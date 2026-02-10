【世界中から“最高の物語”を発掘する】英語小説コンテスト受賞作決定!!　大賞作品は日本で書籍化確約！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、世界中から最高の物語を作る才能を発掘することを目的に、キューダップ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：赤星良介、以下キューダップ）、株式会社MyAnimeList（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝口敦、以下MyAnimeList）と共同で 、キューダップの運営する小説投稿サイト「Honeyfeed」において英語での異世界ファンタジー小説コンテスト「MyAnimeList x Honeyfeed Writing Contest 2025 - THE ISEKAI presented by KADOKAWA」を開催し、2026年2月9日（日本時間）に特設サイトで受賞作の発表をいたしました。

「MyAnimeList x Honeyfeed Writing Contest 2025 - THE ISEKAI presented by KADOKAWA」特設サイト：https://mhwc.myanimelist.net/202507/

「MyAnimeList x Honeyfeed Writing Contest 2025 - THE ISEKAI presented by KADOKAWA」は、1,240作品ものご応募をいただきました。厳正なる選考の結果、グランプリ1作品、佳作2作品が決定いたしました。

【グランプリ】

『Isekai'd with my dog, I'm not the hero?!』by Frettiko

（日本語仮題：『愛犬と異世界転生したけど、勇者は俺じゃない!?』）

あらすじ：

平凡な男ミツタは飼い犬のトーストと異世界転生するものの、かわいいトーストの魅力にとりつかれた女神は勇者特典を全てトーストに与えてしまう。Lv99の「勇者」ポメラニアンにかかれば魔獣討伐はお手のもの。でも、飼い主のミツタはいつまでもLv1で……。我が道を往く愛犬トーストに振り回されながら、ミツタは個性的な仲間を集めて万事屋を営み、異世界で居場所を築いていく。このままいけば、いつか魔王も討伐しちゃうかも？ 愛犬との異世界ライフが楽しいもふもふコメディ。

【佳作】

『HR in Another World: Building the Strongest Parties with my Appraisal Skill』by Kaorin

（日本語仮題：『異世界人事～鑑定スキルで最強パーティを編成する～』）

あらすじ：

人事部長のヒロユキは、女神により英雄として異世界へ召喚されてしまう。戦闘力は皆無だが、隠れた資質を暴く「神聖鑑定」を武器に、仲間を採用して最強パーティを編成！ そんなヒロユキを狙う暗殺者の影が近づいてきて…!? 予想以上にハードな世界で、英雄パーティは魔王軍に勝つことができるのか？ 鑑定スキルを駆使して世界を救う大冒険が始まる。

【佳作】

『Drinking Buddies: Hangover In Another World!』by Literate_Manul

（日本語仮題：『異世界ハングオーバー！ 飲み友とは異世界でも二日酔い？』）

あらすじ：

二日酔いで異世界転移したマーカスとガス。エルフの王女にいいところを見せたい一心で「魔王の将軍を倒す」と大ボラを吹いてしまう！ ひょんなことからビール魔法に目覚めたマーカスは「ホップミサイル！」ってビールを噴射しはじめるし、ガスは自分の意識では制御できない右腕の力が覚醒して……。 能力も計画性もゼロだが、ノリと勢いだけは誰にも負けない男たちの、予測不能な異世界バディ・コメディ開幕！

【編集部総評】

KADOKAWA初めてのHoneyfeedでの英語小説コンテストには、1,240作品もの応募をいただきました。Honeyfeedでのコンテスト史上でも過去最高の応募数ということでたいへん光栄に思います。英語話者のみなさまが日本のライトノベル・新文芸市場に強い関心を持っているのであれば、喜ばしいかぎりです。

厳正なる選考を経て、グランプリ1名と佳作2名を選出いたしました。選考はHoneyfeedのユーザーやボランティアの投票により進められたのち、アネコユサギ（作家。代表作に『盾の勇者の成り上がり』など）とKADOKAWAの編集者が最終審査に参加いたしました。

グランプリとなった『愛犬と異世界転生したけど、勇者は俺じゃない?!』は、とてもキャッチーで親しみやすいテーマの作品で、日本の書店に並んでいる光景が想像しやすい小説でした。笑えるコメディ展開が多く、かわいらしい犬のトーストの描写も素敵でした。トーストの活躍や、主人公ミツタとのふれあい、そして彼の成長をもっと読みたいと思わされました。

グランプリを獲得したFrettikoさんには、賞金5,000USDが支払われます。また、グランプリ作品はKADOKAWAの編集者が担当となり、2027年の刊行をめざして日本で翻訳出版されます。

佳作となった『異世界人事～鑑定スキルで最強パーティを編成する～』は、異世界ジャンルで定番ともなりつつある鑑定スキルを活用するという切り口で、日本のWEB小説らしさを感じました。それでいて世界観は壮大なオープンワールドゲームのような広がりを感じ、特徴的でした。キャラクターひとりひとりの描写もていねいで、敵か味方かわからないキャラクターが登場するという展開にも工夫を感じました。

佳作を獲得したKaorinさんには、賞金3,000USDが支払われます。また、佳作はKADOKAWAの編集者が担当となり、改稿の上、日本での翻訳出版を目指します。

佳作となった『異世界ハングオーバー！ 飲み友とは異世界でも二日酔い？』は、気楽に読み進められるコメディ作品です。「ビール魔法」×「中二病的な悪魔の手」という、バカバカしさがクセになる独特なノリの唯一無二な作風でした。本作の主人公となる飲み友達である男ふたり、マーカスとガスは日本からはなかなか生まれないキャラクター像であり、日本人の読者たちからは新鮮に見えるでしょう。

佳作を獲得したLiterate_Manulさんには、賞金3,000USDが支払われます。また、佳作はKADOKAWAの編集者が担当となり、改稿の上、日本での翻訳出版を目指します。

審査チームは上記３作品を受賞作品として選出いたしました。

KADOKAWAは今後も、日本のエンタメ作品を愛する書き手の才能を世界中から発掘するため、国内外でWEB小説コンテストを開催する予定です。

【アネコユサギよりグランプリ作品へのコメント】

『愛犬と異世界転生したけど、勇者は俺じゃない!?』は、日本のライトノベルをよく研究して書かれていると感じました。キャラクターもコミカルでテンポも良く、コメディタッチで正しくライトな読み口でした。デコボコパーティの珍道中で何が起こるのか、ワクワクしながら拝読しました。

【「MyAnimeList x Honeyfeed Writing Contest 2025 - THE ISEKAI presented by KADOKAWA」とは】

本コンテストでKADOKAWAは、『オーバーロード』『Re:ゼロから始める異世界生活』『盾の勇者の成り上がり』『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』『ソードアート・オンライン』という、世界的ヒットタイトルたちに続く【異世界ファンタジー小説】を、世界中から英語で募集しました。

【世界における現在のライトノベル/新文芸】

近年、世界中で日本のアニメの人気が高まっており、その中にはライトノベル/新文芸などの小説を出発点としている作品が多く存在します。私たちは新たなヒット作を生むべく、新たな才能を常に求めています。

そんななか、現在海外の小説投稿サイトには、日本のライトノベル/新文芸風の作品が多く投稿されています。海外の小説投稿サイトは、日本、そして世界でヒットする可能性のあるコンテンツやその作り手が生まれる場となっています。

【KADOKAWA「グローバルUGC作品開発プロジェクト」】

上記背景を踏まえ、KADOKAWAは海外向けビジネスの新規事業開発を支援するGlobal Business Acceleration Programのひとつとして、海外の小説投稿サイトからグローバルな才能を発掘する「グローバルUGC作品開発プロジェクト」を2025年に立ち上げました。今後、“海外発”ライトノベル/新文芸作品を国内外で刊行し、新たなヒットIPを創出することを目指します。

本コンテスト「MyAnimeList x Honeyfeed Writing Contest 2025 - THE ISEKAI presented by KADOKAWA」はそのための第一歩です。同一プロジェクトのコンテストとして、2025年には台灣角川股份有限公司（台湾台北市、董事長：岩崎剛人）の小説連載プラットフォーム「KadoKado 角角者」での中国語繁体字による「日本デビュー争奪戦☆ファンタジーライトノベル大賞」も開催しました。受賞作の発表は2026年6月を予定しています。

また、「Honeyfeed」への投稿作品『Why Kill? When Witches Can Be Tentacled!』の書籍化、M12 Media LLC（本社：米テキサス州、代表者：Samuel Pinansky）によるコンテスト「JNC Original Light Novel Contest」の受賞作の一部の書籍化などを予定しています。