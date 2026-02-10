宮崎の本格焼酎のカクテルを楽しめるイベント「TOKYO MIX UP WEEK 2026」を首都圏56店舗で開催します！
宮崎県
1.日時
2.会場
3. TOKYO MIX UP WEEK 2026 公式情報
11年連続出荷量日本一を誇る宮崎の本格焼酎。その魅力をより多くの方に知っていただくため、焼酎をテーマにしたカクテルイベント「TOKYO MIX UP WEEK 2026」を開催します。
東京都内をはじめとした56店舗のバーや飲食店にご協力いただき、宮崎の本格焼酎をベースにしたカクテルを提供します。
1.日時
令和8年2月7日（土曜日）から21日（土曜日）まで
2.会場
東京都内等56店舗のBARや飲食店
参加店舗一覧（https://shochumixup.com/tokyomixup-shoplist/）
3. TOKYO MIX UP WEEK 2026 公式情報
公式サイト（https://shochumixup.com/）
公式Instagram（https://www.instagram.com/miyazaki_mixup/）
期間中に開催されるゲストイベントなどの情報も掲載しています。是非、ご覧ください。