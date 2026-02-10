ダイナム、新ブランドムービー「Pioneering with the People」を2月10日公開

株式会社ダイナム

全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社：東京都荒川区西日暮里、代表取締役：保坂 明）は、新ブランドムービー「Pioneering with the People」篇を2月10日（火）に公式サイトおよびYouTube公式チャンネルにて公開いたします。本ムービーは、ダイナムが大切にする「日常の娯楽」を提供する上での人や地域とのつながり、そしてビジョン実現に向けた挑戦を描いています。

1. ブランドムービー公開の背景と目的

株式会社ダイナムは、地域社会に根差した「日常の娯楽」を提供し、お客様との深いつながりを築いてまいりました。この度、企業ブランドのさらなる訴求と、ダイナムが大切にする価値観を広く伝えることを目的に、新たなブランドムービー「Pioneering with the People」篇を制作・公開いたします。

2. 「Pioneering with the People」篇について

本ムービーは、ダイナムが「日常の娯楽」を提供する上で不可欠な、人や地域とのつながりを深く掘り下げています。社員へのインタビューを通じて、それぞれのつながりと成長に焦点を当て、ダイナムが目指すビジョンの実現に向けた挑戦の軌跡を描き出します。

また、本編では、実際に現場で働くダイナム社員が出演し、日常にある誠実な眼差しやチームワークが、飾らない温かさとして描かれています。太田監督の「穏やかな空気を切り取る」という意図が反映され、ダイナムの企業文化や地域との絆がリアルに伝わる仕上がりとなっています。

3. 視聴・公開情報

「Pioneering with the People」篇は、以下のリンクよりご視聴いただけます。

■「Pioneering with the People」 4分46秒 / https://youtu.be/_sY08J_Y3cY

■15秒・CMカット版 / https://youtu.be/sfXh7FXLsbc

■公開日：2026年2月10日（火）正午公開

■公開先：ダイナムHP https://www.dynam.jp

YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/user/dynamjp

4. 映像監督・プロフィール

太田圭祐 (KEKKE) Cinematographer

千葉県佐倉市出身。ライブ撮影からキャリアをスタートし、川口雄介氏らの助手経験を経て独立。丁寧な画作りを中心とした作風で、国内外の広告/ライブ/Webコンテンツを手掛ける。機材レンタル事業の立ち上げ、運営を経て、現在は撮影監督、技術監督として活動を続けている。

〈監督コメント〉

今回の制作では、ダイナムが大切にしている『地域とのつながり』や『人の温かさ』をテーマにしました。単に綺麗な紹介映像ではなく、ダイナムにて感じられる穏やかな空気を切り取ることを目標としています。撮影前に社員の皆様とお話しさせていただく中で、社員の皆様の優しさに触れ、この温かさを映像を通して表現したいと考え、撮影に臨みました。

映像には、作り込んだ演出ではなく、日常にある誠実な眼差しやチームワークを詰め込んでいます。撮影では、出演される社員の方からもアイデアをいただくなど、和気藹々とした雰囲気の中で進行することができました。映像内に登場していただくキャストも、実際に現場で働いている社員の方々で構成し、そのままの温かさを描くことができたと思います。このムービーを通して、ダイナムが持つ繋がりや温かさを、少しでも身近に感じてもらえたら嬉しいです。

株式会社ダイナム

パチンコを「誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽」となるよう改革し、「街と生きるパチンコ。」を目指すべく、日本全国にチェーン型パチンコホールを展開しています。全国46都道府県に390店舗（2026年2月現在）を展開し、1円パチンコなどの低貸玉営業を中心とした店舗展開を推進しています。

・ダイナム採用サイト：https://www.recruit.dynam.jp/

・ダイナム公式サイト：https://www.dynam.jp

・ダイナム公式X：https://twitter.com/dynamjp

・ダイナム公式YouTube：https://www.youtube.com/user/dynamjp

株式会社ダイナムジャパンホールディングスについて

信頼と夢を育む百年の挑戦という企業理念を掲げ、日本全国にパチンコホールを展開する株式会社ダイナムを含む３社のパチンコホール経営会社および、その他グループ会社を保有する持株会社です。2012年8月香港証券取引所に株式上場（香港証券取引所メインボード／証券コード：06889）