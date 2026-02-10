A4スペースに収まる！小世帯の自炊をアップデートするコンパクト電気圧力鍋。ふたり暮らしに“ちょうどいい”「デイリー圧力クッカー」新登場！

BRUNO株式会社

ライフスタイル商品の企画／開発／販売を行う BRUNO 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、大人を愉しむライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」より、「デイリー圧力クッカー」を2026年2月24日（火）に発売いたします。

また、発売に先駆けてBRUNO直営ECサイトにて、2026年2月10日（火）より先行予約を受付開始いたします。

狭いキッチンでも大活躍。忙しい毎日に“ぴったり”寄り添う電気圧力鍋

特設LP：https://bruno-onlineshop.com/ext/feature/bruno/dpcooker/

忙しい現代の暮らしに寄り添い、手軽に本格料理を愉しめる電気圧力鍋が登場。

ふたり暮らしに最適なコンパクト設計で、限られたキッチンスペースにもすっきり収まります。

材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作と、便利な予約機能で、帰宅後すぐに出来立ての料理を愉しめます。

さらに、圧力調理で食材のうまみを引き出し、やわらかく仕上がるのもこの鍋の特長。

お米も芯までふっくら、甘みが際立つごはんを手軽に味わえます。

“手軽さ”と“ゆとり”をプラスするキッチン家電です。

■ふたり暮らしにぴったり。どこにでも置けるA4程度の“超コンパクト”設計

本体サイズは幅22.5cm×奥行24cm。A4スペースのコンパクトさで、狭いキッチンやリビングの空きスペースにもすっきり収まります。上質なマット仕上げの本体と、真鍮調のハンドルが印象的なデザインは、使わないときにそのまま出しておきたくなる佇まい。さらに、自立式の蓋を採用しているので、調理中の置き場にも困りません。パーツは分解して洗えるので、お手入れもラクラクです。

■「ラクしておいしい」を叶える、簡単＆安心の自動調理

材料を入れて、メニュー選択や設定もシンプル。初めての電気圧力鍋にもぴったりです。

圧力調理、炊飯調理、煮込み料理、無水調理、蒸し調理、低温調理、スロー調理、発酵調理、ベイクの【9種類の調理モード】を搭載しており、幅広いメニュー作りに対応できます。さらに本体パネルには、「カレー」「豚角煮」「ポトフ」「炊飯」の定番4メニューをカンタンに設定できる「楽々メニュー」ボタンもご用意。ごはんも約28分※でふっくら仕上がるので、忙しい日にも大活躍。毎日のごはん作りがよりラクに、愉しく広がります。

※加熱開始から圧力表示ピンが下がるまで

■帰宅時間に合わせて出来立て。便利な予約＆保温機能

最大12時間の予約調理機能と自動保温機能を搭載。朝セットしておけば、帰宅時には出来立ての料理が待っています。火を使わない自動調理だから、調理中も安心・安全。材料を入れてシンプルな操作で、あとはおまかせ。毎日のおかずから特別な日のメニューまで、手間なくおいしく仕上がります。

毎日使いたくなる。約50種の専用レシピを公開！

今日は何を作ろう？デイリー圧力クッカーなら、定番おかずから人気のアジアンメニュー、話題のスパイス料理まで、多彩なレシピがおうちで簡単に愉しめます。

約50種類の専用レシピを公開中！新しいおいしさを、手軽に毎日の食卓へ。

話題沸騰！しびれ×旨辛の本格中華「本格痺れ系スープ春雨麻辣湯」

今話題の“麻辣湯”（マーラータン）を、おうちで。花椒や豆板醤のしびれる辛さがクセになる本格派のスープ春雨麻辣湯です。内なべに材料を重ね、レシピモードの「煮込み調理」で加熱時間を30分にセットしてスタート。コクのある中華スープに春雨や野菜、豚肉のうまみがたっぷり溶け込み、ほっとするのにあと引くおいしさ。お好みの香草や唐辛子をトッピングすれば、より本格的な味わいが愉しめます。

おうちで旅気分。香り立つアジアンごはん「シンガポールチキンライス」

炊飯もメインもこれ一台。今人気のシンガポールチキンライスを簡単調理。米と鶏もも肉、醤油や生姜で炊き上げることで、爽やかで香り豊かな本格アジアごはんが愉しめます。楽々メニューの「炊飯」を選ぶだけで鶏肉はしっとり、ごはんには旨みがしっかりしみ込み、エスニック好きにはたまらない一品に。

人気のアジアンテイストが気軽に味わえます。

お店気分をおうちで！専門店風の本格カレー「鶏手羽とれんこんのスパイススープカレー」

鶏手羽元とたっぷりのれんこんを使った、旨みとスパイスが染みわたるスープカレー。塩をまぶした鶏手羽元と大きめに切ったれんこんを内なべに入れ、カレー粉やウスターソースを加えて楽々メニューの「カレー」を選ぶだけ。圧力調理で手羽元はほろりとやわらかく、れんこんにもスープの旨みがしっかり染み込みます。加熱後は、オクラやトマト、ゆで卵など彩り豊かなトッピングを添えれば、まるでお店のような一皿に。

とろける食感、コク深い味わい。本格「豚の角煮」

しっかり味のしみ込んだ、やわらかくとろける豚の角煮が、手軽に愉しめます。具材を内なべにセットし、あとは楽々メニューの「豚角煮」を選ぶだけ。圧力調理だから、豚肉は驚くほどやわらかく、八角やしょうがが香る本格派の仕上がりに。チンゲン菜や白髪ねぎを添えて、ごはんがすすむ贅沢な一皿をご家庭で。

「デイリー圧力クッカー」でつくるレシピは、BRUNOオンラインショップ レシピページで公開中！【BRUNO公式レシピ】 https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/recipe.html(https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/recipe.html)

商品概要

【2/10～先行予約開始！10%ポイント還元キャンペーン実施（～2/24 11:59まで）】

【商品名】 デイリー圧力クッカー

【価格】 14,300円（税込）

【カラー】 グレージュ、チャコール

【発売日】 2026年2月24日（火）

【先行予約】 2026年2月10日（火）～BRUNO online

※2026/2/10（火）12:00～2/24(火)11:59の期間中、BRUNO onlineでのご予約で10%ポイント還元します。

※ポイント獲得には、BPS（ブルーノポイントサービス）会員登録が必要となります。

※ポイントは、1ポイント＝1円としてBRUNO online及びBRUNO直営店舗にて利用可能です。

【サイズ】 W225×H280×D240[mm]

【重量】 約2.9kg（電源コードを除く）

【材質】 本体：ポリプロピレン/鋼板、ふた：ポリプロピレン/ステンレス鋼

内なべ：アルミニウム合金（内側表面フッ素樹脂塗膜加工）

蒸し調理用かご：ポリプロピレン

【スペック】 調理容量：約1.2L/満水容量：約2.0L、定格消費電力：700W、

使用最高圧力：70kPaゲージ圧

【機能】 4種の楽々メニュー、予約モード、お気に入り登録モード、

レシピモード（9の調理機能）、保温モード

【付属品】 蒸し調理用かご、計量カップ

【コード長】 約1.8m

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07761197.html(https://bruno-onlineshop.com/item/07761197.html)

BRUNO（ブルーノ）について

愉しみ上手な大人が集い、生まれた、ライフスタイルブランド

たとえば、ビーチサイドを仕事場に、いつもの食卓をパーティに変え、ファッションを愉しむようにインテリアを選ぶ。

“変幻自在”で“愉しさ重視”のライフスタイルがBRUNO流。

BRUNOは、人生を愉しむための遊び心に満ちたライフスタイルをお届けします。

【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/

【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/）

【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://twitter.com/bruno_enjoy）

【BRUNO TikTok】@bruno_enjoy_official（https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official）

