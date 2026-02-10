【鏡の中の違和感は“顔の骨”の萎縮かも！？】整形外科医の多くが指摘する老け見えサインと、骨や筋肉の健康維持に欠かせない栄養素が明らかに！

株式会社マナビス化粧品

株式会社マナビス化粧品（所在地：千葉県浦安市、代表取締役社長：兼子 慎一）は、整形外科医を対象に、「生活者のビタミンDの認知ギャップ」に関する調査を実施しました。

骨折や筋力低下を防ぐために必要な対策として、運動や生活環境の見直しはよく取り上げられます。

一方で、骨や筋肉の基礎を支える「栄養素」、とりわけビタミンDの重要性については十分に知られていないのが実情です。

日光浴不足や食生活の乱れによりビタミンDが不足しやすい現代において、その認識のギャップは予防医療の観点からも見過ごせません。

では、整形外科医はビタミンDの必要性についてどのように捉えているのでしょうか。

また、患者との間に生じている認知の差とは、どのようなものなのでしょう。

調査概要：「生活者のビタミンDの認知ギャップ」に関する調査

【調査期間】2025年12月24日（水）～2025年12月25日（木）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】504人

【調査対象】調査回答時に整形外科医であると回答したモニター

【調査元】株式会社マナビス化粧品（https://www.manavis-cosme.co.jp/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまで整形外科医の方を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

整形外科医の9割以上が、骨粗しょう症の増加と「患者の骨のもろさ」を実感

はじめに、「近年、骨粗しょう症の患者は増えていると感じるか」と尋ねたところ、約9割が『非常に増えていると感じる（39.5％）』『やや増えていると感じる（54.6％）』と回答しました。

続いて、「診療を通じて、患者の骨がもろくなっていると感じる機会はどの程度あるか」と尋ねたところ、『頻繁にある（38.3％）』『ときどきある（55.2％）』と回答した方を合わせると、9割を超える医師が、現場で患者さんの骨の健康状態に危機感を抱いていることがわかりました。

高齢化の進展に加え、運動不足や食生活の乱れといった現代的なライフスタイルの変化が、骨のぜい弱化に拍車をかけている可能性が示されています。

特に、骨粗しょう症は「沈黙の疾患」とも呼ばれ、自覚症状がないまま進行することが多いため、専門医の視点ではその増加傾向が顕著に捉えられているようです。

日々の診療において、骨の強度の低下を実感する場面が多いという事実は、一般の方が想像する以上に骨の健康リスクが身近に迫っていることを示しています。

では、一般の方が自身の骨の状態を日常生活の中で察知することは可能なのでしょうか。

そこで、「スキンケアなどの外側からのケアだけでなく、土台となる『骨』の密度が低下することで、見た目年齢に影響が出ます。一般の方が鏡を見て気づくことができる『顔の骨の萎縮サイン』として、以下の項目は妥当だと考えるか」と尋ねたところ、項目別で以下のような回答結果になりました。

■こめかみが凹んで、顔の輪郭が変わってきた

『非常に妥当だと思う（34.5％）』

『やや妥当だと思う（52.6％）』

■目元が落ちくぼみ、アイラインが引きにくくなった

『非常に妥当だと思う（30.8％）』

『やや妥当だと思う（52.2％）』

■小鼻の横（ほうれい線の起点）の溝が深くなった

『非常に妥当だと思う（28.0％）』

『やや妥当だと思う（51.0％）』

■フェイスラインがぼやけ、顎周りがもたついている

『非常に妥当だと思う（26.6％）』

『やや妥当だと思う（49.2％）』

■唇が薄くなり、口周りのシワが目立つようになった

『非常に妥当だと思う（27.6％）』

『やや妥当だと思う（53.0％）』

顔の土台である骨が萎縮することで、その上にある筋肉や皮膚を支えきれなくなり、シワやたるみとして表面化するというメカニズムが、多くの医師によって妥当であると判断されました。

特に、「こめかみの凹み」や「目元の落ちくぼみ」といった変化は、骨のボリューム減少がダイレクトに外見に反映されるといえるでしょう。

化粧品による表面的なケアだけでは解決しにくいこれらのサインは、骨の健康維持が美容においても不可欠な要素であることを物語っています。

骨・筋肉の健康維持に欠かせない栄養素1位は「ビタミンD」

加齢に伴うこうした変化を防ぐためには、どのようなアプローチが必要なのでしょうか。

「骨や筋肉の健康維持において、栄養素が果たす役割はどの程度重要だと思うか」と尋ねたところ、約9割が『非常に重要だと思う（42.5％）』『ある程度重要だと思う（52.4％）』と回答しました。

大多数が栄養素の重要性を認めていることから、骨や筋肉の健康維持は運動や治療といった外的なアプローチだけでなく、内面からの継続的な栄養摂取が不可欠であるという認識が医師の間で共通していることが示されました。

では、具体的にどのような栄養素が骨や筋肉の健康を支える上で特に欠かせないと考えられているのでしょうか。

「骨や筋肉の健康維持において、重要だと思う栄養素」について尋ねたところ、『ビタミンD（64.8％）』と回答した方が最も多く、『タンパク質（53.1％）』『ビタミンK（47.1％）』となりました。

骨の主要な構成成分である『カルシウム』を抑え、『ビタミンD』が最も重要視されている点は、専門医ならではの視点といえます。

『ビタミンD』は『カルシウム』の吸収を促進するだけでなく、骨の形成や筋肉の維持にも深く関与しているため、その重要性が高く認識されているようです。

また、『タンパク質』や『ビタミンK』など、複数の栄養素が相互に作用し合うことで骨の強度が保たれていることがうかがえます。

ビタミンDは「骨」と「筋肉」の両面に作用。大多数が効率的な摂取には「サプリメント」が有効と回答！

では、最多となった「ビタミンD」は、具体的にどのような機能と関連しているのでしょうか。

ここからは、前の質問で『ビタミンD』と回答した方にうかがいました。

「整形外科領域において、ビタミンDが関係すると認識しているもの」について尋ねたところ、『骨の健康（骨密度・骨代謝など）（72.7％）』『筋肉の機能（筋力・筋機能など）（68.7％）』『関節の動き・身体の可動性（42.0％）』が上位になりました。

ビタミンDが「骨の健康」だけでなく、「筋肉の機能」においても約7割という高い水準で関与していると認識されているようです。

これは、ビタミンDが単に骨密度を保つだけでなく、筋力の維持や転倒リスクの軽減といった、身体を動かすための機能を多面的にサポートしていることを示しています。

ビタミンDは、日光を浴びることでも体内で生成されるという特異な性質を持っていますが、では、日照時間が短くなる季節や、屋内中心のライフスタイルは、ビタミンDの充足状態にどのような影響を与えているのでしょうか。

「冬季や日光を浴びる時間が少ない生活では、ビタミンD不足が起こりやすくなると思うか」と尋ねたところ、『非常にそう思う（50.6％）』『ややそう思う（45.4％）』と、ほぼ全ての医師が日光不足によるリスクを懸念していることがわかりました。

現代のライフスタイルでは室内活動が中心であり、さらに徹底した紫外線対策が一般的になっていることから、日常生活の中で必要量を自然に生成することが難しくなっている実情が浮き彫りになりました。

では、不足しがちなこの栄養素を補うためにはどのような方法がおすすめだと思うのでしょうか。

「ビタミンDはどのように摂取・生成するのがおすすめだと思うか」と尋ねたところ、『食事（72.7％）』と回答した方が最も多く、『飲み物（54.6％）』『サプリメント（49.1％）』となりました。

約7割が『食事』での摂取・生成をおすすめしていることから、日々の食生活がビタミンD補給の土台であるという基本姿勢がうかがえます。

また、『飲み物』や『サプリメント』といった補助的な手段もそれぞれ約半数の支持を集めており、食事だけで必要量を確保することの難しさや、より手軽で効率的な摂取方法を求めるニーズが反映されているようです。

一方で、骨や筋肉の健康を最大限に引き出すためには、ビタミンD単体での摂取だけで十分なのでしょうか。

「骨・筋肉の健康維持を目的とした栄養素の摂取において、ビタミンDに加え、ビタミンK、亜鉛、マグネシウムを同時に摂取することの意義・重要性について、どのように認識しているか」と尋ねたところ、9割以上が『非常に重要（54.6％）』『ある程度重要（43.3％）』と回答しました。

大多数が、ビタミンDに加え、ビタミンK、亜鉛、マグネシウムの同時摂取を重要視していることがわかりました。

特定の栄養素を単体で摂取するよりも、複数の成分をバランスよく組み合わせることが、効率的な骨・筋肉ケアにおける「最適解」であることを示しています。

最後に、「摂取しづらい栄養素を効率よく補う方法として、サプリメントは有効だと思うか」と尋ねたところ、9割以上が『非常に有効だと思う（50.6％）』『ある程度有効だと思う（46.3％）』と回答しました。

9割を超える医師が、サプリメントの有効性を肯定している事実は、多忙な現代社会において、食事のみで完璧な栄養バランスを維持し続けることの難しさを反映しているといえるでしょう。

自然な食事を基本としつつも、不足分を正確かつ手軽に補えるサプリメントの活用は、医師の視点からも現代における健康管理の合理的な一環として位置づけられているようです。

まとめ：整形外科医が推奨する、見た目の若々しさと「骨」の健康維持

今回の調査で、整形外科医の多くが、現代人の骨の健康状態に強い危機感を抱いている実態が浮き彫りとなりました。

約9割の医師が骨粗しょう症患者の増加を実感しており、その影響は単なる骨折リスクや身体機能の低下にとどまらず、私たちの「外見」そのものを揺るがす深刻な課題であることが示されました。

特に、顔周りの骨密度の低下は、表面的なスキンケアのみでは解決しきれない「構造的な老け」が進行していることを意味しており、若々しさを維持するためには、肌の奥にある「骨」という土台をケアする視点が不可欠であることを物語っています。

骨や筋肉の健康維持において、医師が最も重要視しているのが骨密度を保つ要であると同時に、筋肉の機能をサポートする役割も担っている「ビタミンD」です。

しかし、現代社会において、ビタミンDは日照時間の短い冬季だけでなく、室内活動の増加や徹底した紫外線対策によって、年間を通じて慢性的な不足状態に陥りやすい栄養素だと認識されており、食事やサプリメントによる「外からの補給」が重要であることがわかりました。

さらに、ビタミンD単体での摂取ではなく、ビタミンK、亜鉛、マグネシウムといった複数の栄養素を同時に取り入れる「栄養の相乗効果」が、骨・筋肉の健康維持における最適解であるという専門的な共通認識も得られました。

多忙な現代生活の中で、これら全ての栄養素を食事だけで完璧にカバーし続けることは、現実的なハードルが高いことから、ほとんどの医師が「サプリメント」を効率的な補完手段として肯定的に捉えています。

自身のライフスタイルを見直し、ビタミンDを中心とした「マルチな栄養ケア」を日々の習慣に取り入れることで、年齢に負けない健やかさと、自信に満ちた若々しさを手に入れることができるのではないでしょうか。

内側から支える、骨と美のダブルケア『マナビス ビタミンD プラス プレミアム』が登場！

今回、「生活者のビタミンDの認知ギャップ」に関する調査を実施した株式会社マナビス化粧品は、体の内側から美容と健康をサポートする「マナビス ビタミンD プラス プレミアム」（https://manavis.store/products/163）を販売しています。

■商品紹介

・マナビス ビタミンD プラス プレミアム

日差しを避けがちな現代人に向けて開発された、骨と美容の“ダブルケア”を叶えるサプリメント。ビタミンD3（3000IU）を高配合し、ビタミンK2、マグネシウム、亜鉛などの成分をバランスよく配合した美容発想のサプリメントです。美しさを内側から支える処方にこだわりました。

特に「骨の健康」と「肌・髪・ホルモンバランス」に着目し、年齢やライフステージを問わず、健やかに過ごしたい方におすすめの一品です。

・内容量：60粒

・価格：\2,970（税込）

特長成分

・ビタミンD3（3000IU）

不足しがちなビタミンDをしっかり補える高配合処方。

骨の形成や維持に不可欠で、心身のバランス維持にも役立ちます。

・ビタミンK2（MK-7）

ビタミンDとともに働き、カルシウムを骨にしっかりと届ける成分。

・マグネシウム（135mg）

ミネラルとして知られ、エネルギー代謝にも関与。

ビタミンDの働きを助けるパートナー成分でもあり、美容と健康の土台に欠かせません。

・亜鉛（10mg）

美肌・美髪・爪の健康を内側からサポート。

妊活中や更年期の女性にもおすすめの成分です。

・詳細はこちら：https://manavis.store/products/163

