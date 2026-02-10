【地球の歩き方×プロント】人気の「あさごぱん」「タルティーヌ」でコラボ！　世界を旅する朝食メニューが2月17日より登場

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、株式会社プロントコーポレーション（本社：東京・港／代表取締役社長：杉山和弘）とコラボレーションし、全国の『PRONTO（プロント）』および『ÈPRONTO（エプロント）』にて、世界各国をイメージしたコラボレーションメニューを2026年2月17日より展開いたします。

■地球の歩き方×プロント 初のコラボレーション

1979年の創刊以来、世界約160の国と地域を取材・編集し、「旅人のバイブル」として親しまれてきた『地球の歩き方』。近年は書籍にとどまらず、旅の魅力を日常のなかで体験できる、さまざまな取り組みを行っています。本コラボレーションでは、『PRONTO（プロント）』および『ÈPRONTO（エプロント）』のメニューを通じて、世界各国の食文化や旅情を表現。バラエティに富んだ世界の味を、全国の店舗で気軽にお楽しみください。

■『プロント』で世界を旅しよう！ 世界各地をイメージした「あさごぱん」

『PRONTO（プロント）』で展開されるのは、「朝ごはん」と「パン」を掛け合わせた人気メニュー「あさごぱん」。卵液に浸したパンをふんわりと焼き上げ、具材をのせた食べ応えのある一品で、世界各地をイメージしたメニューを展開。中国、韓国、台湾をイメージした期間限定メニューも登場し、それぞれの土地を旅するような気分で、朝のひとときをお楽しみいただけます。

■『エプロント』では、フランス発祥の「タルティーヌ」で世界観を表現

『ÈPRONTO（エプロント）』では、フランス式のオープンサンドイッチ「タルティーヌ」を通じて、世界の味を表現。香ばしく焼き上げたバゲットに具材を重ね、世界各地の風景や旅先での食体験を想起させるメニューをお届けします。

■日常のなかで、世界を旅する体験を

今回のコラボレーションでは、朝食やカフェタイムなど、日常のささやかな時間に、旅のエッセンスを添えることを目指しました。「地球の歩き方」はこれからも、さまざまな形で世界と出会う楽しさをお届けしてまいります。

■実施概要

◎販売期間：2026年2月17日（火）～2026年6月8日（月） ※予定

◎販売店舗：「あさごぱん」…PRONTO全店／「タルティーヌ」…ÈPRONTO全店 ※一部店舗除く

◎販売時間帯：モーニングタイム限定 ※一部カフェタイムを含む、サカバタイム除く

※焼き上がり次第の提供のため、なくなり次第終了します

※店舗により時間帯が異なります。各店の営業時間は店舗情報ページ（https://shop.pronto.co.jp/）をご覧ください。

