新発売：ビューティープロテインに新フレーバー〈白桃風味／カフェラテ風味〉が登場

株式会社ULTORA

株式会社ULTORA（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 玲）は、美容と栄養をトータルバランスで支える「ビューティープロテイン」シリーズに、〈白桃風味〉および〈カフェラテ風味〉の2種の新フレーバーを2026年2月9日（月）18時より公式WEBサイト含む各オンラインストアで販売開始いたしました。

ULTORAはこれまで、「飲み続けやすい成分設計」「日常に取り入れやすい使い心地」「飽きのこない美味しさ」を追求し、“毎日続けられるプロテイン”を提供してきました。

ビューティープロテインは、タンパク質とともに美容に寄与する成分をトータルバランスで設計し、

日々のインナーケアとして“続けられるやさしさ”まで配慮したULTORAの美容ラインです。

ビューティープロテインの設計思想

ビューティープロテインは、タンパク質に加えて美容成分をバランスよく配合した設計です。

その目的は、単に栄養を補うだけでなく、内側から整えることで“時間とともに育つ美しさ”を支えること。

髪、肌、爪。 サプリで補っていた栄養を、この一杯に。

美容と栄養を底上げする”美容ケアプロテイン”で、忙しい毎日に、一番効率の良い美容習慣を。

【NEW】フレーバーラインナップ白桃風味

完熟した白桃の甘みが広がる、みずみずしくフレッシュな味わい。

後味は爽やかで、軽やかに楽しめるフルーティーな一杯。

価格：3,218円 (税込) ※単品購入の場合

容量：330g (15食分)

【原材料名】

乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ製造)、分離大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド(牛肉・ゼラチンを含む)、ガラクトオリゴ糖、クリーミングパウダー、マルチトール、酵母、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、さとうきび抽出物/V.C、甘味料(ステビア)、リンゴ酸、増粘剤(グァーガム)、クエン酸、L-シスチン、乳化剤、香料、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、pH調整剤、V.B₆、V.B2、V.B₁、V.A、葉酸、V.D、V.B₁2

【原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中)】

乳成分・牛肉・大豆・ゼラチン

【栄養成分表示（1食35g当たり）】

エネルギー：78.9kcal たんぱく質：13.6g 脂質：1.1g 炭水化物：5.8g ー糖質：3.3g ー食物繊維：2.4g 食塩相当量：0.05g ビタミンA：365.9μg ビタミンB1：1.2mg ビタミンB2：1.4mg ビタミンB6：1.3mg ビタミンB12：2.4μg ビタミンC：200mg ビタミンD：5.5μg ビタミンE：6.3mg ナイアシン：13mg パントテン酸：4.8mg ビオチン：50μg 葉酸：196μg 鉄：3.4mg 亜鉛：2.64mg コラーゲンペプチド：1500mg L-シスチン：80mg

●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値

カフェラテ風味

軽やかなミルクとコーヒーが心地よく重なる。

やさしいコクと香りが広がる、ほっと落ち着く味わい。

価格：3,218円 (税込) ※単品購入の場合

容量：330g (15食分)

【原材料名】

乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ製造)、分離大豆たんぱく、酵母プロテイン濃縮物、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド(牛肉・ゼラチンを含む)、ガラクトオリゴ糖、インスタントコーヒー、食塩、酵母、乳酸菌粉末(でん粉、乳酸菌(加熱処理))、さとうきび抽出物/V.C、甘味料(ステビア)、増粘剤 (グァーガム)、L-シスチン、乳化剤、香料、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B₆、V.B2、V.B₁、V.A、葉酸、V.D、 V.B₁2

【原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中)】

乳成分・牛肉・大豆・ゼラチン

【栄養成分表示（1食35g当たり）】

エネルギー：76.2kcal たんぱく質：13.6g 脂質：0.9g 炭水化物：5.8g ー糖質：2.8g ー食物繊維：3.0g 食塩相当量：0.09g ビタミンA：365.9μg ビタミンB1：1.2mg ビタミンB2：1.4mg ビタミンB6：1.3mg ビタミンB12：2.4μg ビタミンC：200mg ビタミンD：5.5μg ビタミンE：6.3mg ナイアシン：13mg パントテン酸：4.8mg ビオチン：50μg 葉酸：196μg 鉄：3.4mg 亜鉛：2.64mg コラーゲンペプチド：1500mg L-シスチン：80mg

●アミノ酸スコア100 ※配合規格量からの推定値

■会社概要

商号 ： 株式会社ULTORA

代表者 ： 代表取締役 山崎 玲

所在地 ： 〒150-6018

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス18F

設立 ： 2019年8月21日

事業内容： 各種健康食品の製造・販売

資本金 ： 900万円

・ULTORA ONLINE SHOP【公式HP】https://ultora.co.jp

・Amazon https://amzn.to/3pmx8SP

・楽天市場 https://www.rakuten.ne.jp/gold/ultora/

・Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/ultora-official/

・Qoo10 https://www.qoo10.jp/shop/ultora_official

・公式X https://x.com/ultora_official

・公式Instagram https://www.instagram.com/ultora_official/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ULTORA

TEL ： 03-6459-3100

MAIL ： info@ultora.co.jp

営業時間 ： 平日10時～17時

お問い合せフォーム ： https://ultora.co.jp/shop/contact/