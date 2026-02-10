鳥取県産「二十世紀梨」の瑞々しさを凝縮したクラフトジンが誕生～県ジンプロジェクト第17弾「鳥取県ジン by agataJapan」2月10日より先行発売～

スターマーク株式会社

スターマーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林正勝）は、日本各地の魅力を発信する「県ジンプロジェクト」の第17弾として、千代むすび酒造株式会社（本社：鳥取県境港市、代表取締役：岡空聡）およびJA全農とっとり（正式名称：全国農業協同組合連合会 鳥取県本部、本社：鳥取県鳥取市、県本部長：小里司）と連携し、鳥取県特産の二十世紀梨を使用した「鳥取県ジン」を発売いたします。

本プロジェクトは、JA全農とっとりによる高品質な原料供給と品種選定のアドバイス、千代むすび酒造の高度な蒸留技術、そしてスターマークの企画・プロデュース力を結集し、鳥取の誇りである「二十世紀梨」の味わいを世界へ届けることを目的としています。一般販売に先駆け、本日2月10日（火）12時より、CAMPFIREにてクラウドファンディングを開始いたします。

CAMPFIREクラウドファンディングプロジェクト

鳥取県産 二十世紀梨をつかったクラフトジン「鳥取県ジン」

プロジェクトページはこちら(https://camp-fire.jp/projects/912572/preview?token=16gob5pp&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)から

左記QRコードからもご覧いただけます。

鳥取の誇り「二十世紀梨」の瑞々しさを、この1本に。

日本全国の「県」をテーマに、その土地の個性をクラフトジンに込めて発信する『県ジンプロジェクト by agataJapan』。第17弾となる今回の舞台は、雄大な大山と日本海に抱かれた、実り豊かな「鳥取県」です。

鳥取県が誇る「二十世紀梨」。甘みと酸味のバランス、シャリッとした食感とともに溢れ出す、あの瑞々しい味わいを、一本のクラフトジンに封じ込めることはできないか―

その想いを形にするべく、製造を担当したのは、境港で江戸後期から続く伝統を紡ぐ「千代むすび酒造」です。

長年培った技術と、鳥取の風土が育んだ二十世紀梨が出会い、フルーティーで透明感あふれるジンが誕生しました。

ボタニカル・二十世紀梨の魅力

鳥取県は100年以上の歴史をもつ日本有数の梨の産地。鳥取県を代表する特産品である梨を使って、新たな名産品としてのクラフトジンをつくりたいと考えました。

本商品の開発にあたっては、ＪＡ全農とっとりによる材料選定の監修と全面的な原料供給により、製品化を実現しました。

数ある梨の品種の中でも、120年以上の歴史を持ち、国内生産量1位の代表的ブランドとして圧倒的な認知度と不動の人気を誇る「二十世紀梨」の魅力をアップデートして発信してまいります。

梨の「命」を蒸留する難しさへの挑戦

実は、水分を多く含む果実は、ジンの素材としての扱いが難しいと言われています。中でも、梨はとても水分量が多く、その繊細な香りを抽出するのは至難の業です。

今回製造を担当した千代むすび酒造では、過去に梨のリキュールに取り組みましたが、香りや味を表現することが難しく、終売した経緯がありました。

今度こそ、梨の「命」である「みずみずしさ」や上品な味わいを何とか表現したいー

開発にあたり、ＪＡ全農とっとりのアドバイスのもと、果皮が薄緑色の「青梨」の代表格である「二十世紀梨」と果皮が褐色の「赤梨」の一つで鳥取県オリジナル品種の「新甘泉(しんかんせん)」の2種類で試作を実施し、比較検討を行いました。

三社でテイスティングを重ねた結果、さっぱりとした甘さと適度な酸味のバランスがジュニパーベリーとの相性も良いことから、「二十世紀梨」をキーボタニカルに採用。二十世紀梨の味わいを余すことなく表現するべく、果実を皮ごと使用し、通常のジン造りよりも手間をかけて蒸留を行いました。

千代むすび酒造の熟練の職人の蒸留技術によって、上品な香りをスピリッツの中に鮮やかに閉じ込めた1本。

是非、この味わいを皆さまに体験していただけましたら幸いです。

【鳥取県ジン by agataJapan】

・販売価格：4,950円（税込）

・容量：500ml

・アルコール度数：40%

製造元：千代むすび酒造株式会社

販売者：スターマーク株式会社

◆県ジンプロジェクトとは”日本をつなぐクラフトジン”

スターマーク株式会社が展開する、日本のよいもの宣伝・販売事業agataJapanのプライベートブランドagataJapan ORIGINALの一貫として、全国47都道府県に1商品ずつ、オリジナルのクラフトジン「県ジン」をブランド企画・開発し、展開する取り組みです。

ご当地ならではの特産品をボタニカルに使用し、美味しさにこだわるのはもちろん、地域の魅力やお酒を片手に集まる場での楽しいコミュニケーションのツールとして”県人も、そうじゃない人もみんな、笑顔にしたい。”をモットーとして、「県ジン」をきっかけに、都道府県ごとの魅力の発信や地域活性化、生産者や販売者をつなぐネットワークづくりを行っていきます。

各地の「県ジン」づくりに一緒に取り組んで頂けるパートナーも募集中です。

ご興味がおありの方は、お問合せ下さい。

◆商品の販売について

弊社のECサイト「老舗通販. net」や楽天市場 でのオンライン販売のほか、東京都内をはじめとする飲食店や、弊社が運営するホーチミン高島屋内の「agataJapan.cafe YUKIMURA」を含むベトナムをはじめ世界各国の販売も展開いたします。飲食店様向けの業務用のお取り扱いも承っております。

参考資料： 【公開用】県ジンプロジェクト資料 https://bit.ly/kengin

公式サイト https://shinisetsuhan.net/collections/kenjinproject

商品販売ページ https://bit.ly/ec_kengin

◆スターマーク株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目17－1虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F

代表取締役 林 正勝

事業内容 事業開発、輸出入業務全般、グローバルでのマーケティング、企業・サービス・

プロダクトのブランディング ほか

◆千代むすび酒造株式会社

鳥取県境港市大正町131

代表取締役社長 岡空 聡

事業内容 酒造・販売 ほか

◆JA全農とっとり

鳥取県鳥取市末広温泉町723

県本部長 小里司

事業内容 鳥取県産農畜産物（二十世紀梨、スイカ、鳥取和牛等）の集荷・販売、生産資材・生活用品の供給、農業経営サポート、物流網の管理、および鳥取県産ブランドのプロモーション・国内外への販路拡大 ほか

スターマーク株式会社では、日本全国47都道府県と世界195ヶ国をつなぎ、文化交流することで相互理解を深め、平和な世界実現への貢献を会社のミッションとしています。

日本のよいものを世界へ 世界のよいものを日本へ

伝統のよいものを現代へ 現代のよいものを伝統へ

