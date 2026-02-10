小嶋陽菜がプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to」が「Noritake」とコラボレーション。名古屋店1周年を記念した限定テーブルウェアを発売

株式会社heart relation

株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、 代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」は、洋食器の世界的ブランド「Noritake（ノリタケ）」とコラボレーションし、名古屋店オープン1周年を記念したテーブルウェアコレクションを数量限定で発売いたします。2026年2月13日(金)よりジェイアール名古屋タカシマヤ店にて先行販売を開始し、2月19日(木)よりHouse of Herme、2月22日(日)より公式オンラインストアでもお取り扱いいたします。

＜名古屋店1周年を祝して、限定のテーブルウェアコレクションが誕生＞

Her lip toは、2026年2月22日(日)にジェイアール名古屋タカシマヤ店のオープンから1周年を迎えます。この節目を記念し、1904年創立・名古屋を本拠地とする日本を代表する老舗テーブルウェアブランド「Noritake（ノリタケ）」との初のコラボレーションが実現しました。

Noritake × Her lip to Plate \4,200(tax in)Noritake × Her lip to Cup & Saucer \6,500(tax in)Noritake × Her lip to Teapot \13,000(tax in)

本コレクションでは、プレート・カップ&ソーサー・ティーポットの3種のテーブルウェアを展開。Her lip toのシグネチャーであるチェリーモチーフを、Noritakeの人気シリーズ「オーチャードガーデン」にインスパイアされたボタニカルタッチで描いた、今回だけのオリジナルデザインとなっています。

使用しているのは、艶やかで透光性に優れたボーンチャイナ。乳白色のやわらかな色合いに、印象的なチェリーと繊細なリーフ模様をあしらい、ティータイムをクラシカルで華やかなひとときへと演出します。単品使いはもちろん、シリーズで揃えることで統一感のある美しいテーブルコーディネートが完成します。

電子レンジにも対応しており、日常使いはもちろん、おもてなしのシーンまで幅広く活躍。

赤地にシルバー箔をあしらった、コラボ限定仕様のギフトボックス入りのため、大切な方への贈り物にもおすすめです。

Cherry Apron Set \16,000(tax in)

さらに、Her lip toオリジナルアイテムとして、テーブルウェアと同じデザインを落とし込んだ、エプロン・シュシュ・巾着トートのセットアイテムも登場。食卓からキッチン、ライフスタイルのワンシーンまで、テーブルウェアと合わせてお楽しみいただけます。

大切な方との時間や、自分自身を慈しむひとときに寄り添うテーブルウェアとして、ぜひご注目ください。

【販売概要】

販売商品：

・Noritake × Her lip to Plate

・Noritake × Her lip to Cup & Saucer

・Noritake × Her lip to Teapot

・Cherry Apron Set

販売スケジュール：

・Her lip to ジェイアール名古屋タカシマヤ店＜先行販売＞

2026年2月13日(金)10:00～

・House of Herme

2026年2月19日(木)11:00～

・Her lip to公式オンラインストア

2026年2月22日(日)19:00～

特設サイト：https://herlipto.jp/blogs/news/noritake

◼︎Noritake（ノリタケ）とは

白く、美しく、精緻な洋食器を、この日本でつくりたい。

貿易商として日本の骨董や雑貨を輸出していた森村市左衛門らが、パリ万国博覧会(1889年)で美しく絵付けされたヨーロッパ製の磁器を目の当たりにし、心に固く誓ったことからノリタケの歴史は始まりました。

1904年、近代的な工場を建設し、ディナーセットの研究を開始。試行錯誤の末、1914年、日本で初めてディナーセットの製造に成功。

米国を中心に輸出された日本製のディナーセットは好評を博し、やがて「ノリタケチャイナ」の名で、世界に知られるブランドへと成長を遂げました。

以来、ノリタケの洋食器や陶磁器製品は、日本の美意識を活かした繊細なデザインや、高い品質と品格によって、世界中でご愛用いただいています。

公式オンラインショップ：https://tableware.noritake.co.jp/

◼︎Her lip to（ハーリップトゥ）とは

「今着たい服」

日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。

生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。

"Her life is her art.”

小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それがHer lip toです。

公式サイト：https://www.herlipto.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/herlipto/

公式X：https://x.com/herlipto_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@herlipto

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@herlipto_press

公式アプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/id6456037093

◼︎他ブランド一覧

Her lip to BEAUTY

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram：https://www.instagram.com/herliptobeauty/

ROSIER by Her lip to

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram：https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/

House of Herme

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram：https://www.instagram.com/houseofherme/

◼︎代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation 創業者

代表取締役CCO（Chief Creative Officer）

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストア「House of Herme」を表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS（Instagram・X・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信している。

◼︎商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation 広報担当

メールアドレス：press@heartrelation.co.jp

コーポレートサイト：https://heartrelation.co.jp/

◼︎一般のお客様のお問い合わせ

Her lip to カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io（返信にお時間がかかることがございます）

営業時間：11:00-17:00（定休日：土日祝日）