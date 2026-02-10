【LIPS月間トレンド賞】春めくムードを唇に宿す「宝石ラメ」、洗練アイの土台となる「目もと集中ケア」など、SNSを彩る人気アイテムが集結

株式会社AppBrew

株式会社AppBrew（本社所在地：東京都文京区、代表取締役社長：松田崇）が運営する美容プラットフォーム「LIPS（リップス）」が、トレンドの原石をいち早くキャッチし表彰する【LIPS月間トレンド賞】。

2026年2月は、春の新作コスメを筆頭に、SNSでの賑わいを見せる。なかでも軍配が上がったのは、「ディオール」「キャンメイク」2ブランドがそれぞれ展開する、むっちりとした唇を演出するリップオイル、プランパーであった。

【LIPS月間トレンド賞】は、LIPS独自のロジックを元に算出したアイテムから、美容領域のアーリーアダプターである「Project LIPS」の投票結果を合わせて選定。「LIPS」はもちろん、各SNSで話題の"トレンドの原石"をいち早くキャッチし発信するアワードである。

■「LIPS月間トレンド賞 2026年2月」のポイント

コスメは春色を先取りしながらも、実際の気温はまだまだ低く、スキンケア分野では小ジワ対策ニーズが高まりを見せる。また、美容関心層のプレエイジングケア欲も後押しし、2022年発売の「アスタリフト」のシワ改善クリームが大きな話題に。発売から年数が経過したアイテムであっても再びスポットライトを浴びる動きは、もはや美容界隈ではおなじみとなりつつある。

■「LIPS月間トレンド賞 2026年2月」の集計について

・集計対象期間：2025年12月20日～2026年1月19日

・対象商品：上記集計対象期間内にLIPS内でクチコミ投稿された商品

・集計対象アイテム数：15,364点

【コスメ部門】むっちりツヤリップ人気は2026年も継続！ツヤ＋色持ち・宝石ラメなど、＋αがヒットの鍵に

＜１位 Dior／ディオール アディクト リップ グロウ オイル＞

https://lipscosme.com/products/682323

「ディオール」春の新作コスメとして、フレグランスと同時にリリースされたリップオイルが、堂々の1位を獲得。

みずみずしくつややかな「ジューシーフィニッシュ」、甘くきらめく「スパークリーフィニッシュ」、発色とツヤが溶け合う「グレイズドフィニッシュ」の3種類の仕上がり、計15色の豊富なラインアップも話題に。

「ちゅるちゅるな仕上がりに惹かれました」との声の通り、ぷるんとしたツヤ系リップの人気は今年も続きそう。

＜２位 キャンメイク／トゥインクルジュエリープランパー＞

https://lipscosme.com/products/678851

繊細なパールのきらめきが魅力の水ツヤプランパー。宝石のようなキラキラ感とクリアなパッケージが多くの人のハートをキャッチ。

LIPSユーザーの中にはプランパーマニアも多く「キャンメイクのプランパーってだけで気になりすぎる！今日全色注文しました！」という声も。3色ラインアップのうち、人気色は「02 トゥインクルブルー」。

近年のバズリップに共通するのは、むっちりとした肉厚感を演出してくれる点。プランパー効果(*1)や偏光ラメなど、ひと工夫が施されたアイテムはバズりやすい傾向にある。

*1：メイクアップ効果による

＜３位 MAYBELLINE NEW YORK／メイベリン ＳＰ フラッフ ブロウ ムース＞

https://lipscosme.com/products/677424

ムラなく色付き、洗練された眉を叶えてくれる「メイベリン」の新作アイテム。"ほわっふわ眉"というブランド発信のキャッチも印象的。

「ムースのような眉になると聞いて、ふわふわの忘れ眉がトレンドなので気になった」という声も多く、軽やかな「エアリームーステクスチャー処方」に関心を寄せるユーザーも。

ピンクアッシュの「いちごムースラテ」やライトブラウンの「キャラメルムースラテ」など、全5色の絶妙なカラー展開とキュートな色名にも注目。

【ベースメイク部門】「SHISEIDO」の美容液パウダーが3度目受賞の快挙！LIPSベスコス後の勢いが止まらない



＜１位 SHISEIDO／エッセンス スキンセッティング パウダー＞

https://lipscosme.com/products/648481

3度目の「LIPS月間トレンド賞」受賞を果たした、言わずと知れた実力派。

2025年12月上旬「LIPSベストコスメ2025」の発表後に盛り上がりを見せた「#LIPSベスコス使ってみた(https://lipscosme.com/posts/search?text=%23LIPS%E3%83%99%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%82%B9%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F)と納税で購入したというユーザ」では、多くのユーザーが自身のマイベストコスメとして紹介し、その注目度がさらに加速。

「ベスコスを総なめしていた」「SNSでバズっていて、LIPSのクチコミでもとてもいい感想ばかりだった」などのコメントからも、支持が支持を呼ぶ好循環であることが分かる。

＜２位 Wonjungyo／ウォンジョンヨ アクアグルー プライマー N＞

https://lipscosme.com/products/681758

「LIPSベストコスメ2024 下半期新作賞 化粧下地部門2位」を受賞した超密着プライマーがリニューアル。

「メイクの接着剤」「伸び～る化粧下地」といった個性的なテクスチャーからキャッチーな表現が生まれ、高評価レビューが続々。5種類のセラミド(*2)が新たに配合され、乾燥が気になる季節にも大活躍。

「ブルーのタイプを持っていてベースメイクが崩れにくかったので保湿タイプも気になる」など、旧品の愛用者も多く、新作に期待の声が集まっている。

*2：セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP（全て保湿）

＜３位 DECORTE／ゼン ウェア ステイ＞

https://lipscosme.com/products/680128

2026年春の新作として、"禅"や"墨"から着想を得た人気リキッドファンデ『ゼン ウェア』がリニューアル。極薄＆ハイカバーな仕上がりながら、上品なセミマット質感を長時間キープ。

「デコルテ」のファンや旧品ユーザーからは「進化版！これ以上よくなったらどうなってしまうんだ」などと、好意的な反応が多数。

また、気温や湿度が大きく変化するような過酷な環境に適応して化粧くずれを防ぐ新処方にも、大きな注目が集まっている。

【スキンケア部門】シワ改善＆リムーバー、目もとに特化したアイテムの注目度が急上昇！

＜１位 アスタリフト／ザ セラム リンクルリペア 夜用【医薬部外品】＞

https://lipscosme.com/products/515712

発売自体は2022年ながらも、SNSで大きなバズりが生じたことで見事ランクイン。

その発端は、丸の内OLの憂鬱さん（https://x.com/marunouchi__ol_）による、"ドラストのアイクリームを1年かけて片っ端から検証した"という投稿（https://x.com/marunouchi__ol_/status/2008850260064702644?s=20）。12個のアイテムのなかで、もっともいいね数を多く集めたのが「アスタリフト」であった。

「最近、目もとの乾燥が目立ってきていてアイクリームを探していた」という声も届いており、プレエイジングケア(*3)ニーズの高いLIPSユーザーとの相性のよさも受賞の要因のひとつに。

*3：年齢に応じたお手入れのこと

販売名：ＡＬＥ ナイトエッセンスａ（夜用）

＜２位 キャンメイク／梳かせるマスカラリムーバー＞

https://lipscosme.com/products/676839

「キャンメイク」から、まつ毛を髪のように梳かしながらオフできるコーム型のマスカラリムーバーが登場。

クレンジング時に落としにくいウォータープルーフ処方のマスカラにも使用可能。下まつ毛や目頭付近のまつ毛など細かいところも塗りやすいスリムな形状も魅力。

「消耗品ですぐ使ってしまうので、プチプラで買えるのがありがたい」という声も多く、もはや定番となった束感マスカラをしっかりオフしたいというニーズをしっかりキャッチしているよう。

＜３位 Yunth／マルチスクエアシートマスク＞

https://lipscosme.com/products/653280

「LIPSベストコスメ2025 下半期新作賞 部分用シートマスク部門1位」受賞の名品がランクイン。

朝のメイク前、たった3分間でうるおいチャージ。

生ビタミンC(*4)やグルタチオン(*5)といった人気成分による贅沢処方がポイント。たっぷり使える120枚入り＆"ちぎれる"スクエア形状で、デイリー使いしやすいのも好評のよう。

またブランド自体のファンも多く、他アイテムの愛用者からは「合わせてライン使いしたい」との声も。

*4：アスコルビン酸（保湿）

*5：グルタチオン（保湿）

【ヘアケア部門】SNS上の"ヘアコームおすすめ論争"が話題を集め、3アイテム中2商品がランクイン

＜１位 LOVECHROME／(R)K24GPツキ ゴールド＞

https://lipscosme.com/products/520450

界隈では、もはや知らない人はいないほどの名品。空前のヘアコームブームの再来とともに、SNSで見かけない日はないほど多くの注目を集める人気者に。

「愛用していて使用感の良よさを実感した」「髪質改善サロンに通っているのでLOVECHROMEを使用してケアを頑張りたい」など、幅広い層からラブコールが送られている。

見た目や素材のゴージャス感からプレゼントとしての需要はもちろん、ふるさと納税の返礼品で入手したというユーザーも。

＜２位 melt／クリーミーメルトパウダー＞

https://lipscosme.com/products/664127

パウダーを水に混ぜると発生するという生炭酸(*6)で、蓄積汚れをしっかりオフするユニークなヘアケアアイテム。

Xのバズりを受けて注目度が急上昇。「ビルドアップがリセットできると聞いて気になった」という声も。

今年、美容オタクが注目するヘアケアトピックスのひとつとして挙げられる"ビルドアップ"。トリートメントやスタイリング剤などの成分が髪に蓄積してしまう状態を指し、関連アイテムの需要は今後さらに広がりそうな予感。

*6：パウダーを水に混ぜると発生

＜３位 ReFa／ReFa HEART COMB Aira＞

https://lipscosme.com/products/608164

ヘアコーム熱が高まりを見せるなかで、1位と同じく熱視線を集めているのが『ハートコーム』。

「シャワーヘッドとドライヤーを使っていて信頼のあるブランド」という声の通り、ヘアケアをまるごと「ReFa」で統一しているユーザーも多いよう。

また昨年ドラッグストアでも購入が可能となったことから、より身近なブランドとして定着しつつある背景も。2026年も、目まぐるしく変わるヘアケアトレンドから目が離せない。

「LIPS月間トレンド賞」2月 :https://lipscosme.com/rankings/trend_awards/2026/2「LIPS月間トレンド賞」2月についてご紹介

LIPSについて

2017年1月にサービスをローンチし、2021年には「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」（出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android 合計：2020年1月～2025年6月）を記録。2022年10月には「なりたい自分を、もっと自由に。」のコンセプトを体現するロゴへリデザイン。性別・世代を問わず、メイクや美容を通じて個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームに。さらに2025年10月には累計1,400万ダウンロード（※当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年10月、調査対象：App store・Google Playからのダウンロード数総合計）を突破。メイクやスキンケアに関する商品レビューやユーザー間コミュニケーション、人気ランキング、新商品情報やプレゼント企画など様々な機能やコンテンツを無料で提供しております。

会社概要

社名：株式会社AppBrew

所在地：東京都文京区本郷1丁目11-6 東接本郷ビル4階

代表取締役社長：松田崇

事業内容：美容プラットフォームアプリ「LIPS」の企画・開発・運用

LIPS（iOS・Android）：https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv

LIPS（WEB）：https://lipscosme.com/

お問合せ先

株式会社AppBrew PR担当

TEL：03-3868-3329

FAX：03‐3868‐2366

Email：pr@appbrew.io