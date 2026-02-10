宮崎の本格焼酎のカクテルを楽しめるイベント「TOKYO MIX UP WEEK 2026」を首都圏56店舗で開催します！

宮崎県

11年連続出荷量日本一を誇る宮崎の本格焼酎。その魅力をより多くの方に知っていただくため、焼酎をテーマにしたカクテルイベント「TOKYO MIX UP WEEK 2026」を開催します。

東京都内をはじめとした56店舗のバーや飲食店にご協力いただき、宮崎の本格焼酎をベースにしたカクテルを提供します。

1.日時

令和8年2月7日（土曜日）から21日（土曜日）まで

2.会場

東京都内等56店舗のBARや飲食店

参加店舗一覧（https://shochumixup.com/tokyomixup-shoplist/）

3. TOKYO MIX UP WEEK 2026 公式情報

公式サイト（https://shochumixup.com/）

公式Instagram（https://www.instagram.com/miyazaki_mixup/）

期間中に開催されるゲストイベントなどの情報も掲載しています。是非、ご覧ください。