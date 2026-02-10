お出かけ時の荷物が少なくなる！USB Power Delivery対応のAC一体型モバイルバッテリー 3モデルを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、AC充電器とモバイルバッテリーがひとつになったAC一体型モバイルバッテリー 3モデルを2月中旬より新発売いたします。



コンセントに挿せばAC充電器として、外出先ではモバイルバッテリーとして、パソコンやスマートフォンなどの端末を充電できる“2 in 1”タイプです。1台2役なので、出張などのお出かけの際に、AC充電器とモバイルバッテリーを別々に持ち歩く必要がありません。容量とポート数で選べる3モデルをご用意しました。10,000mAhタイプ（最大出力30W/AC充電器時：最大出力67W）は2ポート用と3ポート用の2モデル、5,000mAhタイプ（最大出力20W/AC充電器時：最大出力30W）の1モデルをラインアップしています。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応し、パソコンからイヤホンまで幅広い機器を効率よく充電できます。各種安全機能を搭載し、移動中の充電にも安心して使用できます。

AC充電器一体型！1台2役のモバイルバッテリー

- 1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。- 本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンなどと接続することで、AC充電器としても使えます。- モバイルバッテリーとAC充電器をそれぞれ持ち運ぶ必要がなくなり、出張や旅行時の荷物を減らせます。- バッテリー容量とポート数(USB Type-C(TM)とUSB-A)の違いにより3製品をラインアップしています。カラーはブラックのほか、かわいい「しろちゃん」のイラストが入ったホワイトフェイスをラインアップしています。- USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格(※1)に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます(※1)。※1：PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力を効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。▲ 本製品をコンセントに挿した状態なら、AC充電器として使用可能(写真：DE-AC13-10000WF)▲ 外出時などはモバイルバッテリーとして使用可能(写真：DE-AC14-5000BK)

まとめて充電、おまかせ充電など、充電に便利な機能を搭載

- 本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる「まとめて充電」に対応しています。- 本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。- 低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます(USB-Aポートのみ対応)。- 接続機器を見分けて最適な充電を行う「おまかせ充電」に対応しています(USB-Aポートのみ対応)。- 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。- 電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。- Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。※Nintendo Switch(TM)シリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2ではドック併用での使用には対応していません。※Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch Lite(TM)は任天堂株式会社の登録商標です。▲ 電源プラグは、本体に収納できるスイングプラグ機構を採用(写真：DE-AC14-5000BK)

自宅でも、外出先でも、安心の安全設計

- 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024規格の安全設計です。- 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準をクリアした安全性の高い商品です。- 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。- Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。- 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です(※)。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。

[2ポート・10,000mAh]

USB Type-C×1 + USB-A×1モデル：DE-AC12-10000シリーズ

- USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。- モバイルバッテリー使用時最大出力30Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。- AC充電器として67Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます(※1)。- コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間50分で充電できます(※2)。- 本製品(バッテリー容量10,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です(※3)。- LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。※1：67Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。※2：本製品のみを充電した場合の目安時間です。※3：満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。▲ 左：製品画像(ブラック)、LEDパネルでバッテリー残量がわかる。右：モバイルバッテリーとしての使用イメージ

[3ポート・10,000mAh]

USB Type-C×2 + USB-A×1モデル：DE-AC13-10000シリーズ

- USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1を搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。- モバイルバッテリー使用時最大出力30Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。- AC充電器として67Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます(※1)。- コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間50分で充電できます(※2)。- 本製品(バッテリー容量10,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です(※3)。- LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。※1：67Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。※2：本製品のみを充電した場合の目安時間です。※3：満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。▲ 左：製品画像(ホワイトフェイス)、LEDパネルでバッテリー残量をチェック可能。右：AC充電器(最大出力67W)としての使用イメージ

[2ポート・5,000mAh]

USB Type-C×1 + USB-A×1モデル：DE-AC14-5000シリーズ

- USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。- ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。- モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。- AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます(※1)。- コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間40分で充電できます(※2)。- 本製品(バッテリー容量5,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約1.4回、3,000mAhのスマートフォンを約0.8回充電可能です(※3)。- 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。※1：30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。※2：本製品のみを充電した場合の目安時間です。※3：満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。▲ 左：製品イメージ、ブラックとホワイトフェイスの2カラー。右：モバイルバッテリーとしての使用イメージ▲ スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど2台の機器を同時に充電可能▲ バッテリー残量を4段階で確認可能。コンパクトで持ち運びも便利

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10％を超えている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 筐体には再生プラスチックを採用しています。- 管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。- 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1327_1_0bd01a72747b8a3a8d5907bbc36d6077.jpg?v=202602100151 ]

※1：製品本体のみを充電した場合の目安時間です。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一