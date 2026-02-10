わずか約280gのI字型軽量ボディで、パワフル速乾＆持ち運びもスマート。「マイナスイオン ヘアドライヤー」新発売

テスコム電機株式会社

テスコム電機株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：葉田 順治、以下テスコム）は、本体がわずか約280gの軽量ボディながら、パワフルな風で髪の根元からスピーディーに乾かせる、上品なマット質感とミニマルなシルエットが特長の「マイナスイオン ヘアドライヤー TD620A」を２月中旬より新発売いたします。

平均的な折りたたみ傘よりもコンパクト！驚きの軽さと持ち運びやすさを実現

- テスコム最軽量(※1)を実現！同じI字型ブラシレスDCドライヤーと比較して約23.3％軽量化(※2)し、本体質量わずか約280g(※3)。ジムや旅行などでも手軽に持ち運べます。※1：2026年2月、当社高速ブラシレスDCモーター搭載ドライヤーにおいて※2：当社I字型ブラシレスDCドライヤーTD863Aと比較※3：電源コードを除く本体質量- 同じI字型ブラシレスDCドライヤーと比較して、約28%小型化(※1)した高さ約220mmのコンパクトサイズ。平均的な折りたたみ傘(※2)よりも小さく、スリムなI字型なので、バッグにもスマートに収納でき、かさばりません。※1：当社I字型ブラシレスDCドライヤーTD863Aと比較※2：標準的な3段タイプの折りたたみ傘相当- インテリアと調和する落ち着いたカラーリングのブラック、ベージュの2色をご用意。やわらかく上品なマット質感とミニマルなシルエットが美しいデザインです。

I字型のボディで、使いやすくしっかり乾く！

- 高速ブラシレスDCモーターを搭載し、コンパクトながらパワフルな風で、髪を根元からすばやく乾かします。モーターに摩耗するパーツがないため、長寿命1,000時間(※)で長く安心して使えます。※モーター単体での仕様- ノズルを短くして無駄を省いたI字型のボディで、頭まわりでも使いやすく、しっかり乾かせます。モーターをグリップに内蔵した重心バランスの良い形状のため、ドライヤーを振る際に手首の負荷を軽減します。- 好みの温度を選べる、HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードを搭載。温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。AUTOモードは温風と冷風を自動で切り替え、髪への熱ダメージを抑制しながらやさしく乾かします。- 放出イオン量約1,000万個/㎤以上(※)のマイナスイオンが、髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。※当社測定法/当社比較検証法による

巾着型ポーチでコードすっきり！

毎日の使いやすさを考えた、うれしい機能付き

- 出し入れが簡単な巾着型ポーチ付きで、コードもすっきり収納できます。バッグの中で散らからず、持ち運びにも便利です。- ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。- 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。- お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。

サロンシェアNo.1！(数量ベース)

- 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が活かされています。※2024年4月～2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)

製品概要

製品名：マイナスイオン ヘアドライヤー

型番：TD620A-K

カラー：ブラック

発売日：2026年２月中旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/td620a

製品名：マイナスイオン ヘアドライヤー

型番：TD620A-C

カラー：ベージュ

発売日：2026年2月中旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/td620a

販売先

■ 全国の家電量販店など

■ テスコム公式オンラインショップ：https://tescom-shop.jp/

■ テスコム公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tescom-japan/

■ テスコム公式Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tescom-shop

企業情報

テスコムは、半世紀以上にわたり蓄積された知見と技術をもとに、プロ用と一般家庭用のヘアドライヤーをはじめとする理美容電化製品や、ミキサー、低温コンベクションオーブンといった調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。私たちはこれからも「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添った理美容・調理家電製品をご提供します。

会社概要

会社名 ：テスコム電機株式会社

本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F

長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1

設立：昭和46年（1971年）10月

資本金：90,000千円

代表者 ：代表取締役社長 葉田 順治

事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造

