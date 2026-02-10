【枚方T-SITE】アクセサリーで春を楽しもう。「枚方アクセサリーマルシェ」を2/20(金)より開催
枚方T-SITE（大阪府枚方市）は2026年2月20日（金）から2月23日（月・祝）まで、「枚方アクセサリーマルシェ Vol.4」を開催します。個性豊かなアクセサリー作家26人が集まり、ハンドメイドのピアス、ネックレス、リングなどをご紹介します。お出かけの機会が増える春に向けて、作家との交流を楽しみながら、ここでしか出会えないあなただけの特別なアクセサリーをぜひ見つけてください。
出店者紹介（順不同）
カラフルな天然石やガラス使いが春らしいアクセサリー、アンティーク・ヴィンテージビーズを使った一点物、手刺繍のブローチなど。個性が光る、心ときめくデザインが揃います。
amunuu.tomoko
mino
chulisima
Dusk Blue Glass
number
welkin
brillion
goroneko
HAQC.Accessory
Jewel tree
mildepapilio
un+
Loosen a knot
あわおと
Shiori 栞
pinnacle
3ange*maman
mikke
CLARTE BRASS
slow sphatika
ka+te
ROXANNE marche du cristal
Green＊
jiu
HISTORY GARDEN
Natsue*style
イベント概要
枚方アクセサリーマルシェ Vol.4
日程 2026年2月20日（金）～2月23日（月・祝）
時間 10:00～18:00 ※最終日は17:00まで
場所 枚方T-SITE 4階 イベントスペース、カフェスペース、催事スペース
主催 枚方T-SITE
お問い合わせ先 Tel.072-861-5700
URL https://store.tsite.jp/hirakata/event/t-site/52067-1125170103.html
店舗情報
枚方T-SITE
枚方 蔦屋書店を中心に、楽しい日常を提案する文化商業施設。昼と夜で姿を変える建造物と、7ｍの本棚は撮影スポットとして人気。多彩なフェアやイベントを開催し、訪れる人に常に新しい発見を提供しています。
住所 大阪府枚方市岡東町12-2
電話番号 072-861-5700
営業時間 7:00～23:00（店舗により異なる）
ホームページ https://store.tsite.jp/hirakata/
Facebook https://www.facebook.com/hirakatatsite/
Ｘ https://x.com/hirakata_tsite
Instagram https://www.instagram.com/hirakata_tsite/
オンラインストア https://store.shopping.yahoo.co.jp/hkt-tsutayabooks/