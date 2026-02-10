BEYOND AGE、フードロス解決を目指す「うちのや株式会社」へ出資を実施

株式会社 BEYOND AGE

株式会社BEYOND AGE（本社：東京都中央区、代表取締役：市原 大和、以下「当社」）は、長期常温保存が可能な無添加惣菜の開発・販売を行う「うちのや株式会社」（本社：東京都渋谷区、代表取締役：内野 年記、以下「うちのや」）に対し、出資を実行いたしましたことをお知らせします。

今回の出資は純投資目的のみならず、当社がターゲットとするシニア世代へ食と健康を届けることを目的とした戦略的なパートナーシップの一環です。

出資の背景と目的

うちのやは、老舗惣菜店からスピンアウトしたフードテック企業です。「無添加・無着色でありながら、常温で2年間の賞味期限」を実現する独自技術を有し、高い商品力を誇ります。

同社の高い成長性と社会貢献性に共感し、この度の出資に至りました。

主な連携内容は以下の2点です。

■シニア顧問による経営・実務支援

当社のネットワークを活用し、経験豊富なシニア人材とともに営業支援などを行う予定です。今後は生産管理体制の構築や、将来的な海外展開を見据えた専門人材の派遣の可能性もあり、組織基盤の強化を支援します。

■商品開発および販売連携

当社の運営するコミュニティや登録会員に向けた新商品の販売も検討してまいります。

うちのや株式会社について

老舗惣菜店の味と技を継承しつつ、フードロス解決を目指す企業です。

特殊なレトルト技術により、保存料を使わずに長期間の常温保存を実現。廃棄ロスを削減し、有事の際には「美味しい非常食」として活用できるフェーズフリーな商品を提供しています。

会社名：うちのや株式会社

代表取締役：内野 年記

住所（本社）：〒150-0011 東京都渋谷区東 2-27-2

Webサイト：https://shop.uchinoya.com/

株式会社BEYOND AGEについて

会社名：株式会社BEYOND AGE

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目16番7号 銀座大栄ビル6階

代表取締役： 市原 大和

設立： 2022年4月20日

URL： https://beyond-age.net/

事業内容：

企業向け生成AIリスキリング研修

URL : https://ai-academy-beyond-age.studio.site/

シニアに対する独立伴走アカデミーの運営

URL : https://beyond-age.net/media/lp-independence-support-academy/

シニアの独立に関するオウンドメディア「シニア独立100万人」の運営

URL : https://beyond-age.net/media

シニア人材の審査制・有料のオンラインコミュニティの運営

URL : https://www.komon-salon.com/

シニアと企業のマッチングプラットフォームの運営

URL : https://beyond-age.net/agent/

シニアに特化した転職エージェントの運営

URL : https://lp.beyond-age.net/