小嶋陽菜がプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to」が「Noritake」とコラボレーション。名古屋店1周年を記念した限定テーブルウェアを発売

株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、 代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」は、洋食器の世界的ブランド「Noritake（ノリタケ）」とコラボレーションし、名古屋店オープン1周年を記念したテーブルウェアコレクションを数量限定で発売いたします。2026年2月13日(金)よりジェイアール名古屋タカシマヤ店にて先行販売を開始し、2月19日(木)よりHouse of Herme、2月22日(日)より公式オンラインストアでもお取り扱いいたします。


＜名古屋店1周年を祝して、限定のテーブルウェアコレクションが誕生＞

Her lip toは、2026年2月22日(日)にジェイアール名古屋タカシマヤ店のオープンから1周年を迎えます。この節目を記念し、1904年創立・名古屋を本拠地とする日本を代表する老舗テーブルウェアブランド「Noritake（ノリタケ）」との初のコラボレーションが実現しました。



Noritake × Her lip to Plate　\4,200(tax in)　

Noritake × Her lip to Cup & Saucer　\6,500(tax in)　　

Noritake × Her lip to Teapot　 \13,000(tax in)

本コレクションでは、プレート・カップ&ソーサー・ティーポットの3種のテーブルウェアを展開。Her lip toのシグネチャーであるチェリーモチーフを、Noritakeの人気シリーズ「オーチャードガーデン」にインスパイアされたボタニカルタッチで描いた、今回だけのオリジナルデザインとなっています。



使用しているのは、艶やかで透光性に優れたボーンチャイナ。乳白色のやわらかな色合いに、印象的なチェリーと繊細なリーフ模様をあしらい、ティータイムをクラシカルで華やかなひとときへと演出します。単品使いはもちろん、シリーズで揃えることで統一感のある美しいテーブルコーディネートが完成します。



電子レンジにも対応しており、日常使いはもちろん、おもてなしのシーンまで幅広く活躍。


赤地にシルバー箔をあしらった、コラボ限定仕様のギフトボックス入りのため、大切な方への贈り物にもおすすめです。




Cherry Apron Set　\16,000(tax in)





さらに、Her lip toオリジナルアイテムとして、テーブルウェアと同じデザインを落とし込んだ、エプロン・シュシュ・巾着トートのセットアイテムも登場。食卓からキッチン、ライフスタイルのワンシーンまで、テーブルウェアと合わせてお楽しみいただけます。



大切な方との時間や、自分自身を慈しむひとときに寄り添うテーブルウェアとして、ぜひご注目ください。


【販売概要】


販売商品：


・Noritake × Her lip to Plate


・Noritake × Her lip to Cup & Saucer


・Noritake × Her lip to Teapot


・Cherry Apron Set



販売スケジュール：


・Her lip to ジェイアール名古屋タカシマヤ店＜先行販売＞


　2026年2月13日(金)10:00～


・House of Herme


　2026年2月19日(木)11:00～


・Her lip to公式オンラインストア


　2026年2月22日(日)19:00～



特設サイト：https://herlipto.jp/blogs/news/noritake








◼︎Noritake（ノリタケ）とは


白く、美しく、精緻な洋食器を、この日本でつくりたい。


貿易商として日本の骨董や雑貨を輸出していた森村市左衛門らが、パリ万国博覧会(1889年)で美しく絵付けされたヨーロッパ製の磁器を目の当たりにし、心に固く誓ったことからノリタケの歴史は始まりました。


1904年、近代的な工場を建設し、ディナーセットの研究を開始。試行錯誤の末、1914年、日本で初めてディナーセットの製造に成功。


米国を中心に輸出された日本製のディナーセットは好評を博し、やがて「ノリタケチャイナ」の名で、世界に知られるブランドへと成長を遂げました。


以来、ノリタケの洋食器や陶磁器製品は、日本の美意識を活かした繊細なデザインや、高い品質と品格によって、世界中でご愛用いただいています。



公式オンラインショップ：https://tableware.noritake.co.jp/




◼︎Her lip to（ハーリップトゥ）とは


「今着たい服」



日常のドラマティックな瞬間が


ワードローブで叶うように。



生地の素材やラインにこだわり、


日常に自然と溶け込む気品と華やかさを


Her lip toは提案します。



"Her life is her art.”


小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。


創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それがHer lip toです。



◼︎他ブランド一覧


Her lip to BEAUTY


ROSIER by Her lip to


House of Herme


◼︎代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール


小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日


株式会社heart relation 創業者


代表取締役CCO（Chief Creative Officer）



AKB48 1期生として13年間在籍。


同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。


2022年にはブランドを扱うコンセプトストア「House of Herme」を表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。


タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS（Instagram・X・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信している。



