「ANNIE HALL BAR」×「長濱浪漫ビール」×「ブルームコーヒー」限定コラボビール『Coffee Oatmeal Stout』を2月24日(火)より数量限定にて販売開始いたします

長浜浪漫ビール株式会社

1996年創業のクラフトビール製造会社である長浜浪漫ビール株式会社(滋賀県長浜市)は、限定ビール『Coffee Oatmeal Stout』を2026年2月24日(火)より順次出荷いたします。

■長濱浪漫ビール

長濱浪漫ビールは滋賀県長浜市で1996年に創業、伊吹山の雪解け水が育む豊かな自然。そんな長浜の地で生まれた歴史情緒あふれる街並みに佇むビール工場併設レストランです。創業以来、県内外の皆様から愛され続ける定番ビールの味わいを守りつつ、日々新しい限定ビールの醸造に挑戦しています。

■コラボレーション企画

「アニーホールバー」は、京都市にある人気のバーで、特に落ち着いた雰囲気の中で美味しいカクテルやお酒を楽しむことができる場所として知られており、ウイスキーのオフィシャルボトルの品揃えが豊富なバーとしても有名です。今回はバリスタの経歴を持つアニーホールバーのマネージャー荻野 竜平氏が監修し珈琲愛好家の方にも親しんでいただける1杯を目指しました。副原料として使用されたコーヒー豆は荻野氏が信頼を寄せるブルームコーヒーさん(京都市下京区)にて焙煎・調整した厳選豆を贅沢に使用。コーヒーの個性とビールの魅力が調和した特別な1本となりました。

■ベースビール『オートミールスタウト』

オートミールスタウトは、原材料に「オーツ麦(オートミール)」を加えた黒ビール(スタウト)の一種です。最大の特徴は、一般的な黒ビールよりも圧倒的になめらかでクリーミーな口当たりにあります。主な特徴は、オーツ麦由来のシルキーな質感でベルベットやシルクに例えられるほどの、柔らかな喉越しが楽しめます。また、焙煎した麦芽によるコーヒー、チョコレート、カカオのような香ばしさに、オーツ麦由来のほのかな穀物の甘みが重なります。黒ビール特有の焦げたような苦味がオーツ麦によって中和され、非常にマイルドで飲みやすい仕上がりになります。

■商品スペック

・商品名 ：Coffee Oatmeal Stout

『コーヒーオートミールスタウト』

・品目 ：発泡酒

・ビアスタイル ：オートミールスタウト

・アルコール度数：4％

・原材料 ：麦芽(イギリス製造、ドイツ製造)、オーツ麦、

コーヒー豆、ホップ

・麦芽使用率 ：50％以上

・内容量 ：350ml

・賞味期間 ：製造日より120日

・保存温度帯 ：要冷蔵

・希望小売価格 ：650円(税抜)

■ヘッドブルワー奥村 太のコメント

約一年前、アニーホールバーのマネージャーであり、バリスタの経歴を持つ荻野氏と「甘夏ウィット」を醸造した際、ある一言をいただきました。 「普段コーヒーは愛飲しているけれど、ビールには馴染みがない。そんな方々にも喜んでもらえるビールを作りたい」と。実を言うと、私はこれまでコーヒーをほとんど飲まずに生きてきました。しかし、この挑戦を前に決意を固め、試作までの半年間で人生の総量を優に超えるほどのコーヒーを飲み続けました。その結果、自分でも驚くことに、一人の「コーヒー好き」が誕生したのです。今作は、ビールの個性をあえてマイルドに整え、コーヒーの繊細な風味にそっと寄り添わせた自信作です。この一杯をきっかけに、日常のコーヒーを愛するように、多様な香りや味わいを持つクラフトビールの世界にも興味を持っていただける方が増えたら、これほど嬉しいことはありません。

★主なお取扱いは、リカーマウンテン店舗、長濱浪漫ビール店頭、長濱浪漫ビールオンラインショップでの販売を予定しております。

長濱浪漫ビールオンラインショップ：https://shop.romanbeer.com/

長濱浪漫ビール公式HP ：http://www.romanbeer.com/

【会社概要】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

Tel ：0749-63-4300

Fax ：0749-63-4301

http://www.romanbeer.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

担当者：今井 洋一

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

Tel ：0749-63-4300 Fax：0749-63-4301

E-mail：NRB@romanbeer.com