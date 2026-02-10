小嶋陽菜がプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to」が「Noritake」とコラボレーション。名古屋店1周年を記念した限定テーブルウェアを発売
株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、 代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」は、洋食器の世界的ブランド「Noritake（ノリタケ）」とコラボレーションし、名古屋店オープン1周年を記念したテーブルウェアコレクションを数量限定で発売いたします。2026年2月13日(金)よりジェイアール名古屋タカシマヤ店にて先行販売を開始し、2月19日(木)よりHouse of Herme、2月22日(日)より公式オンラインストアでもお取り扱いいたします。
＜名古屋店1周年を祝して、限定のテーブルウェアコレクションが誕生＞
Her lip toは、2026年2月22日(日)にジェイアール名古屋タカシマヤ店のオープンから1周年を迎えます。この節目を記念し、1904年創立・名古屋を本拠地とする日本を代表する老舗テーブルウェアブランド「Noritake（ノリタケ）」との初のコラボレーションが実現しました。
Noritake × Her lip to Plate \4,200(tax in)
Noritake × Her lip to Cup & Saucer \6,500(tax in)
Noritake × Her lip to Teapot \13,000(tax in)
本コレクションでは、プレート・カップ&ソーサー・ティーポットの3種のテーブルウェアを展開。Her lip toのシグネチャーであるチェリーモチーフを、Noritakeの人気シリーズ「オーチャードガーデン」にインスパイアされたボタニカルタッチで描いた、今回だけのオリジナルデザインとなっています。
使用しているのは、艶やかで透光性に優れたボーンチャイナ。乳白色のやわらかな色合いに、印象的なチェリーと繊細なリーフ模様をあしらい、ティータイムをクラシカルで華やかなひとときへと演出します。単品使いはもちろん、シリーズで揃えることで統一感のある美しいテーブルコーディネートが完成します。
電子レンジにも対応しており、日常使いはもちろん、おもてなしのシーンまで幅広く活躍。
赤地にシルバー箔をあしらった、コラボ限定仕様のギフトボックス入りのため、大切な方への贈り物にもおすすめです。
Cherry Apron Set \16,000(tax in)
さらに、Her lip toオリジナルアイテムとして、テーブルウェアと同じデザインを落とし込んだ、エプロン・シュシュ・巾着トートのセットアイテムも登場。食卓からキッチン、ライフスタイルのワンシーンまで、テーブルウェアと合わせてお楽しみいただけます。
大切な方との時間や、自分自身を慈しむひとときに寄り添うテーブルウェアとして、ぜひご注目ください。
【販売概要】
販売商品：
・Noritake × Her lip to Plate
・Noritake × Her lip to Cup & Saucer
・Noritake × Her lip to Teapot
・Cherry Apron Set
販売スケジュール：
・Her lip to ジェイアール名古屋タカシマヤ店＜先行販売＞
2026年2月13日(金)10:00～
・House of Herme
2026年2月19日(木)11:00～
・Her lip to公式オンラインストア
2026年2月22日(日)19:00～
特設サイト：https://herlipto.jp/blogs/news/noritake
◼︎Noritake（ノリタケ）とは
白く、美しく、精緻な洋食器を、この日本でつくりたい。
貿易商として日本の骨董や雑貨を輸出していた森村市左衛門らが、パリ万国博覧会(1889年)で美しく絵付けされたヨーロッパ製の磁器を目の当たりにし、心に固く誓ったことからノリタケの歴史は始まりました。
1904年、近代的な工場を建設し、ディナーセットの研究を開始。試行錯誤の末、1914年、日本で初めてディナーセットの製造に成功。
米国を中心に輸出された日本製のディナーセットは好評を博し、やがて「ノリタケチャイナ」の名で、世界に知られるブランドへと成長を遂げました。
以来、ノリタケの洋食器や陶磁器製品は、日本の美意識を活かした繊細なデザインや、高い品質と品格によって、世界中でご愛用いただいています。
公式オンラインショップ：https://tableware.noritake.co.jp/
◼︎Her lip to（ハーリップトゥ）とは
「今着たい服」
日常のドラマティックな瞬間が
ワードローブで叶うように。
生地の素材やラインにこだわり、
日常に自然と溶け込む気品と華やかさを
Her lip toは提案します。
"Her life is her art.”
小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。
創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それがHer lip toです。
公式サイト：https://www.herlipto.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/herlipto/
公式X：https://x.com/herlipto_info
公式YouTube：https://www.youtube.com/@herlipto
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@herlipto_press
公式アプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/id6456037093
◼︎他ブランド一覧
Her lip to BEAUTY
公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-beauty
公式Instagram：https://www.instagram.com/herliptobeauty/
ROSIER by Her lip to
公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-rosier
公式Instagram：https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/
House of Herme
公式サイト：https://herlipto.jp/pages/house-of-herme
公式Instagram：https://www.instagram.com/houseofherme/
◼︎代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール
小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日
株式会社heart relation 創業者
代表取締役CCO（Chief Creative Officer）
AKB48 1期生として13年間在籍。
同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。
2022年にはブランドを扱うコンセプトストア「House of Herme」を表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。
タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS（Instagram・X・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信している。
◼︎商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ
株式会社heart relation 広報担当
メールアドレス：press@heartrelation.co.jp
コーポレートサイト：https://heartrelation.co.jp/
◼︎一般のお客様のお問い合わせ
Her lip to カスタマーセンター
https://herlipto.channel.io（返信にお時間がかかることがございます）
営業時間：11:00-17:00（定休日：土日祝日）