【枚方T-SITE】アクセサリーで春を楽しもう。「枚方アクセサリーマルシェ」を2/20(金)より開催

https://store.tsite.jp/hirakata/event/t-site/52067-1125170103.html


枚方T-SITE（大阪府枚方市）は2026年2月20日（金）から2月23日（月・祝）まで、「枚方アクセサリーマルシェ Vol.4」を開催します。個性豊かなアクセサリー作家26人が集まり、ハンドメイドのピアス、ネックレス、リングなどをご紹介します。お出かけの機会が増える春に向けて、作家との交流を楽しみながら、ここでしか出会えないあなただけの特別なアクセサリーをぜひ見つけてください。



出店者紹介（順不同）

カラフルな天然石やガラス使いが春らしいアクセサリー、アンティーク・ヴィンテージビーズを使った一点物、手刺繍のブローチなど。個性が光る、心ときめくデザインが揃います。



amunuu.tomoko

mino


chulisima

Dusk Blue Glass

number

welkin


brillion

goroneko

HAQC.Accessory

Jewel tree


mildepapilio

un+

Loosen a knot

あわおと


Shiori 栞

pinnacle

3ange*maman

mikke


CLARTE BRASS

slow sphatika

ka+te

ROXANNE marche du cristal


Green＊

jiu

HISTORY GARDEN

Natsue*style


イベント概要


枚方アクセサリーマルシェ Vol.4



日程　2026年2月20日（金）～2月23日（月・祝）


時間　10:00～18:00　※最終日は17:00まで


場所　枚方T-SITE 4階 イベントスペース、カフェスペース、催事スペース


主催　枚方T-SITE


お問い合わせ先　Tel.072-861-5700


URL　https://store.tsite.jp/hirakata/event/t-site/52067-1125170103.html



店舗情報







枚方T-SITE


枚方 蔦屋書店を中心に、楽しい日常を提案する文化商業施設。昼と夜で姿を変える建造物と、7ｍの本棚は撮影スポットとして人気。多彩なフェアやイベントを開催し、訪れる人に常に新しい発見を提供しています。



住所　大阪府枚方市岡東町12-2


電話番号　072-861-5700


営業時間　7:00～23:00（店舗により異なる）


ホームページ　https://store.tsite.jp/hirakata/


Facebook　https://www.facebook.com/hirakatatsite/


Ｘ　https://x.com/hirakata_tsite


Instagram　https://www.instagram.com/hirakata_tsite/


オンラインストア　https://store.shopping.yahoo.co.jp/hkt-tsutayabooks/