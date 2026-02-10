春を先取り♪3つの“桜”が楽しめる！チロルチョコ＜桜ちろるアソート＞新発売

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「チロルチョコ〈桜ちろるアソート〉」を2月17日（火）より全国のPPIHグループ店舗（ドン・キホーテおよびユニー系列、一部店舗除く）で発売します。

春を先取り！チロルで味わう桜スイーツ

桜フレーバーのチロルチョコが今年も登場！3種の味わいを詰め込んだ春限定のアソートです。春の訪れを伝える香り豊かな「桜」の風味に、「きなこ」・「抹茶」・「チーズケーキ」を組み合わせました。パッケージはピンクを基調に桜を配し、季節感と華やかさを演出！まるで春の訪れを伝えるかのようなパッケージデザインです。気軽にお花見気分を味わえます。

春を楽しむ3種類の桜フレーバー

桜きなこ

香り豊かな桜の風味と、やさしい甘さのきなこを組み合わせました。

桜抹茶

桜のほのかな香りと抹茶のほろ苦さが絶妙に調和！甘さの中に抹茶の深みを感じられる上品な味わいです。

桜チーズケーキ

桜の風味とチーズケーキのコクが広がる一粒。バタークッキーのサクサク食感が楽しめます。

20個入り(桜チーズケーキ：6個、桜きなこ・桜抹茶：各7個)

■発売について

2026年2月17日（火）より

全国のPPIHグループ店舗(ドン・キホーテおよびユニー系列、一部店舗を除く)で発売。

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

■チロルチョコについて

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

