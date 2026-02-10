ポータブル電源のJackery、人気の小型モデル「Explorer 100 Plus」から春らしい限定カラーの「チェリーブロッサム」が発売

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackery（ジャ クリ）の日本法人である株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利/東京都中 央区）は、小型モデル「Jackery Explorer 100 Plus」の新色として、春にぴったりの限定カラー「チェリーブロッサム」を2026年2月10日（火）よりJackery Japan 公式オンラインストアにて発売します。同時に、「Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター」も同じく新色「チェリーブロッサム」を発売します。

新製品の発売を記念し、Jackery Japan公式オンラインストアでは2月10日（火）～2月26日（木）の期間中、最大35%OFFとなるキャンペーンを実施します。さらに先着で1,000名様にオリジナル桜ステッカーをプレゼントします。本製品は、アウトドアシーンにおいておしゃれで爽やかなアイテムを取り入れたい場合はもちろん、日常生活の中でインテリアに馴染むデザイン性と実用性を両立した電源として、また一人暮らしの方や女性でも無理なく扱えるコンパクトな電源として、幅広い利用シーンに適しています。春のレジャーシーズンから日常使いまで、幅広いシーンに寄り添う限定カラーとして、「チェリーブロッサム」は本製品の新たな魅力を提案します。

キャンペーン特設ページ：https://www.jackery.jp/pages/explorer-100-plus-cherry-blossom

■Jackery Explorer 100 Plus チェリーブロッサム

本製品は、春の訪れを象徴する“サクラ”をモチーフにしたやさしく華やぐ桜色を採用しました。手のひらに収まるコンパクトなサイズ感と約965gの軽量設計を実現しました。USB-Cを2口、USB-Aを１口搭載しているため、スマートフォンやパソコ ン、タブレットなど、複数の電子機器を同時に充電することができます。また、容量が99Whのため、Jackery製品で唯一飛行機にも持ち込みできるモデルです。花見やアウトドアといったレジャーシーンから、日常生活、防災用途まで幅広いシーンで活用でき、暮らしに寄り添うコンパクトな電源として春のライフスタイルをアップデートします。

これまでの黒、サンドゴールド色に加え、チェリーブロッサムを含めた3色で展開し、カラーバリエーションを充実させることで、様々なお客様のニーズに応えていきます。

※Jackery公式Amazon店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店及び取扱家電量販店は2月27日（金）より販売を開始します。

■Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター チェリーブロッサム

最大102Wに対応する充電アダプターにも、新色「チェリーブロッサム」が登場します。USB-Cを2口、USB-Aを１口搭載しているため、スマートフォンやパソコ ン、タブレットなど、複数の電子機器を同時に充電することができます。 高効率・高耐久性を誇るGaN（窒化ガリウム）技術を採用し、高出力ながら極限のコンパクト・軽量化を実現しました。

付属の純正充電ケーブル1本で「Explorer 100 Plus チェリーブロッサム」への直接充電にも対応しています。

■スペック

Jackery Explorer 100 Plus チェリーブロッサム

・価格：15,900円（税込）

・定格容量：リン酸鉄リチウムイオン電池6.2Ah/16V DC 99.2Wh（31000mAh 3.2V）

・サイズ：12.6x8.65x8.7cm

・重量：965g

・USB‐A 出力：最大18W

・USB-C1/C2 出力：最大100W

・USB-C1+USB-C2 出力：最大110W

・USB-C1/C2+USB-A 出力：最大118W

・USB-C1+USB-C2+USB-A 出力：最大128W

・USB-C1/C2 入力 （PD 入力）：最大100W

・USB-C1/C2 入力 （車載入力）：最大60W

・USB-C1/C2 入力 （ソーラー入力）：最大100W ・AC充電：1.8時間

・ソーラー充電：2時間（100Wソーラーパネルｘ1枚）

・シガーソケット充電：2.5時間

・製品ページ：https://www.jackery.jp/products/explorer-100plus

Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター チェリーブロッサム

・価格：7,990円（税込）

・サイズ：62x57.7x33cm

・重量：185g

・USB‐A 出力：最大18W

・USB-C1/C2 出力：最大100W

・製品ページ： https://www.jackery.jp/products/jackery-102w-adapter

■販売情報

Jackery公式オンラインストアで、2月10日（火）11:00より正式販売となります。 2月10日（火）11:00から3月31日（火）23:59まで、「Jackery Explorer 100 Plus チェリーブロッサム」や「Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター チェリーブロッサム」が最大35%オフの新製品発売記念キャンペーンを実施します。ぜひ新商品発売キャンペーンページ（https://www.jackery.jp/pages/explorer-100-plus-cherry-blossom）よりご確認ください。

2026年2月27日（金）よりJackery各EC店舗や家電量販店で順次販売を予定してい ます。

・Jackery公式オンラインストア：https://www.jackery.jp/

・Jackery公式Amazon店：https://www.amazon.co.jp/jackeryjapan/

・Jackery公式楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/jackery-japan/

・Jackery公式Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/ja ckery-japan/

・大手家電量販店・ホームセンターなど

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackeryは「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。

これからもJackeryは、太陽光をいかした製品づくりを続け、地球への負担をおさえながら、多くの人がより豊かな時間を過ごすためのサポートをしていきます。ク リーンなエネルギーが当たり前になる未来へ。私たちの歩みは、これからも続いて いきます。

- Sustainable Power for Your Life -

