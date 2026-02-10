歯医者が教えたがらない「歯の健康」の真実を伝える『もう二度と歯医者の治療がいらなくなる３つの習慣 歯を失わないための本気の予防法』2026年2月10日（火）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月10日（火）に、『もう二度と歯医者の治療がいらなくなる３つの習慣 歯を失わないための本気の予防法』（著：前岡遼馬）を発売いたしました。

「毎日歯磨きをしているのに虫歯になる」「定期的に歯医者でクリーニングを受けているのに歯周病が進む」「治療中の歯を抜くしかないと言われたけれど、抜きたくない」、そんな悩みを抱える人は少なくありません。

本書は、YouTubeチャンネル「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」で登録者数14万人（2026年1月末時点）を誇る著者が、本当に歯を残すために知るべき「本気の予防法」、そして歯科業界の不都合な真実をまとめた一冊です。

予約の時点でAmazonベストセラー1位*となり、発売前から話題を呼んでいます。

著者の前岡遼馬氏は愛知県一宮市の歯科医院の院長でありながら、歯の治療についての正しい知識を伝えるためにYouTubeでも情報を発信し、多くの患者さんに支持されています。歯や歯の治療についての知識がなければ、根本的に歯の悩みを解決することはできません。正しい知識を身につけて、自分で自分の歯を守れるようになるために必読です。

*Amazon売れ筋ランキング 本 予防歯科学（2025年12月10日調べ）

*Amazon 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

◆「虫歯を防ぐために歯を磨く」など、歯の治療は誤解だらけ！

虫歯や歯周病ができてから歯医者で治療を受けることは、実は対症療法であり根本的な解決にはなりません。虫歯を防ぎたければ歯磨きよりも食べ方を変える、1日1回自分で丁寧に歯を磨くといった、病気が発生する原因を理解した上でのセルフケアが一番大切です。「名医を探す」のではなく、「自分で守る」というマインドに変わり、どうすればいいのか具体的な方法を知ることができる一冊です。

◆目次

はじめに――9割の日本人が虫歯・歯周病を誤解している

第1章 虫歯は「食べ方」で防ぐ――重要なのは食べるタイミング

第2章 歯周病は「磨き方」で防ぐ――原理原則に則った本物の歯磨きの仕方

第3章 歯の破折は「力の使い方」で防ぐ――虫歯や歯周病も助長する歯ぎしりのコントロール法

第4章 歯の寿命は「歯科医院の選び方」でも大きく変わる――信頼できる歯科医師の見つけ方・付き合い方

第5章 歯のプロが本音で答えるQ&A――よくある悩みから素朴な疑問まで

おわりに――何歳からだって、歯の健康は自分で守れる

◆本書一部公開

◆書誌情報

書名：もう二度と歯医者の治療がいらなくなる３つの習慣 歯を失わないための本気の予防法

著者：前岡遼馬

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2026年2月10日（火）

判型：A5判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-607720-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000966/)

◆著者プロフィール

前岡遼馬（まえおか りょうま）

前岡歯科医院院長。北海道大学歯学部卒。室蘭市の日鋼記念病院歯科口腔外科にて研修後、様々な事情から2014年に実家のある愛知県一宮市に戻り、父の医院を引き継いで最年少で開業。歯科衛生士が在籍しない医院として院長がすべての治療と説明を行う、ワンオペ医院として経営を続けている。

本書が初の著書。

YouTube：@MaeokaDental(https://www.youtube.com/@MaeokaDental/about)

前岡歯科医院：https://maeoka.info/