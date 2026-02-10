レディースシューズブランド「MANA」、モデル佐田 真由美氏とのコラボシューズ「佐田 真由美×MANA 26SS COLLECTION」発売決定

株式会社 コンコルディア

今回の佐田真由美氏とのコラボレーションでは、2型が登場。

「Everyday Loafers. Everyday Western.」をテーマに、MANAデザイナーの今西優子と佐田真由美氏双方の意見やアイデアをふんだんに盛り込んだ、女性らしさと遊び心満載のエッセンスが加わった商品が誕生しました。

■ 「佐田真由美×MANA 26SS COLLECTION」商品ラインナップ

佐田氏はMANA展示会にてMANAのブーツシリーズに一目惚れし、今回のコラボレーションの２型が誕生しました。1型はシルエットが美しく思わず触れたくなる「スエードウエスタンブーツ」。 遊び心溢れる裏革のミントグリーンのバイカラーの配色がキャッチーなブーツ。サイドにはプレッピームードが漂うカラーテープを施したデザインとなっています。履くだけで一気に足元にボリュームが出る存在感は、コーディネートに一点投入で気分が上がるアイテムです。カジュアルな雰囲気でデニムとの相性も抜群。8cmのインヒールで佐田氏らしいプレッピー×キレイめのスタイリングに合うバランスを意識しました。

商品名：568035 COLLABORATION BOOTS

カラー：ブラックスエード/キャメルスエード

サイズ：35/36/37/38/39/40

素材：本革ベロア

商品価格：\49,500円（税込）

販売開始：2026年2月13日（金）21:00

MANA公式オンラインストア：https://www.mana-l.com/products/568035_26ss

洗練された大人な「ボリュームソール・ローファー」。上品な光沢感のあるキップレザー素材で、ラグジュアリー感がありながらもモダンな印象を与えます。深めのモカに軽量ボリュームソールを合わせ、踵にはプレッピームードが漂うカラーテープを施したデザインとなっています。カラーは、鮮やかさと深みを両立させたダークブラウンと、クールでモードな雰囲気漂うブラックの2色展開で、インソールのビビットカラーが好評なMANAでも、まだ使用したことがない鮮やかなミントグリーンを使用。靴を脱いだ時も可愛いスタイリッシュな1足は、女性らしさ溢れるデザインに仕上がっています。

商品名：561013 COLLABORATION LOAFER

カラー：ブラック/ダークブラウン

サイズ：35/36/37/38/39/40

素材：本革

商品価格：\36,300円（税込）

販売開始：2026年2月13日（金）21:00

MANA公式オンラインストア：https://www.mana-l.com/products/561013_26ss

「佐田真由美×MANA 26SS COLLECTION」は、MANA公式オンラインストア（https://www.mana-l.com/collections/02-16-pre-order-collaboration）にて2月13日（金）21:00より予約販売開始です。

■佐田真由美氏Instagram LIVE実施概要

「佐田真由美×MANA 26SS COLLECTION」の発売を記念して、発売日後の2月16日（月）に、

モデル佐田真由美氏によるインスタライブを開催。商品の特徴やポイント、おすすめのスタイリングをご紹介します。

実施日時：2月16日（月）

佐田真由美氏公式Instagram

https://www.instagram.com/sadamayumi/?hl=ja

■佐田真由美氏（Mayumi Sada）

ファッショモデル。3歳からモデル活動を開始。10代では雑誌『ViVi』でカリスマ的人気を博し、ファッションリーダーとして同世代の女性から圧倒的な支持を得る。その後、女優として映画やドラマに出演。歌手としても活躍する。二児を出産後モデル復帰し、現在はファッション誌を中心に活動、類稀なセンスと感性で人気ブランドとのコラボレーション企画も多数実現している。

Instagram : https://www.instagram.com/sadamayumi/?hl=ja

■今西優子（Yuko Imanishi）

「MANA」デザイナー、「yuko imanishi +」デザイナー兼ディレクター武蔵野美術大学日本画学科卒。繊細なタッチのデザインワークには学生時代の作品づくりが背景にある靴メーカーでチーフデザイナーに携わった後、2003年シューズブランド「MANA」を立ち上げる。2020年9月、38歳からのオトナ女子に向けたファッション系YouTubeチャンネル「Shoe a la mode」開設。頭の先から足元までのトータルコーデ術と饒舌なトークが多くの女性から支持されている。

■MANA（マナ）

2004年春夏シーズンにスタートしたデザイナー今西優子が手がけるシューズブランド。甘さと毒気も兼ね備えたわがままだけど憎めない、そんな女性たちに向けた靴作りを目指しMANA（ハワイ語で神秘の力）は生まれました。履くことでいつもより自分を好きになる。そんな存在感を放てるクリエーションを目指しています。現在はシューズだけでなくスタイリングのキーアイテムとしてのアクセサリー等も提案しています。

＜MANA直営店舗＞

渋谷スクランブルスクエア店/阪急うめだ本店/阪急西宮店

阪急神戸店/大丸福岡天神店/大丸札幌店/大丸京都店/山形屋

＜ブランドサイト＞

https://www.mana-l.com/

＜公式Instagram＞

https://www.instagram.com/manacraftshoes/

＜公式YouTube＞

https://www.youtube.com/channel/UCvM8yPICiVJYZD6BsjVnh5Q

【会社概要】

会社名：株式会社コンコルディア

代表取締役：杉本達哉

創立：2005年1月

事業内容：オリジナル婦人靴・バッグ・小物等企画製造販売

ドゥラマーレ事業部所在地：東京都台東区蔵前4-20-10 スコープ21 7F

本社所在地：京都市下京区松原通寺町西入石不動之町695番地