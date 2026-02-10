こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
レナリドミドカプセル2.5mg／5mg「サワイ」−「用法及び用量」追加承認取得のお知らせ−
当社のプレスリリースは、当社情報をステークホルダーの皆様へ公平かつ適切なタイミングでお知らせするために行っております。製品や疾病に関する情報が含まれる場合がありますが、 報道関係者や株主・投資家の皆さまへ情報提供を目的としたものであり、 広告やプロモーション、購入の推奨や顧客の誘因を目的とするものではございません。
沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：木村元彦）は、2月10日、レナリドミドカプセル2.5mg／5mg「サワイ」につきまして、「用法及び用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。
用法及び用量（下線部分が変更内容）
〈多発性骨髄腫〉
他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはレナリドミドとして、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルを考慮して、以下のA法またはB法で経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。
A法：1日1回25mgを21日間連日投与した後、7日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。
B法：1日1回25mgを14日間連日投与した後、7日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。
〈5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群〉
通常、成人にはレナリドミドとして1日1回10mgを21日間連日経口投与した後、7日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
E-mail：koho@sawai.co.jp
