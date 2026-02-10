【2/18（水）締め切り】2/25（水）開催「見えなかった能力が見える！就労アセスメントツール『シームレスバディ』実践研修」に当社グループ会社コネクトアラウンドの浅井社長が登壇

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）のアグリカルチャー分野の子会社 株式会社コネクトアラウンド（以下コネクトアラウンド）の代表取締役社長浅井司は2月25日（水）、障がい者の「能力」と「特性」を300項目で可視化する就労アセスメントツール「シームレスバディ」の実践研修において、事例を発表いたします。当日は導入の決め手と実際の効果、障がいのある方が「できる人」に変わった具体事例などについて講演いたします。





見えなかった能力が見える！就労アセスメントツール「シームレスバディ」実践研修（第3回）

▼申し込み方法下記申し込みフォームでお申し込みください。事前申し込みhttps://forms.gle/3qGQxVu82VGZWjsu9(https://forms.gle/3qGQxVu82VGZWjsu9)申し込み締め切り：2026年2月18日（水）今回の研修で学ぶ就労アセスメントとは、障がいのある方に対する「実習では問題なかったのに、なぜ急に続かなくなってしまうのだろう？」や、「良かれと思った配慮が、なぜかうまくいかない…」といった現場の“なぜ”を解き明かすためのプロセスのことです。研修では、担当者の経験や勘に頼るのではなく、客観的な視点で本人の特性と必要な配慮を「見える化」し、その背景にある“傷つきの物語”にも光を当て、その人らしさを深く理解することで、的確な支援へとつなげるやり方を学びます。コネクトアラウンドは2023年2月、川崎市中原区に、誰もが自分の能力を活かして働けるユニバーサルなワークフローを導入した６次化農業＆実習施設「FUN EAT MAKERS 武蔵新城」を開設いたしました。また、2025年6月には、アグリテック（AIや先端技術を活用した農業）やユニバーサルワークフローを導入した「農業」「食」「滞在」をテーマとした複合施設「FUN EAT MAKERS in Okuma」（大熊中央産業拠点プロジェクト）をオープンしております。今回の事例発表では、それらの事業の中で導入しているダンウェイ株式会社の就労アセスメントツール「シームレスバディ」について、導入前の悩み、社内調整の実際、具体的な活用事例を、失敗談も交えてお話しする予定です。障がいのある方の働き方に関して、悩みや課題を抱えている企業の皆様は、ぜひご参加ください。【こんな悩みや課題をもった企業におすすめです】・障がい者雇用を始めたいが、何から手をつけていいのか分からない・アセスメント情報を受け取っても活用できていない・定着率を上げたいが効果的な配慮が分からない・データに基づいた客観的な支援をしたい・支援機関との連携を強化したい

【イベント概要】

開催日時：2月25日（水）13：30～16：00（受付13：00～）

会 場 ：TKPガーデンシティPREMIUM横浜西口8F会議室

横浜市西区南幸2-19-9 TKP横浜ビル8F

開催方法：会場での対面開催

定 員 ：40名（先着順）※ご参加いただけない場合はご連絡します。

参加費 ：無料

主 催 ：神奈川県

事業委託先：NPO法人かながわ精神障害者就労支援事業所の会（司会進行）



プログラム：

（1）導入企業の事例発表

株式会社コネクトアラウンド 代表取締役社長 浅井司

明治大学大学院農学研究科農芸化学専攻にて施設園芸、養液栽培技術研究に従事。

大学院終了後、株式会社クリーク・アンド・リバー社に入社。Web関連の人材派遣、制作営業、アウトソーシングプロジェクトマネジメント、オープンイノベーション推進事業立ち上げなどに従事。C&Rグループの農業プロフェッショナル分野として、株式会社コネクトアラウンドを立上げ、代表取締役社長に就任。



（2）グループワーク（「シームレスバディ」体験）ダンウェイ株式会社 代表取締役社長 高橋洋子氏

・アセスメント結果の読み方を知る

・導入に向けた課題を解決策のディスカッション

少人数・対面開催だからこそ、実践的で具体的な学びが得られます。シームレスバディの導入を検討されている企業の皆様、ぜひご参加ください。



問い合わせ：NPO法人かながわ精神障害者就労支援事業所の会

https://www.shokonet.or.jp/jigyosho/

TEL：046-244-4511

就労継続支援B型ホープ大和内 吉野まで





■株式会社コネクトアラウンド 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 2022年4月

代 表 者 ： 代表取締役社長 浅井 司

事業内容 ： 農産物および食料品の生産・加工・販売／レンタルワークスペースの運営／飲食業／有料職業紹介業／

ブランディング・プロモーション

U R L ： https://c-aro.com/

アグリテックと異業種プロフェッショナルのアイデアを融合させた新たな農業ビジネスを構築し、ダイバーシティ＆インクルージョンの実現および農業を基軸とした地域雇用の促進と産業振興などを図るため、2022年4月に設立されました。 2023年2月には、川崎市中原区に6次化農業ビジネス＆実習施設「FUN EAT MAKERS 武蔵新城」を開設し、そこで生産したリーフ野菜を川崎市内や東京都内の飲食店へ販売するほか、企業向けには生産品を活用したランチボックスの提供もしております。また、2025年6月には、「農業」と「食」をテーマとした複合施設「FUN EAT MAKERS in Okuma」（大熊中央産業拠点プロジェクト）を福島県大熊町にオープンいたしました。





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



