あの名シーンを旅しよう！『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』聖地巡礼MAP本日公開！

この街で、物語は動き出した――

株式会社リブレ

原作コミックス・ドラマの舞台となった

茅ヶ崎市・藤沢市・鎌倉市を巡ろう！

ぜひ湊と航の二人が歩いた道をたどってください

▼聖地巡礼MAP

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1LBqJrgaPiaoMc76kuqkEabJ38II5Qv8&usp=sharing(https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1LBqJrgaPiaoMc76kuqkEabJ38II5Qv8&usp=sharing)

特製チラシは茅ヶ崎市観光協会・藤沢市観光協会ほか、一部書店・聖地などで配布中!!

※なくなり次第終了いたします

※チラシの有無についてのお問い合わせはご遠慮ください

【お願い】

●撮影の際は周囲にご配慮下さい

●交通・公共ルールを守って楽しみましょう

『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』とは

「俺と同棲して」「無理!!(…好き)」感情が表には出ない湊と感情が全て顔に出る航。正反対なのに写真という共通の趣味で仲良くなった2人は大学時代に同居していた。湊の就職により同居解消が決まり航は恋愛感情を自覚、社会人になり湊と再会して―…？ 絶対に付き合いたい攻×絶対に親友でいたい受の両片思いから始まるラブコメ！

原作コミックス好評発売中！

▼特設サイト

https://www.b-boy.jp/special/dousei-made/

ドラマも絶賛放送中！

▼ytv（読売テレビ） https://www.ytv.co.jp/douseimade/

▼TVer https://tver.jp/series/srjs8tvmqr

▼FOD https://fod.fujitv.co.jp/title/20dz/

公式X（旧Twitter）＆WEBサイト

▼ろじ先生Xアカウント

https://x.com/tarodatoomou

▼ドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』Xアカウント

https://x.com/dramaDiVEP_ytv

▼ビーボーイ編集部Xアカウント

https://x.com/bboy_editor

▼『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』特設サイト

https://www.b-boy.jp/special/dousei-made/

権利表記

(C)ろじ・libre／『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』製作委員会

(C)Roji/libre

