【日本公開30周年リバイバル上映 】渋谷で映画×お笑いLIVE「『ユージュアル・サスペクツ』公開記念お笑いLIVE【容疑者たちの夜】」3月3日（火）開催決定！

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）のリバイバル上映プロジェクトにて発表された、90年代名作上映「Filmarks 90's（フィルマークスナインティーズ）」の特別企画＜30th×3＞として、ともに1996年日本公開、2026年に揃って30周年を迎える3作品『トレインスポッティング』『ファーゴ（4K）』『ユージュアル・サスペクツ』の全国＜連続＞リバイバル上映。

このたび、本企画の最後を飾る「Filmarks 90’s」第15弾『ユージュアル・サスペクツ』の上映を記念して、上映3日前となる3月3日（火）LOFT9 Shibuyaにて、映画×お笑いのクロスカルチャーイベント「『ユージュアル・サスペクツ』公開記念お笑いLIVE【容疑者たちの夜】」の開催が決定！

出演者は三福エンターテイメント、ネコニスズ、サツマカワRPG、ジャガモンドと、舞台やメディアで活躍中の実力派が集結。前半は『ユージュアル・サスペクツ』の空気やテーマに合わせて出演者がチョイス、または書き下ろしたネタを披露。後半は『ユージュアル・サスペクツ』の見所を伝えるプレゼントークを予定。本作のファンも、これから観るという人も楽しめるイベントとなっている。（生配信、アーカイブ配信あり。当日来場者に配信割引あり）

視点のズレや言葉のトリックによって物語が進行する『ユージュアル・サスペクツ』、そして言葉ひとつで景色を変えられる「お笑い」のクロスオーバー。各出演者が感じた「面白さ」や「引っかかり」を笑いに変え、これまでとは違った角度から作品の魅力に出会える、映画とお笑い、それぞれの面白さが交差する一夜。映画ファンもお笑いファンも、ぜひ会場や配信でお楽しみください！

※本イベントでは映画の上映はございません。

※会場ではイベントコラボメニューも実施予定！

なお、『ユージュアル・サスペクツ』は2026年3月6日（金）より＜2週間限定＞の上映。この機会に、今年30周年を迎える至上のクライム・サスペンスを、ぜひ劇場で！

また、本企画では、パンフレット代わりとなる＜30th×3＞と連動したリトルプレス『90's MOVIE BOOK』を各劇場やオンラインにて販売中。

https://filmaga.filmarks.com/articles/330140/

さらにオリジナルの入場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表いたします。

『ユージュアル・サスペクツ』上映記念イベント詳細

■ イベント名

『ユージュアル・サスペクツ』公開記念お笑いLIVE【容疑者たちの夜】

■ 開催日

2026年3月3日（火）開場 18：30 開演 19：30（終演 20：30予定）

■ 会場

LOFT9 Shibuya

（東京都渋谷区円山町1－5 1F キノハウス）

https://www.loft-prj.co.jp/schedule/loft9

■ 出演者

三福エンターテイメント、ネコニスズ、サツマカワRPG、ジャガモンド（MC：ジャガモンド斉藤）

■ 会場チケット（前売り整理番号順、飲食代別・要1ドリンク）

通常チケット：\2,500

特典付き応援チケット（限定30枚）：\3,000

本イベント（映画×お笑い企画）を応援いただける方向けの特典付きチケット。ご購入者様には、当日入場時にフライヤービジュアルのポストカードをプレゼントいたします。

販売期間：2026/2/11（水） 10:00 ~ 2026/3/2（月） 21:00

チケット販売ページ

LivePocket：https://livepocket.jp/e/x9xsf

■ 会場チケット（当日）

通常チケット：\3,000

■ 配信チケット

配信チケット（生配信／アーカイブ）：\2,200

※当日来場者様は、当日会場にて割引価格（\1,900）にて配信チケットが購入可能です

販売期間：2026/2/10（火） 12:00 ~ 2026/3/17（火） 23:59

アーカイブ期間： ~ 2026/3/17（火） 23:59

視聴期限：購入日時から14日間

チケット販売ページ

ツイキャス：https://premier.twitcasting.tv/loft9shibuya/shopcart/418917

≪注意事項≫

・お客様同士のトラブルには、主催者および会場は一切責任を負いかねます。

・緊急事態等に伴う主催者側判断による中止の場合を除き、ご購入者様によるいかなる事情が生じましても、ご購入・お引換後のチケットの変更や払い戻しはできません。

・主催者の判断により、開催中止や、出演者などの内容が予告なく変更になる場合がございます。その場合の交通費や宿泊費等の補償はございません。予めご了承ください。

・フラワースタンドの設置はできません。お花をお贈り頂く場合は卓上サイズのアレンジメントをご利用ください。

『ユージュアル・サスペクツ』予告編

https://youtu.be/Xitl-RSftQ4

『ユージュアル・サスペクツ』公開情報

公開日：2026年3月6日（金）より2週間限定

公開劇場：全国85館（公開劇場は順次追加予定です）

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

『ユージュアル・サスペクツ』公開劇場

［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ

［青森］イオンシネマ新青森

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷（～3/12）

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］イオンシネマ高崎

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、イオンシネマ春日部、シネプレックス幸手、ユナイテッド・シネマ入間、川越スカラ座（3/7～3/13）、深谷シネマ（3/8～3/21）、OttO（日程調整中）

［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、イオンシネマ市川妙典、キネマ旬報シアター（3/7～3/20）

［東京］新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、MOVIX亀有、MOVIX昭島、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、アップリンク吉祥寺、Stranger、キネカ大森、新文芸坐（～3/12）、シネマリス（日程調整中）

［神奈川］ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ座間、MOVIX橋本、109シネマズ川崎（～3/12）

［新潟］ユナイテッド・シネマ新潟

［富山］ほとり座（日程調整中）

［石川］イオンシネマ白山

［長野］イオンシネマ松本

［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐

［静岡］静岡シネ・ギャラリー（3/13～3/26）

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ大高、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手

［三重］109シネマズ四日市（～3/12）

［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川、出町座

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾

［兵庫］イオンシネマ加古川、塚口サンサン劇場、元町映画館（日程調整中）、洲本オリオン（3/7～3/20）

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］サロンシネマ、シネマ尾道（3/7～3/13）

［山口］MOVIX周南（～3/12）

［香川］イオンシネマ宇多津

［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ大野城

［佐賀］シアター・シエマ

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5（3/7～3/20）

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］ガーデンズシネマ（～3/12）

［沖縄］シネマパレット、シネマプラザハウス1954（3/20～）

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

『ユージュアル・サスペクツ』作品情報

1995年（日本公開1996年）／アメリカ／105分

https://filmarks.com/movies/18944

監督：ブライアン・シンガー

脚本：クリストファー・マッカリー

出演者：

スティーヴン・ボールドウィン、ガブリエル・バーン、チャズ・パルミンテリ、ケヴィン・ポラック、ピート・ポスルスウェイト、ケヴィン・スペイシー、スージー・エイミス、ジャンカルロ・エスポジート、ベニチオ・デル・トロ、ダン・ヘダヤ、ピーター・グリーン、クリスティーン・エスタブルック、ジャック・シアラー ほか

＜あらすじ＞

アカデミー賞オリジナル脚本賞をはじめ、数々の映画賞を受賞したクライム・ミステリー。アメリカ西海岸の埠頭で起きた大量のコカインと9100万ドルが消えた密輸船爆破事件が、生存者であるキントの回想によって綴られる。

リトルプレス『90's MOVIE BOOK』発売情報

「30th×3」に合わせた1990年代の映画特集号。2026年にリバイバル上映される作品を中心に、Filmarks 90's（フィルマークスナインティーズ）についてや、90年代の映画周りをまとめたリトルプレス。

■商品概要：

・リトルプレス「90’s MOVIE BOOK」

・サイズ：A5サイズ

・ページ数：32ページ

・執筆：ISO、児玉美月、ジャガモンド斉藤、長畑宏明、有坂塁、鶴谷聡平 etc

・イラストレーション：朝野ペコ

■価格：990円（税込）

■発売：2026年1月30日

詳細：https://filmaga.filmarks.com/articles/330140/

オンライン販売URL（2026年2月6日（金）10:00～）：https://store.filmarks.com/products/lp0000012601

Filmarks 90's 特別企画＜30th×3＞公開情報

上映作品

『トレインスポッティング』2026年1月30日（金）より2週間限定公開

https://filmaga.filmarks.com/articles/329383/

『ファーゴ』2026年2月13日（金）より2週間限定公開

https://filmaga.filmarks.com/articles/329594/

『ユージュアル・サスペクツ』2026年3月6日（金）より2週間限定公開

https://filmaga.filmarks.com/articles/329677/

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

【Filmarksリバイバル】

X： https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_revival/（@filmarks_revival）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/