オンラインストア（ https://sacsbar.com/ ）

カラー：

Aパープル

Bパールピンク

Cライトパープル

価格：\93,500（\85,000）

■しなこちゃんプロフィール

原宿系のカリスマとして人気を集めるインフルエンサー。

カラフルで夢いっぱいの“しなこワールド”をSNSで発信し、総フォロワー数は200万人を突破。ファッション・メイク・ライフスタイルまで、見る人をハッピーにする独自の世界観で幅広い世代から支持を集めています。

■モンチッチ

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売されました。

おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ発のキャラクターです。

体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビの人形で、当時は全く新しい人形と言われ、発売当初に爆発的ブームを起こしました。その翌年から輸出も行い世界中でモンチッチは人気者となり、その後もたくさんのファンに愛され続け2024年に誕生50周年を迎えました。

時代にあわせて変化をしながら、発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体を販売しています。

【版権表記】(C) Sekiguchi

■株式会社セキグチ

「愛と夢で世界を結ぶ」

創業107年のぬいぐるみメーカー。

モンチッチをはじめとするセキグチオリジナルキャラクターや、その他ライセンス契約によるキャラクターのぬいぐるみ・雑貨・ドール・オルゴール等を、ひとつひとつの商品に愛情をこめて企画製造販売をしています。

■株式会社サックスバーホールディングス

6社のグループ会社と全国約570店舗、直営オンラインストアを展開するファッショングッズ業界のリーディングカンパニーです。

ものづくりに優れた国内人材と高い品質を守りながら、産業や文化の持続可能性を意識した事業運営を行なっています。

また、業態や販売手法の進化、OMOの導入、SDGsや福祉に配慮した企業活動にも積極的に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名： 株式会社サックスバーホールディングス

代表取締役社長執行役員：木山剛史

所在地（本社）： 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-48-14 第3デリカビル

HP： https://www.sacs-bar.co.jp/