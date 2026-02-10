MagSafeで瞬間固定！1台3役のモバイルスマホ三脚を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、MagSafe対応でスマホをピタッと装着でき、スタンド・三脚・自撮り棒として使える「MagSafe対応スマホ三脚スタンド 200-STN097BK」を発売しました。

MagSafe対応スマホスタンド スマホ三脚 折りたたみ式 持ち運び ミニ三脚 自撮り棒 360°回転 無段階角度調整 縦置き 横置き iPhone Android メタルリング付属

型番：200-STN097BK

販売価格：3,891円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN097BK

おすすめポイント

・MagSafe対応で瞬間着脱。挟み込む手間なく縦横自由に固定。

・「三脚・スタンド・自撮り棒」の3役。旅先や配信で大活躍。

・折りたたみ時はポケットサイズ。持ち運びに便利な超軽量設計。

MagSafe対応で劇的に変わるスマホの着脱体験

強力なマグネットにより、iPhoneなどのMagSafe対応デバイスを近づけるだけでピタッと固定できます。従来のホルダーのようにバネで挟み込む手間がなく、撮影や動画視聴の準備がスムーズに行えます。また、付属のメタルリングを使用すれば、MagSafe非対応のAndroid端末やケースでも同様の利便性を享受できます。

「スタンド・三脚・自撮り棒」シーンに合わせた3WAY活用

これ一台で、デスク上での「スタンド」、集合写真やVlog撮影に便利な「三脚」、そして最長まで伸ばせば「自撮り棒」として活用できるマルチツールです。日常のビデオ通話から、旅行先での記念撮影、SNS向けの動画制作まで、あらゆるシーンをこの1台がスマートにサポートします。

角度も向きも自由自在。360°回転＆無段階調整

ヘッド部分は360度回転し、縦置き・横置きの切り替えが片手で簡単に行えます。さらに、上下方向の角度も無段階で細かく調整できるため、机に置いて下向きに撮影する「手元撮影」や、見やすい高さに合わせたWEB会議など、用途に応じた最適なアングルをストレスなくキープすることが可能です。

荷物を減らせる！超軽量・コンパクトな折りたたみ設計

多機能ながら、折りたたむと非常にコンパクトになり、鞄の隙間やポケットに収まるサイズ感です。軽量素材を採用しているため、長時間の自撮り撮影でも腕が疲れにくく、移動が多い旅行時でも負担になりません。「常に持ち歩ける撮影ギア」として、外出先でのシャッターチャンスを逃しません。

高い安定性と洗練されたデザインの両立

三脚としての安定性を高めるための脚部設計にこだわりつつ、無駄を削ぎ落としたスタイリッシュな外観に仕上げました。洗練されたメタル感のある質感は最新のスマートフォンとも相性が良く、屋外での使用はもちろん、オフィスのデスク上でも違和感なく馴染むプロ仕様のデザインです。

