【6日間限定】マイナビ出版初、ゆる将棋カフェ「あそび駒」をオープン！

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）は2026年3月2日（月）～7日（土）まで、都内のカフェにて、ゆる将棋カフェ「あそび駒」をオープンします。当社初となる6日間限定の将棋カフェ。最終日である7日には、前日に誕生日を迎える室谷由紀女流三段の生誕祭を開催するなど、毎日豪華な棋士とのコラボイベントを開催予定です。

豪華イベント内容を先行公開！

会場となる「ASTERISK1103」（写真提供：ASTERISK1103）

ボードゲーム対戦や利きイチゴなど、普段の対局では見られない棋士の姿を間近で見ることができるチャンス。

※3月2日（月）のイベント内容は後日公開予定です。

3月3日（火）：棋士・女流棋士とボードゲーム大会

ボードゲームの1種である将棋。棋士と一緒にボードゲームを遊ぶことで、棋士の凄さを体感できます。将棋では隙を見せない棋士・女流棋士も、ボードゲームなら……？

出演棋士：齊藤優希四段

出演女流棋士：脇田菜々子女流初段

3月4日（水）午後：将棋講座＆指導対局

佐々木海法女流初段による級位者向けの将棋講座を行います。続いて2グループに分かれて、片方のグループは佐々木女流初段の指導対局（多面指し）を受け、もう片方はグループメンバー同士で対局していただきます。その後にグループを交代し、全員が指導対局を受けられるようにします。

3月4日（水）夜：佐々木海法女流初段と遊ぼう

佐々木海法女流初段をゲストにお迎えしてトークショーを実施します。佐々木女流初段にまつわるクイズ大会や、佐々木女流初段による自撮り講座とチェキ撮影会を行います。

3月5日（木）：イチゴ一会 吉池隆真四段の利きイチゴ祭り

3月は旬なイチゴを楽しめる季節（*1）。本イベントでは、吉池隆真四段をお迎えし、旬のイチゴを楽しむ「食」と「トーク」の特別企画を開催します。

まずは、3種類のイチゴを食べ比べる「利きイチゴ」クイズを実施。吉池四段には目隠しで1粒食べていただき、どの品種かを当ててもらいます。会場にご来場のみなさまにも同じイチゴを味わっていただきます。

その後は「イチゴ」と「一期一会」をかけたテーマを中心としたトークショーを実施。リラックスした雰囲気の中で、吉池四段の盤上とは違う素顔に迫る時間をお届けいたします。

イベントの最後には、希望者限定のチェキ撮影会も実施します。

*1…「いちごの旬はいつ？収穫期や上手な選び方、おすすめの品種を解説」Hankyu FOOD おいしい読み物（2024年3月28日公開）

https://web.hh-online.jp/hankyu-food/blog/lifestyle/detail/001603.html

3月6日（金）：深浦康市九段 地球代表サミット

「地球代表」（*2）という愛称でも知られる深浦康市九段をゲストに迎え、トークショーを開催します。トークテーマは自身のことや、弟子のこと、将棋界のことなど、多岐にわたります。

その後は参加型企画「○○な棋士は誰だ会議」を行います。事前に募集したテーマに当てはまる棋士は誰か、参加者と一緒に考えていきます。最後に大盤解説（*3）を実施します。

*2…将棋ファンからは、深浦康市九段が「将棋星人」と呼ばれている藤井聡太六冠に強いことから、「地球代表」との愛称で呼ばれています。

「『将棋星人』藤井竜王倒すには 二つ勝ち越し『地球代表』に聞く」毎日新聞（2022年1月7日公開）https://mainichi.jp/articles/20220106/k00/00m/040/206000c

*3…大盤解説とは、多くの方にも見えるように、将棋の対局を大きなサイズの盤と駒を使って動かして見せ、手の意味やどちらが勝ちそうかという形勢などを棋士が解説するもの

3月7日（土）午前：子ども将棋教室

ゲスト講師に斎藤明日斗六段を迎え、小・中学生向け教室を開講します。「将棋のルールがよく分からない…」「ルールは覚えたけど、次はどうすればいいか分からない…」。そういった子どもたちに、将棋のルールや簡単な定跡（*4）について解説します。

*4…定跡とは、過去の対局や研究から導き出された、最善・有力とされる指し方。「【将棋用語】定跡」将棋講座ドットコム

https://xn--pet04dr1n5x9a.com/%E5%B0%86%E6%A3%8B%E7%94%A8%E8%AA%9E/%E5%AE%9A%E8%B7%A1.html

3月7日（土）午後：斎藤明日斗六段指導対局

斎藤明日斗六段による指導対局会を行います。最初に、簡単な手筋解説や斎藤六段の自戦解説を行います。続いて2グループに分かれて、片方のグループは斎藤六段の指導対局（多面指し）を受け、もう片方はグループメンバー同士で対局していただきます。その後にグループを交代し、全員が指導対局を受けられるようにします。

3月7日（土）夜：室谷由紀女流三段生誕祭

3月6日は室谷由紀女流三段のお誕生日！それを記念して、お誕生日会を実施します。

室谷女流三段と一緒にゲームを楽しんだり、誕生日ケーキを一緒に食べたりすることができます。

イベント概要

イベント名：ゆる将棋カフェ「あそび駒」

場所：ASTERISK1103（〒150-0002東京都渋谷区渋谷1-10-3）

営業日：2026年3月2日（月）～3月7日（土）

営業時間：13:00～21:30（2日～6日）、10:00～22:00（7日のみ）

詳細：https://book.mynavi.jp/shogi/detail/id=149737

申し込みや詳細は、後日案内予定です。

