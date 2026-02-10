TikTokフォロワー数35万人超の山田飛鳥。による「恋愛で悩まない自分」になるための本『忘れられない恋ではなく終わらない恋に』好評発売中
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2026年2月3日（火）に『忘れられない恋ではなく終わらない恋に』（著：山田飛鳥。）を発売いたしました。
「みなさんは、わさびが好きですか？」
――耳を塞ぎたくなるような「恋愛の真実」
2024年3月に発売され、重版を重ねるヒット作となった第1弾『この恋の結末は私が決める』。目先の悩みを解決する「恋愛の公式集（絶対的ガーディアン）」として多くの支持を得た前作から約2年、待望の第2弾が登場しました。
今作のテーマは、「恋愛で悩まない自分になる」こと。単なるテクニックの提示に留まらず、恋愛に関して悩みがちなことを項目ごとにまとめ、恋愛のメカニズムや心の機微を徹底的に言語化しました。読者が「山田飛鳥。の思考回路」をインストールすることで、自分自身で答えを出せるようになることを目指した「自立のための恋愛バイブル」です。
耳触りのいい言葉に縋っているうちはどうにもなりません
恋の四季、冬冬冬冬
磨けば輝くとでも？
泣くなら振らなきゃいいのにね
世に溢れるキラキラした恋愛アドバイスとは一線を画す、山田飛鳥。流の言葉たちが、あなたの恋愛観を根底から覆します。
■本書の見どころ：具体的な戦略
★具体的なデートプラン
どこに行けばいいの？というお悩みに答えるべく、おすすめのデートスポットのリストを掲載。
★「付き合う前」と「後」の好きは別物？
「思ってたのと違う」「好きなのかどうかわからなくなってしまった」がなぜ生まれるのか？ 恋愛が成り立つ構造を解き明かします。
★相手から告白させるメソッド
意中の相手に気に入られ、自然と関係を深めていくための具体的なプランニング。
★著者渾身の「嫉妬と独占欲」論
誰しもが抱える負の感情をどう扱うべきか。多くの人がぶつかりがちな壁への考え方と向き合い方が書かれた必読の章。
■著者プロフィール
山田飛鳥。（やまだ あすか）
2023年3月に「若いうちに知っておいたほうがいいこと教えます」というフレーズではじまる動画投稿を開始。独自の恋愛論などが話題になり、TikTokのフォロワー数は35万人を突破した。人生2周目説がささやかれるほどの達観した物言いや、ズバッと切る話し方が特徴。若者を中心に絶大な支持を得ており、多数の悩み相談が日々寄せられている。
TikTok：@inkya_com(https://www.tiktok.com/@inkya_com/)
Instagram：@inkya_com(https://www.instagram.com/inkya_com/)
X：＠inkya_com_dot(https://x.com/inkya_com_dot)
■書籍概要
書名：忘れられない恋ではなく終わらない恋に
著者：山田飛鳥。
定価：1,760円（本体1,600円+税）
発売日：2026年2月3日（火）
判型：四六判
ページ数：208ページ
ISBN：978-4-04-607926-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000578/)
■関連書籍
書名：この恋の結末は私が決める
著者：山田飛鳥。
定価：1,650円（本体1,500円+税）
発売日：2024年3月19日
判型：四六判
ページ数：208ページ
ISBN：978-4-04-606748-7
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322310001462/)