スマホデビューを検討する全ての親子へ贈るソフトバンクの新CM　GRe4N BOYZの「愛唄」をCM楽曲に採用！さとうもかさんが歌唱を担当　ソフトバンク新CM「母の本音」篇 2月10日(火)より公開

ソフトバンク株式会社は、スマホデビューを検討する全ての親子へ贈る新CM「母の本音」篇を2026年2月10日（火）からソフトバンク公式YouTubeチャンネルで公開します。

新CMでは、日常の何気ない「母の小言」の裏に隠された、我が子を想う切実な愛情を「母の本音」として可視化しました。スマホデビューという子どもの自立を象徴する一つの区切りを前に、寂しさと期待の間で揺れる親心に寄り添いながら、スマホを手渡すことから始まる「親子の新しいつながりの形」を描いた作品となっています。

楽曲には、GRe4N BOYZの代表的楽曲「愛唄」を採用し、シンガーソングライターのさとうもかさんが歌唱を担当しています。多くの人に愛され続ける楽曲が、本CMで描かれる家族愛をより一層引き立てています。

新CM「母の本音」篇について

新CMでは、「早く寝なさい」「野菜もちゃんと食べなさい」「よそはよそ！」といった日常的な「母の小言」と、その裏に隠された「母の本音」を可視化して描いています。表面的には厳しく聞こえる母の小言の裏には、子どもへの深い愛情や心配が込められていることを字幕で表現し、多くの方々が共感できるリアルな親子の日常を描いています。

物語は、母の日常的な小言から始まります。「早く宿題やりなさい！」という言葉の裏にある「あなたの将来のためよ」という願いや、「早く帰ってきなさいね！」の裏に隠れた「一緒にいる時間、減ってきてるから…」という寂しさなど、普段は言葉にできない「母の本音」が表現されています。

中学受験を控えた息子は、同年代の子どもたちがスマホを手に楽しそうに過ごす姿を、羨ましそうにじっと見つめますが、スマホが欲しい気持ちをなかなか素直に言い出せずにいます。母も「まだ早いんじゃない…？」「よそはよそなんだから！」と言いながらも、心の内ではスマホデビューの時期に悩んでいました。

やがて、受験勉強に一生懸命取り組む息子の姿を見て、子どもが自分の意思で考え、成長する姿を実感し、受験後にスマホをプレゼントすることを決意します。

スマホをプレゼントした後も、「スマホ持った？」という言葉の裏には「何かあったらすぐ知らせてね」という本音が隠されていたりと、愛のこもった母の小言は続き、スマホデビューをきっかけに広がる子どもの世界と、それを支える親の変わらぬ愛情を映し出していきます。

本作では、「ソフトバンクデビュー割」を提供するソフトバンクとして、自立へと向かう子どもの背中を押し、新しい形で親子の絆を深めていく様子を描き、「いつでも、いつまでも、家族をつなぐもの。」と、スマホがもたらす安心とつながりの価値を映し出した、全ての子育て世代に寄り添う物語になっています。

楽曲には、GRe4N BOYZの「愛唄」を採用しました。原曲は男女の恋愛をテーマにしていましたが、今回のCMでは、「家族愛」をテーマにすることで、楽曲の持つ普遍的な愛のメッセージがより深く伝わる作品となっています。また、歌唱を担当する、さとうもかさんの優しい歌声が、親子の絆を描いた映像に彩りを添えています。

新CM概要

タイトル：ソフトバンク新CM「母の本音」篇

公開日：2026年2月10日（火）午後12時（正午）

YouTube：https://youtu.be/aw4VEV61OV0

特設サイト：https://www.softbank.jp/mobile/special/softbank-debut-wari/

さとうもかさんインタビュー

-Q 「愛唄」を歌うことになった際の心境をお聞かせください。

とても嬉しかったです！愛唄は私が中学生の時にリリースされて、当時友達とカラオケや学校で歌ったり、吹奏楽でも演奏した事のある思い出深い曲のひとつでした。

-Q 母親の本音を描いた今回の動画について、ご自身の体験と重ね合わせて母親との印象的なエピソードや、言われて印象的な言葉はありますか？

昔なんとなく学校に行きたくない気分の時があって、休んでしまって。そんな時に母が映画を観に行こうと誘ってくれました。その日は1日ふたりで好きなことをして、すごく気持ちが楽になったのを覚えています。今でも時々思い出したりする、特別な日です。

-Q お母様に今一番伝えたい言葉があるとすれば何ですか？理由もお聞かせください。

いつも見守ってくれてありがとう！と伝えたいです。多分色々心配していたりする事もあると思うけど、全部を言わずにちゃんと私に任せてくれている部分があるんだろうなと思います。自分も、もしいつかお母さんの立場になる事があったら、そんなふうに接したいなと思います。

-Q 家族から受けた影響で、今の自分に活かされていることはありますか？

母が冷凍庫のストックをパンパンにする癖があって、私も母の影響なのか元々DNAに刻まれていたのか分からないですが、冷凍庫がいつもパンパンに詰まっています。

-Q 視聴者の皆さんに、この動画と楽曲を通じてどのようなことを感じてもらいたいですか？

私は、家族って親も子もきっと一緒に成長していくものなんだろうなと、この動画を観て感じました。この動画と楽曲を通して、家族との時間を改めて大切に感じでもらえたら嬉しいです。

-Q 新CMをご覧の方にメッセージをお願いします。

家族と過ごせる時間って、実はそんなに長いわけではない気がしています。感謝の気持ちを伝えるのは、関係が近い分少し照れくさかったりもするのですが、私自身も伝えられるようにしていきたいなと思いました。

そんな気持ちになったこの温かなWEBムービーが、たくさんの方に届くといいなと思います。

新CM「母の本音」篇 CMカット

プロフィール

GRe4N BOYZ

HIDE、navi、92、SOHの男性4人組、福島県で結成されたボーカルグループ。

メンバー全員が歯科医師免許を持ち、医療との両立のため顔を伏せて活動中。

「愛唄」「キセキ」「遥か」「オレンジ」等、GReeeeNとしてデビュー以来、数々のヒット曲を生み出し、「キセキ」は今も日本国内においてもっとも多くダウンロード販売されたシングルとしてギネス記録を持つ。また、楽曲だけでなく、自身を題材にした映画『キセキ -あの日のソビト-』(松坂桃李・菅田将暉ダブル主演)の大ヒットにより、その”生き方”も話題となる。

2024年3月、グループ名をGRe4N BOYZと改名し、その新たな活動への注目が集まる。

2026年、全国43公演を巡る全国ツアーGRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” ～溢れる想いが止まらない～」の開催が決定！

さとうもか

岡山出身のシンガーソングライター。

2021年リリースの「melt bitter」がロングヒットを記録する等、SNSを中心に若者から絶大な支持を得ている。2025年には5thアルバム『ERA』をリリース。

他アーティストへの楽曲提供やNewJeansへ日本語詞提供を行う等、幅広く活躍中。

「ソフトバンクデビュー割」 概要

ソフトバンク株式会社は、お子さまが“ソフトバンク”でおトクにスマホデビューできるキャンペーン「ソフトバンクデビュー割」を、2025年11月13日から実施しています。

「ソフトバンクデビュー割」は、5～18歳のお客さまを対象に「スマホデビュープラン＋」の「ベーシック」（データ容量20GB）をおトクな料金で提供するキャンペーンです。「ソフトバンクデビュー割」では、5～18歳のお客さまを対象に、現行の各種割引と合わせて「ベーシック」の半年間の月額料金を税抜き980円（1,078円）※1にする上、ご家族が対象プランを契約している場合、さらに税抜き980円（1,078円）割り引きし、お子さまは半年間0円※2でご利用いただけます。

詳細はコチラ：https://www.softbank.jp/mobile/special/softbank-debut-wari/

※1「デビュー特典（割引）」および「1年おトク割＋」適用時。8カ月目以降は2,728円／月、14カ月目以降は3,916円／月です。通話従量制（22円／30秒）。一部対象外の通話があります。

※2「デビュー特典（割引）」および「デビュー特典（セット割2）」および「1年おトク割＋」適用時。（親がペイトク無制限／50の場合）8カ月目以降は1,650円／月、14カ月目以降は3,916円／月です。（親がペイトク30／メリハリ無制限+／その他対象プラン＊の場合）8カ月目以降は2,728円／月、14カ月目以降は3,916円／月です。親1回線につき1回線まで。申込要。本体代別。通話従量制（22円／30秒）。一部対象外の通話があります。