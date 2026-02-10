【福岡市】衆院選の投票率向上へ、ヒーローが街頭啓発。選挙管理委員会とドゲンジャーズが天神の街で呼びかけ

株式会社 M Market Agency

ドゲンジャーズ製作実行委員会（主幹事：株式会社エムマーケットエージェンシー、代表取締役：下青木 秀輝）は、2026年2月8日（日）執行の衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査に際し、福岡市選挙管理委員会が実施する街頭啓発活動に、福岡発の特撮ヒーロー「ドゲンジャーズ」が起用されたことをお知らせいたします。

2月5日（木）、福岡市天神周辺において、同作のキャラクター「ルーキー」と、悪の秘密結社社長「ヤバイ仮面」が登場し、衆議院選挙での投票と、期日前投票の利用を市民へ直接呼びかけました。

実施の背景：キャラクターの力で、選挙をより身近に

天神・ライオン広場前での街頭啓発をお手伝いするヤバイ仮面・ルーキー

今回の起用は、市民、特に若年層に選挙を身近に感じてもらい、投票所へ足を運ぶきっかけを作ることを目的としています。 ドゲンジャーズは九州を中心に6年連続で放送されている特撮番組であり、地域において幅広い世代に認知されています。キャラクターの力を通じて、選挙という重要な公的行事への関心を高める狙いがあります。

市民の反応

啓発活動では、福岡市選挙管理委員会の職員とともに、選挙日程や投票所が記載された啓発用ティッシュの配布を行いました。 天神の目抜き通りでは、現れたキャラクターたちの姿に、多くの若者や親子連れが足を止めました。

2025年の参議院選挙では、投票済証にドゲンジャーズが採用

福岡市選挙管理委員会との取り組みとして、2025年参議院議員通常選挙の期日前投票における「投票済証」にドゲンジャーズが採用されました。次世代を担う子どもたちや若年層に選挙への関心を持ってほしいという共通の思いから、コラボレーションが実現。実施後には大きな反響を呼びました。

ドゲンジャーズ製作実行委員会は、今後も地域に根ざした活動を通じて、福岡の活性化や社会課題の解決に寄与する取り組みを継続してまいります。



ドゲンジャーズについて

"実在するヒーロー"たちが企業や地域の垣根を越えて集結したヒーロー集団です。

2020年に地上波で本格特撮ヒーロー番組としてスタートして以来、毎年新作シリーズが九州を中心に全国で放送されています。

番組放送に留まらず、ヒーローショーの開催や社会貢献活動などを通じ、今日も街のどこかで活動を続けています。

ドゲンジャーズ公式HP(https://dogengers.com/)

ドゲンジャーズ公式X(https://x.com/dogengers)

ドゲンジャーズ公式LINE(https://page.line.me/708jaiec)

ドゲンジャーズ公式グッズ(https://dogengers-onlineshop.com/)

株式会社エムマーケットエージェンシーについて

2020年創業、「ドゲンジャーズ」をはじめとしたキャラクターコンテンツを中心としたエンターテイメントが、地域経済や地方文化と一体化する未来創造を目指しています。広告代理店業ならびに、ドゲンジャーズを活用した企業のプロモーション支援、ヒーローコンテンツの製作および販売などを行い、企業と地域、そしてファンをつなぐ役割を担っている。

エムマーケットエージェンシーHP(https://mmarketagency.jp)



