＜SNSで話題＞コラーゲン由来の“第３のプロテイン”【Collatein（コラテイン）】好調につき、ロフト一部店舗での店頭発売を開始！

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) が展開する【Collatein（コラテイン）】コラーゲンプロテインは、2025年12月よりロフト一部店舗でのオフライン発売を開始し、ロフト一部店舗にて2026年2月27日まで開催の「ロフトウエルネス＆ビューティー2026」に出展しています。

・商品名：コラテイン コラーゲンプロテイン （レモネード味／ピーチティー味）（栄養機能食品）

・容量／価格： 210g（14回分）／2,916円（税込）

・流通：

【店頭】全国のロフト*、代官山山口整骨院、ヨガ・ピラティススタジオ *一部店舗

【EC】ロフトネットストア 、ECモール（楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/clt001/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK591SW7/?m=A262UJVR1CVYPQ)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/clt001.html)、Qoo10(https://www.qoo10.jp/g/1167331498)）

好調の背景

「コラーゲンプロテイン」という新カテゴリーの提案

コラテインは、美容に特化した「コラーゲンプロテイン」という市場の空白をついた新しいカテゴリーを提案し、プロテインには珍しい「レモネード」や「ピーチティー」といったすっきりとした味わいが好評のプロテインです。多くのプロテインがミルク系・チョコ系のフレーバーを展開する中、コラテインは競合の少ない「ピーチティー」かつ「さわやかな味わい」のニーズを喚起。ピーチティーは好評につき2025年販売分が一時完売し、2026年1月30日より再販を開始しています。

美容感度が高いインフルエンサーやメディアからの注目を集め、X（旧Twitter）で度々バズが起こるなどSNSで話題を集めています。

美容ボディバランス整体の専門家の知見を凝縮した成分設計

俳優やトップアスリートから絶大な信頼を得る「代官山山口整骨院」山口良純院長が監修。最大の特徴はしなやかで健やかな体づくりを支える独自の成分構成で、コラーゲン由来のプロテインを主軸に、鉄分・亜鉛・ビタミン・ミネラルをバランスよく配合。妥協のないサンプル評価を繰り返し、プロの視点から導き出した高品質な製品へと仕上げました。美容意識の高い著名人やインフルエンサーからも、その確かな実力を高く評価いただいています。

楽天市場・Amazonでランキング10冠*を獲得

発売わずか3ヶ月で楽天市場・Amazonにて累計10冠*を達成しました。さらに日本最大級のコスメ・美容の総合情報サイト＠cosmeでは「カロリーサポートサプリメント部門」月間ランキング1位**、MERYのベストコスメ「2025年下半期 編集部編 インナーケア部門2位」を獲得しています。

*【楽天】ジャンル1位 デイリーランキング プロテイン 2025/8/30（土）更新（集計日：8/29）

ジャンル1位 デイリーランキング サプリメント 2025/8/30（土）更新（集計日：8/29）

ジャンル1位 デイリーランキング ダイエット健康 2025/8/30（土）更新（集計日：8/29）

ジャンル1位 デイリーランキング マルチプロテイン 2025/8/30（土）更新（集計日：8/29）

ジャンル1位デイリーランキング プロテイン 20261/29(木)更新（集計日：1/28)

ジャンル1位デイリーランキング マルチプロテイン 20261/29(木)更新（集計日：1/28)

【Amazon】新着ランキングマルチプロテインサプリメントカテゴリー1位 2025/8/10調べ

新着ランキングマルチプロテインサプリメントカテゴリー1位 2025/9/1調べ

新着ランキングマルチプロテインサプリメントカテゴリー1位 2025/9/5調べ

売れ筋ランキングマルチプロテインサプリメントカテゴリー1位 2025/10/15調べ

**集計期間：2025年10月1日～2025年12月31日

商品特長

【１】しなやかなボディメイクをサポートする「コラーゲン由来のプロテイン」を90%含む、10.5gのタンパク質を配合（1回分15g中）

筋膜ケアを重視する方向けのコラーゲン由来のプロテイン（コラーゲン由来90％含有）で、柔らかくしなやかなボディメイクを支えます。

【２】理想のカラダづくりをサポートする「茶花サポニン」配合

しなやかなカラダ作りをめざしている方にうれしい「茶花サポニン」を配合しています。

【３】ダイエット中に不足しがちな、美容に嬉しい栄養素をプラス

美容と健康をサポートする 12種の栄養機能食品＆9種のミネラル＆3種の美容成分を配合し、さらに人口着色料・保存料フリー。カラダの内側から美をトータルサポートします。

【４】さっぱりとした味わいのフルーツ系フレーバー

レモネードとピーチティーのさっぱりとしたフレーバーの軽やかな味わいに仕上げました。

※詳細はこちらのリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000799.000012002.html)をご覧ください

商品概要

■コラテイン コラーゲンプロテイン レモネード味（栄養機能食品）

■コラテイン コラーゲンプロテイン ピーチティー味 （栄養機能食品）

・容量： 210g（14回分）

・価格：2,916円（税込）

■コラテイン トライアルパック レモネード味 （栄養機能食品）

■コラテイン トライアルパック ピーチティー味（栄養機能食品）

・容量：15 g（1回分）

・価格：270円（税込）

Collatein（コラテイン）

X：https://x.com/collatein

Instagram： https://www.instagram.com/collatein_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@collatein