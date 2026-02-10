朗読イベント『穏やか貴族の休暇のすすめ。』第2弾続報！追加キャスト＆開催概要が解禁！

株式会社ＴＯブックス

Illustrated by sando (C) Misaki / TO Books.

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2026年5月17日(日)に有楽町朝日ホールにて『穏やか貴族の休暇のすすめ。』の朗読イベントを上演いたします。

追加キャストと開催概要が解禁となりましたので、お知らせいたします。

＜解禁追加情報＞

▼追加キャスト決定！

イレヴン 役：柿原徹也（声のみ出演）

▼タイムテーブル

昼公演 ロビー開場 13:00 ／ 開演 14:30

夜公演 ロビー開場 16:30 ／ 開演 18:00

※客席開場は、各公演とも開演の30分前を予定しております。

▼チケット

SS席 12,000円（全席指定／税込）

S席 10,000円（全席指定／税込）

A席 9,000円（全席指定／税込）

◆一次先行(抽選)

受付期間：2026年2月11日（水）12:00～2月18日（水）23:59



◆二次先行(抽選)

受付期間：2026年2月27日（金）12:00～3月9日（月）23:59



◆三次先行(抽選)

受付期間：2026年3月13日（金）12:00～3月23日（月）23:59



◆一般販売 (先着)

受付期間：2026年3月28日（土）10:00～

＜お取扱いプレイガイド＞

https://l-tike.com/odayakakizoku/

■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』朗読イベントについて

＜日程＞

2026年5月17日(日)

★昼公演 ロビー開場 13:00 ／ 開演 14:30

★夜公演 ロビー開場 16:30 ／ 開演 18:00

※客席開場は、各公演とも開演の30分前を予定しております。

＜会場＞

有楽町朝日ホール

東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11F

＜キャスト＞

リゼル役：斉藤壮馬

ジル役：梅原裕一郎

スタッド役：福山潤

ジャッジ役：山下大輝

レイ役：鳥海浩輔

メディ役：大地葉

団長役：森永理科

★イレヴン 役：柿原徹也（声のみ出演）

＜スタッフ＞

原作：岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』（TOブックス刊）

原作イラスト：さんど

漫画：百地

演出・制作：PRIMAL VENUE INC.

票券：HOT STUFF PROMOTION

主催：TOブックス

▼朗読イベントティザーサイトはこちらから

https://media.tobooks.jp/odayaka-roudoku2

■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』TVアニメ情報

テレ東・ＢＳテレ東・AT-XほかにてTVアニメ絶賛放送中！

テレ東 毎週水曜 深夜24時00分～

ＢＳテレ東 毎週木曜 深夜24時30分～

AT-X 毎週木曜 21時30分～

(リピート放送：毎週月曜 9時30分～／毎週水曜 15時30分～)

※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。

▼『穏やか貴族の休暇のすすめ。』TVアニメ特設サイト

https://odayakakizoku-pr.com/

■作品情報

＜ノベルス＞

(C) Misaki

『穏やか貴族の休暇のすすめ。』(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F&search_type=all&author=&sp%5Blightnovel%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)

小説 1～20巻

短編集 1～3巻

[著] 岬

[イラスト] さんど

＜コミックス＞

(C) Momochi / Misaki

『穏やか貴族の休暇のすすめ。@COMIC』(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F&search_type=all&author=&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)

1～14巻

[漫画] 百地

[原作] 岬

[キャラクター原案] さんど

[構成] 鵜呑

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

https://to-corona-ex.com/comics/20000000038686

■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』とは

シリーズ累計220万部(紙＋電子）突破！

有閑貴族の異世界まったり冒険ファンタジー！

ファンタジーな世界で宰相として活躍していた青年リゼル。彼はある日突然、更に別の異世界へと転移してしまう。だが、持ち前の頭脳と話術を活かして、彼は上級冒険者ジルを相棒にし、自らも冒険者として華麗に転身。元の世界に戻れるかも解らないのに、「休暇だと思って楽しみます」と軽いノリで口ずさみ、異世界生活を存分に満喫していく。

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送予定です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/