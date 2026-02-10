竹中直人と生瀬勝久の演劇ユニット・竹生企画第四弾『マイクロバスと安定』2月22日(日)テレビ初放送！CS衛星劇場
撮影：桜井隆幸
CS放送「衛星劇場」では、2025年11月に上演された竹生企画第四弾『マイクロバスと安定』を、2月22日(日)午後7時30分よりテレビ初放送します。
竹中直人×倉持裕(作・演出)×生瀬勝久による演劇ユニット・竹生企画の第四弾。東京を皮切りに、兵庫・広島・熊本・盛岡・久慈・青森・長岡の7都市を巡演した本公演から、11月19日に行われた東京公演の模様をお届け。小惑星の衝突によって世界が滅亡すると発表されて二年、滅亡までは約三年という状況でこれまでと変わらず生きようとする人々の物語を、竹中直人、生瀬勝久、飯豊まりえ、戸塚純貴、サリngROCK、松浦りょう、浜野謙太が演じます。ぜひご覧ください！
竹生企画第四弾『マイクロバスと安定』
★CS衛星劇場にて、2月22日(日)午後7:30～テレビ初放送！
2025年11月19日/東京・本多劇場にて収録
[作・演出]倉持裕
[出演]竹中直人、生瀬勝久、飯豊まりえ、戸塚純貴、サリngROCK、松浦りょう、浜野謙太
竹中直人×倉持裕(作・演出)×生瀬勝久
豪華共演による竹生企画第四弾！
竹中直人と生瀬勝久の演劇ユニット・竹生企画の第四弾公演。屈指の超個性派俳優でありクリエイターでもある二人が、「一緒に芝居づくりを」と竹中が熱望した倉持裕を作・演出に迎え2011年に始動した。
【あらすじ】
「終わり」がちらつく
小惑星の衝突によって世界が滅亡すると発表されてからしばらく経って、
だったらこれまでしてこなかったことをして生きようという者と、
これまでと変わらず生きようとする者とに分かれ、それぞれ別々のブロックで暮らすことになる。
舞台は後者のブロックにある一軒家。
滅亡までは約三年。
「終わり」が目の前をちらつくたびにそれまで自分でも聞いたことのない唸り声を漏らしてしまうけれど、それでも「いつもどおりいつもどおり」と
今までにない星がひとつ増えた空の下で生きる人々の物語。
