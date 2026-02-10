朗読イベント『穏やか貴族の休暇のすすめ。』第2弾続報！追加キャスト＆開催概要が解禁！

Illustrated by sando (C) Misaki / TO Books.

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2026年5月17日(日)に有楽町朝日ホールにて『穏やか貴族の休暇のすすめ。』の朗読イベントを上演いたします。


追加キャストと開催概要が解禁となりましたので、お知らせいたします。


＜解禁追加情報＞

▼追加キャスト決定！

イレヴン 役：柿原徹也（声のみ出演）


▼タイムテーブル

昼公演　ロビー開場 13:00 ／ 開演 14:30
夜公演　ロビー開場 16:30 ／ 開演 18:00


※客席開場は、各公演とも開演の30分前を予定しております。


▼チケット

SS席 12,000円（全席指定／税込）


S席 10,000円（全席指定／税込）


A席 9,000円（全席指定／税込）


◆一次先行(抽選)
受付期間：2026年2月11日（水）12:00～2月18日（水）23:59

◆二次先行(抽選)
受付期間：2026年2月27日（金）12:00～3月9日（月）23:59

◆三次先行(抽選)
受付期間：2026年3月13日（金）12:00～3月23日（月）23:59

◆一般販売 (先着)
受付期間：2026年3月28日（土）10:00～




＜お取扱いプレイガイド＞
https://l-tike.com/odayakakizoku/


■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』朗読イベントについて

＜日程＞


2026年5月17日(日)


★昼公演　ロビー開場 13:00 ／ 開演 14:30
★夜公演　ロビー開場 16:30 ／ 開演 18:00


※客席開場は、各公演とも開演の30分前を予定しております。



＜会場＞


有楽町朝日ホール
東京都千代田区有楽町2-5-1　有楽町マリオン11F



＜キャスト＞


リゼル役：斉藤壮馬


ジル役：梅原裕一郎


スタッド役：福山潤


ジャッジ役：山下大輝


レイ役：鳥海浩輔


メディ役：大地葉


団長役：森永理科


★イレヴン 役：柿原徹也（声のみ出演）



＜スタッフ＞


原作：岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』（TOブックス刊）


原作イラスト：さんど


漫画：百地


演出・制作：PRIMAL VENUE INC.


票券：HOT STUFF PROMOTION


主催：TOブックス



▼朗読イベントティザーサイトはこちらから


https://media.tobooks.jp/odayaka-roudoku2



■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』TVアニメ情報



テレ東・ＢＳテレ東・AT-XほかにてTVアニメ絶賛放送中！
テレ東 毎週水曜 深夜24時00分～
ＢＳテレ東 毎週木曜 深夜24時30分～
AT-X 毎週木曜 21時30分～
(リピート放送：毎週月曜 9時30分～／毎週水曜 15時30分～)
※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。



▼『穏やか貴族の休暇のすすめ。』TVアニメ特設サイト


https://odayakakizoku-pr.com/



■作品情報

＜ノベルス＞



(C) Misaki

『穏やか貴族の休暇のすすめ。』(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F&search_type=all&author=&sp%5Blightnovel%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)


小説　　1～20巻


短編集　1～3巻



[著] 岬


[イラスト] さんど





＜コミックス＞



(C) Momochi / Misaki

『穏やか貴族の休暇のすすめ。@COMIC』(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F&search_type=all&author=&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)


1～14巻



[漫画] 百地


[原作] 岬


[キャラクター原案] さんど


[構成] 鵜呑



＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞


https://to-corona-ex.com/comics/20000000038686





■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』とは

シリーズ累計220万部(紙＋電子）突破！


有閑貴族の異世界まったり冒険ファンタジー！



ファンタジーな世界で宰相として活躍していた青年リゼル。彼はある日突然、更に別の異世界へと転移してしまう。だが、持ち前の頭脳と話術を活かして、彼は上級冒険者ジルを相棒にし、自らも冒険者として華麗に転身。元の世界に戻れるかも解らないのに、「休暇だと思って楽しみます」と軽いノリで口ずさみ、異世界生活を存分に満喫していく。




株式会社TOブックス
株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。

紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送予定です。

TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市

HP：https://www.tobooks.jp/