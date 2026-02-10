AI×ポジティブ認知行動療法による自己実現支援型メンタルケアアプリ「Welloom」正式リリース

株式会社ピノビスタ

Welloomとは

Welloomは、AIがユーザー一人ひとりの思考や感情に寄り添い、前向きな行動や習慣づくりを支援するメンタルヘルスケアアプリです。ストレスや不安を解消するだけではなく、自分自身の思考や特性を理解し、前向きな行動や習慣を育てることで、自己成長や自己実現を支援することを目的としています。

AIコーチング、自己理解を深める診断機能、目標達成を支えるマイルストーン設計、感謝日記機能を通じて、日常の中で無理なく前向きな変化を積み重ねられる体験を提供します。

Welloomの主な機能

１.AIコーチング

ユーザーが日々感じたことや考えたこと、取った行動などを入力すると、AIがその内容を文脈ごとに理解し、ポジティブ認知行動療法の考え方をベースにしたフィードバックを提供します。

AIは「正しい・間違っている」と判断したり指示を出したりするのではなく、ユーザー自身が思考の捉え方や感情の背景に気づき、より自分に合った前向きな行動を選べるよう、複数の視点や選択肢を提示します。

また、ユーザーの特性やこれまでの入力傾向を踏まえて応答内容を最適化することで、一人ひとりに寄り添った継続的なコーチング体験を提供し、無理のない行動変容や習慣形成をサポートします。

２.マイルストーン設計による目標支援

ユーザーが実現したい目標や現在取り組んでいる挑戦に応じて、AIが目標を細かなステップに分解し、短期・中期・長期のマイルストーンとして整理します。大きな目標を無理なく進められる形にすることで、行動への心理的ハードルを下げ、着実な前進を支援します。

各マイルストーンの達成状況に応じて、AIがその時点での取り組みを肯定的に振り返りながら、次に取り組むべき一歩や考え方のヒントを提案します。結果だけでなくプロセスにも目を向ける設計により、挫折しにくく、継続しやすい行動変容と自己成長を促します。

３.自己理解を深める診断機能

強み診断をはじめ、思考の捉え方や行動スタイル、モチベーションの傾向などを把握できる複数の診断機能を提供しています。これらの診断は、性格や能力を評価・判定するものではなく、ユーザーが自分自身の特徴や傾向を言語化し、理解するためのきっかけとして設計されています。

診断結果は、良し悪しを示すものではなく、「どのような場面で力を発揮しやすいか」「どのような関わり方や行動が自分に合っているか」といった前向きな気づきを得るためのヒントとして提示されます。これにより、日常の選択や目標設定において自分らしい行動を選びやすくなり、自己効力感や継続的な成長につなげることを目指しています。

４.感謝日記

日常の中で感じた小さな感謝や印象に残ったポジティブな出来事を、短い言葉で気軽に記録できる感謝日記機能を搭載しています。特別な出来事を書く必要はなく、日々の生活の中にある些細な気づきを言語化することを大切にしています。

感謝を意識的に振り返り、言葉にする習慣を続けることで、出来事の受け取り方や思考の向きに少しずつ変化が生まれます。これにより、ポジティブな認知が日常に定着し、前向きな思考や行動の形成をサポートします。

５.記録による状態の可視化と自己理解の促進

日々入力された思考や感情、行動に加え、体調に関する記録をもとに、ユーザー自身の心理状態や行動傾向を振り返りやすい形で可視化します。断片的になりがちな気分やコンディションの変化を整理して見渡すことで、自分でも気づきにくい傾向や関係性を把握できるようになります。

自身の心と体の状態を客観的に理解することで、「どのような状況で調子を崩しやすいか」「どんなときに前向きになりやすいか」といった気づきが生まれ、より主体的なセルフケアや行動の選択につなげることができます。これにより、日常の意思決定に活かしながら、継続的な自己成長を促します。

利用環境

・スマートフォン・PC・タブレットのブラウザから利用可能(デザインはスマートフォンに最適化されています)

・アプリのダウンロード不要で、すぐに利用を開始可能

利用料金

フリープラン（無料）

スタンダードプラン（月額550円から）

プレミアムプラン（月額880円から）

今後の展開

今後は、AIコーチング機能のさらなる高度化や診断機能の拡充を中心に、ユーザー体験を高めるための新機能を順次追加していく予定です。

また、個人向けサービスの進化に加え、法人向けに従業員のメンタルヘルス支援や成長支援を目的としたサービス展開も視野に入れ、組織全体の健康と生産性向上に貢献してまいります。

Welloomは、日常の中で前向きな行動変容を促し、誰もが自分らしく成長できる社会の実現を目指して進化を続けてまいります。

運営会社

- 社名：株式会社ピノビスタ- HP：https://pinovista.com/- 代表取締役：松井 多花- 所在地：長野県諏訪郡富士見町落合１０７３１－１