『デュエットナイトアビス』大型アップデート「大風の歌・下」上篇を2月10日（火）実施！新キャラ＆乗り物システム登場！
オンラインエンターテイメント企業のHong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited（本社：香港、以下「Hong Kong Spiral Rising」）は、同社傘下のゲームスタジオPan Studioが手がけるアクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』（PC / iOS / Android/ Epic Games Store/ Steam）について、2026年2月10日（火）に大型アップデート「大風の歌・下」上篇を実装いたします。今回のアップデートでは雷属性の新キャラクター「シリュウ」のほか、さまざまな新イベント、乗り物システムが登場します。
また、よりお手軽に冒険をお楽しみいただけるよう、デイリーコンテンツの簡略化、キャラクター育成や日常依頼クエストの効率化を実施いたします。
▼デュエットナイトアビス』 「大風の歌・下」 PV
https://youtu.be/049BolMMKhk
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=049BolMMKhk ]
新キャラクター紹介PVを公開
現在『デュエットナイトアビス』の公式X（旧Twitter）およびYouTube公式チャンネルにて、キャラクター「シリュウ」の紹介PVを公開中です。知的なシリュウと彼女が営む風雅な商会「百年春（ももとき）」をぜひご覧ください。
▼YouTube視聴
https://youtu.be/hdOPIT-pD78
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=hdOPIT-pD78 ]
キャラクター「シリュウ」& 武器「永久の決別」、「風雲二刀」実装
華胥（カショ）の名門に生まれ、幼い頃から商いと計算に優れた才能を発揮。名門学派「無窮蔵（むきゅうぞうら）院」で算術を学ぶが、10歳のときにある事件が、彼女の人生を大きく変える。若くして「百年春（ももとき）」の店主となり、華胥の商会を取りまとめる一方で、裏社会のキョウン氏とも密かに手を組む。彼女の真の目的とは――？
✦シリュウ・春江を渡るに利ろし
・属性：雷
・勢力：華胥（カショ）
・得意な武器：大剣/デュアルガン
・キャスト：沢城みゆき
【入手方法】
１.「体験型劇場」に挑戦し、専用の依頼密書を集めて無料で交換
２.ショップにて直接購入
【実装時期】
2026年2月10日 （火）メンテナンス後に常設で入手可能
✦永久の決別
【種類】
大剣
【入手方法】
１.製造で無料入手
※製造に必要な「密書：永久の決別」は、体験型劇場の「観劇記念」ショップで交換できます。
２.ショップにて直接購入
【実装時期】
2026年2月10日 （火）アップデート後より常設で入手可能。
✦風雲二刀
【種類】
双剣
【入手方法】
１.製造で無料入手
※製造に必要な「密書：風雲二刀」は、「悪夢の残響」で入手できます。
【実装時期】
2026年2月10日 （火）アップデート後より常設で入手可能。
乗り物システム＆エリア名声システムを実装！
「乗り物」システムと常設育成システム「エリア名声」を実装します。各エリアで名声ランクを上げることで、乗り物「擬似玄狴（ゲンビー）」など報酬を獲得できます。今後も個性的な乗り物を続々と実装予定ですので、フィールド探索や、撮影をぜひお楽しみください。
新規スキンやコスチュームを追加＆「ギフト」機能を実装
学園生活や冬景色がテーマのコスチュームやアクセサリーのほか、シリュウの限定コスチューム「宴夜の駆引」を追加いたします。
さらに、フレンドに外見アイテムをプレゼントできる「ギフト」機能を実装します。
盛りだくさんの期間限定イベント
✦人形大乱闘
【開催期間】
2026年2月10日（火）アップデート後~2026年4月6日（月）18:00（JST）
【開放条件】
夜の航海篇「少女が話した邸宅へ向かう」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放
【イベント説明】
さまざまな棋局の敵の編成に応じて、戦略を練り、味方の「からくり人形」を配置しましょう。「対局の悟り」を達成すると、アイコン、称号、外見アイテムなどを獲得できます。
✦スターパレード
【開催期間】
2026年2月13日（金）アップデート後~2026年3月2日（月）06 :00（JST）
【開放条件】
夜の航海篇「少女が話した邸宅へ向かう」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放
【イベント説明】
マルチプレイエリアでの累計オンライン時間に応じて報酬を獲得できます。
✦ムユウセイ奇譚
【開催期間】
2026年2月20日（金）11:00~2026年3月4日（水）06 :00（JST）
【開放条件】
サブクエスト「おお、ジェネモンよ」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放
【イベント説明】
試用キャラクターまたは所持キャラクターを使用し、ムユウセイと共闘できます。依頼クエストをクリアすることで報酬を獲得できます。
✦アトラシア大陸を共に旅する
【開催期間】
2026年2月10日（火）アップデート後~2026年4月6日（月） 18:00（JST）
【イベント説明】
イベントページから、仲間と共にアトラシア大陸を旅することで「依頼手帳」や「依頼密書」などの報酬を獲得できます。
▼イベントページ
https://duetnightabyss.dna-panstudio.com/atlasiacalling/jp(https://duetnightabyss.dna-panstudio.com/atlasiacalling/jp)
『デュエットナイトアビス』とは
✦キャラ・武器ALL FREE！RPGの「天井」破れ！
本作は従来のソーシャルゲームの常識を覆し、キャラクターガチャ・武器ガチャ&スタミナシステムを全面廃止しました。ゲームプレイを通じてキャラクターを無料で獲得でき、武器も製造システムで無料入手可能です。ほとんどのコンテンツを課金なしで楽しむことができます。
✦ふたりの主人公視点×マルチアングルストーリー
物語の舞台は魔法と機械が共存する大陸。プレイヤーは、身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら、ふたつの視点から物語を辿っていきます。
✦自由な武器構成×全方位爽快バトル
すべてのキャラクターがすべての武器を扱える自由度MAXな武器システムと、360°全方位アクションを楽しめる爽快なバトル。パルクールのような自由かつスタイリッシュな移動で、重力から解放される爽快感を味わうことができます。
✦可能性を解き放つ育成システム「魔の楔」
特別な育成システム「魔の楔」で、自分好みやプレイスタイルに合わせてキャラクターのスキルや戦闘モーションを強化・カスタマイズできます。注目すべき点として、「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は固定数値システムを採用しており、すべてのキャラクターや武器に共通して使用可能です。これにより、ランダム要素による厳選や周回コストが大幅に軽減され、より快適なプレイ体験が可能となります。
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
ゲーム概要
・タイトル：デュエットナイトアビス（DUET NIGHT ABYSS）
・ジャンル：デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG
・対応予定OS：iOS/Android/PC・価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）
・開発/運営：Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited
・配信日：2025年10月28日
▼ダウンロードはこちら
PC：https://duetnightabyss.dna-panstudio.com/ja/ (https://duetnightabyss.dna-panstudio.com/ja/)
Epic Games：https://store.epicgames.com/ja/p/duetnightabyss-016366
Steam版：https://bit.ly/3KGoRcA
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1)
iOS: https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732(https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732)
▼今すぐsteam版を入手
https://bit.ly/3KGoRcA
公式最新情報はこちらから
・公式サイト：https://bit.ly/4pLeOSh
・公式X（旧Twitter）アカウント：https://bit.ly/45ZBbMI(https://bit.ly/45ZBbMI)
・公式YouTubeチャンネル：https://bit.ly/4mOEtYT(https://bit.ly/4mOEtYT)
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。
(C)Pan Studio All Rights Reserved.