システム開発・運用の工数を最大70％削減！ラキール、AIトランスフォーメーション（AX）を加速させる「LaKeel AI Platform」を発表

株式会社ラキール（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保 努、以下 「ラキール」）は、システムの要件定義・設計から開発、運用までの全工程をAIが自律的にサポートする新世代のAI プラットフォーム「LaKeel AI Platform（ラキールAIプラットフォーム）」を発表します。本プラットフォームは、既存の主力製品である「LaKeel DX」に加え、上流工程をAIで支援する新製品「LaKeel Blu（ラキールブルー）」を統合したもので、2026年2月より順次提供を開始します。

■背景：AX（AI トランスフォーメーション）が企業の競争力を決定づける時代へ

AX（AI Transformation：AIトランスフォーメーション）は、AI技術を中核に据えて、企業の業務プロセス、ビジネスモデル、組織文化を根本的に変革し、生産性向上と競争力強化を目指す取り組みです。昨今、生成AIの急速な進化を背景に、単なるデジタル化を超え、AIによる自動化や意思決定の高度化による新しい価値創出が求められています。ラキールはこれまでクラウド型のシステム開発基盤「LaKeel DX」を軸に企業のDX推進を支援してきました。今回の「LaKeel AI Platform」を皮切りに、支援範囲をDXからAXへと進化させ、AI時代における企業の競争力強化をトータルで支援してまいります。

■「LaKeel AI Platform」の概要

本プラットフォームは、以下の二つの製品群で構成されたソリューションです。

１．【新商品】「LaKeel Blu（ラキールブルー）」：要件定義・企画設計といった「上流工程」をAIが主導・支援。

２．既存の開発基盤「LaKeel DX」：マイクロサービス技術を用いた開発・運用基盤。MCP搭載。

これらを統合した「LaKeel AI Platform」では、AIが人間の指示の下、仕様書・ソースコード・マニュアルなどの開発資産を統合管理します。システム開発の企画・設計から運用・保守までの全工程をAIが自律的にサポートし、従来人間が行なっていた作業時間を大幅に削減するだけでなく、高品質なシステム開発と高度な運用・保守ができることが特長です。

■導入による経営的メリット

・ ノウハウの永続的な資産化： 担当者の頭の中にあった「暗黙知」を、AIとの対話を通じて

ドキュメントやコードという「デジタル資産（形式知）」として蓄積します。

・ ビジネススピードの劇的な向上： 企画からリリースまでの時間を従来の3割以下に短縮し

（最大70％削減）、市場の変化に即応できるアジャイルな体制を構築します。

・ DX人材の役割進化： 情報システム部門は「コードを書く作業者」から、「AIに業務を教え、

ビジネスの設計者」へと役割をシフトできます。

■3つのフェーズで実現する革新

1.【要件定義・設計】AIによる「業務知見の解像度向上」（LaKeel Blu）

AIエージェントが既存システムを解析し、資料や業務データを読み込みます。不足情報はAIが自ら

人間にヒアリングを行い、QA表、要件定義書、設計書を自動生成します。ステークホルダー間の

合意形成までAIがサポートすることで、認識齟齬による手戻りを防ぎます。

2.【開発・テスト】AIによる「実装の高速化と品質向上」 （LaKeel DX×AI）

LaKeel DXの最大の特長である「部品化（マイクロサービス）」技術とAIが融合。AIが最適な部品

を選定して自動でコーディングを行い、多角的な視点でのレビューや網羅的なテストケースの自動

生成から実行まで担います。ゼロからのスクラッチ開発から解放され、高品質なシステムを短納期

で構築します。

3.【運用・保守】AIによる「自動化・形式知化されたサポート」 （LaKeel DX×AI）

従来の事後対応型から、AIが異常の予兆を検知する「予防保守」へと進化します。障害発生時の

自動復旧や監視の自動化による「ビジネスを止めないシステム」を実現。将来的には定型的な運用

業務の完全自動化を目指します。

■ 代表取締役社長 久保 努 コメント

AI技術の進化は、システム開発の在り方を根本から変えようとしています。今回発表する「LaKeel

AI Platform」と新製品「LaKeel Blu」は、人間が創造的な業務に集中し、AIがそれを具現化する未

来を作るためのプラットフォームです。当社はこれにより、日本企業のAXを強力に支援し、グロー

バルな競争力の強化に貢献してまいります。

■株式会社ラキール

2005年6月10日創立。2012年8月より独自のプロダクトブランド「LaKeel（ラキール）」シリーズの提供を開始。クラウド型システム開発運用基盤「LaKeel DX」を中心に、先進的なアーキテクチャと深い業務理解を基に構築された16種類のプロダクトを展開しています。2021年7月東京証券取引所マザーズ（現グロース）市場に上場。ビジネスのコアに変革をもたらすプロダクトを提供し続け、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援しています。また3年連続「健康経営優良法人」に認定され、従業員が安心して挑戦できる働く環境づくりにも力を入れています。

https://www.lakeel.com

