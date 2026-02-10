朗読イベント『穏やか貴族の休暇のすすめ。』第2弾続報！追加キャスト＆開催概要が解禁！
Illustrated by sando
株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2026年5月17日(日)に有楽町朝日ホールにて『穏やか貴族の休暇のすすめ。』の朗読イベントを上演いたします。
追加キャストと開催概要が解禁となりましたので、お知らせいたします。
＜解禁追加情報＞▼追加キャスト決定！
イレヴン 役：柿原徹也（声のみ出演）
▼タイムテーブル
昼公演 ロビー開場 13:00 ／ 開演 14:30
夜公演 ロビー開場 16:30 ／ 開演 18:00
※客席開場は、各公演とも開演の30分前を予定しております。
▼チケット
SS席 12,000円（全席指定／税込）
S席 10,000円（全席指定／税込）
A席 9,000円（全席指定／税込）
◆一次先行(抽選)
受付期間：2026年2月11日（水）12:00～2月18日（水）23:59
◆二次先行(抽選)
受付期間：2026年2月27日（金）12:00～3月9日（月）23:59
◆三次先行(抽選)
受付期間：2026年3月13日（金）12:00～3月23日（月）23:59
◆一般販売 (先着)
受付期間：2026年3月28日（土）10:00～
＜お取扱いプレイガイド＞
https://l-tike.com/odayakakizoku/
■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』朗読イベントについて
＜日程＞
2026年5月17日(日)
★昼公演 ロビー開場 13:00 ／ 開演 14:30
★夜公演 ロビー開場 16:30 ／ 開演 18:00
※客席開場は、各公演とも開演の30分前を予定しております。
＜会場＞
有楽町朝日ホール
東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11F
＜キャスト＞
リゼル役：斉藤壮馬
ジル役：梅原裕一郎
スタッド役：福山潤
ジャッジ役：山下大輝
レイ役：鳥海浩輔
メディ役：大地葉
団長役：森永理科
★イレヴン 役：柿原徹也（声のみ出演）
＜スタッフ＞
原作：岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』（TOブックス刊）
原作イラスト：さんど
漫画：百地
演出・制作：PRIMAL VENUE INC.
票券：HOT STUFF PROMOTION
主催：TOブックス
▼朗読イベントティザーサイトはこちらから
https://media.tobooks.jp/odayaka-roudoku2
■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』TVアニメ情報
テレ東・ＢＳテレ東・AT-XほかにてTVアニメ絶賛放送中！
テレ東 毎週水曜 深夜24時00分～
ＢＳテレ東 毎週木曜 深夜24時30分～
AT-X 毎週木曜 21時30分～
(リピート放送：毎週月曜 9時30分～／毎週水曜 15時30分～)
※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。
▼『穏やか貴族の休暇のすすめ。』TVアニメ特設サイト
https://odayakakizoku-pr.com/
■作品情報
＜ノベルス＞
(C) Misaki
『穏やか貴族の休暇のすすめ。』(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F&search_type=all&author=&sp%5Blightnovel%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)
小説 1～20巻
短編集 1～3巻
[著] 岬
[イラスト] さんど
＜コミックス＞
(C) Momochi / Misaki
『穏やか貴族の休暇のすすめ。@COMIC』(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F&search_type=all&author=&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)
1～14巻
[漫画] 百地
[原作] 岬
[キャラクター原案] さんど
[構成] 鵜呑
＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞
https://to-corona-ex.com/comics/20000000038686
■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』とは
シリーズ累計220万部(紙＋電子）突破！
有閑貴族の異世界まったり冒険ファンタジー！
ファンタジーな世界で宰相として活躍していた青年リゼル。彼はある日突然、更に別の異世界へと転移してしまう。だが、持ち前の頭脳と話術を活かして、彼は上級冒険者ジルを相棒にし、自らも冒険者として華麗に転身。元の世界に戻れるかも解らないのに、「休暇だと思って楽しみます」と軽いノリで口ずさみ、異世界生活を存分に満喫していく。
