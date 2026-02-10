『三國志 真戦』、「三國志」シリーズ40周年記念祭を開催！豪華報酬キャンペーンが続々登場！

Qookka エンタテインメント株式会社

Qookka Entertainment Limitedが株式会社コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム『三國志13』のIPの利用許諾を取得。同社監修の元で開発されたスマートフォン向けゲームアプリ『三國志 真戦』。この記念すべき「三國志」シリーズの誕生40周年を祝し、世界中のファンに愛される正統派三国志戦略ゲームとして、『三國志 真戦』はコーエーテクモゲームスと協力し、豊富なコンテンツと豪華な報酬をご用意いたしました。

https://oslink.qookkagames.com/r/LxVtj2cY

「三國志」シリーズは誕生から40周年という特別な節目を迎えました。長年にわたり多くのファンに愛され続けてきた「三國志」シリーズの輝かしい歩みに、心より敬意と祝意を表します。

「三國志」シリーズ40周年記念祭開幕！40周年特別武将イメージ（永久）最大6個＋40周年特別武将1名を無料で手に入れよう！

「三國志」シリーズ40周年を記念し、2月よりグローバル特別イベントを開催いたします。「三國志」シリーズ40周年記念企画として、イベント任務の達成による獲得ポイントの累計で、武将の「三國志」シリーズ40周年記念イメージ（永久）最大6個、40周年特別武将1名を入手できる特別イベントを実施します。各イベントでミッションをクリアし、獲得したポイント数に応じて多彩な報酬が入手できます。その報酬の第一、二弾として、曹操と諸葛亮の記念限定イメージ（永久）が登場します。

豊富な金銖＆限定報酬も狙える「三國志」シリーズ40周年記念ログインキャンペーン開催！- 「三國志」シリーズ40周年記念祭ウェルカムギフト

ログインするだけで「三國志」シリーズ40周年記念報酬をプレゼント！

開催期間：2月10日～3月20日

キャンペーン期間中はゲームにログインするだけで、「三國志」シリーズ40周年記念ボーナスが受け取れます。1000金銖が無料配布されるほか、限定アイコン枠・春和景明も入手できます！

- 「三國志」シリーズ40周年ログインキャンペーン

開催期間：2月27日～3月3日

イベント期間中、5日間連続でゲームにログインするだけで、豪華なゲーム内アイテムを手に入れることができます！

「三國志」シリーズ40周年記念ならではの豪華な報酬を、ぜひお受け取りください！

知略・戦略・祝祭が一挙に動き出す注目イベントも続々！- 知略こそが覇を為す―「三國演棋」S4「機略乾坤」トーナメント開催

より奥深く、より白熱した対局体験によって、君主の真の知略が試される舞台が用意されています。豊富な金銖の報酬を獲得できるチャンスも用意されています。ぜひこの機会にご注目いただき、三國演棋ならではの知略バトルをお楽しみください。

※詳細な参加方法や開催スケジュールについては、公式Xおよび公式サイトをご確認ください。

- 毎日が祝祭！豪華賞品が舞い踊る「周年花火」イベント開催！

2月14日（土）より、「三國志」シリーズ誕生40周年を祝う「周年花火」イベントを開催いたします。開催期間中は、毎日抽選で、金銖や「立体戦場」限定キラカードセット、公式記念資源土地ミニチュア・Lv.5造幣所、北海道海鮮料理セット（ギフト券）や黒毛和牛 花コース（ギフト券）などの豪華賞品が当たる特別企画となっています！

「三國志」シリーズ40周年を彩る豪華プレゼントを手に入れるチャンスを、ぜひお楽しみください！

- 進化した龍争虎闘シナリオ「赤壁激戦」再び登場！

マップ、水上戦、戦場戦略、編制体験など、多岐に渡るリニューアルとアップグレードを実施し、あらゆる面で進化した龍争虎闘シナリオ「赤壁激戦」にご期待ください。

※龍争虎闘シナリオ「赤壁激戦」最新情報は2月18日、公式Xにて公開予定。どうぞご期待ください。

さらなる記念キャンペーンも続々展開予定！

『三國志 真戦』では、このほかにも「三國志」シリーズ40周年を盛り上げる多数のキャンペーンを開催予定！詳細内容や最新情報は、公式Xアカウントにて順次公開してまいります。ぜひ公式Xをフォローのうえ、世界中の仲間とともに「三國志」シリーズ40周年をお楽しみください。

https://x.com/ShinSen_SGS

＜『三國志 真戦』について＞

『三國志 真戦』は、Qookka Entertainment Limitedがコーエーテクモゲームスの監修の下で開発したスマートフォン向けゲームアプリです。「三國志」シリーズ原作の遊び方をしっかりと継承しています。

本作では、「策略で公平な対抗」と「リアルな戦場ルール」という2大革新ポイントを実現することで、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことができます。プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣が、如実に戦闘結果に反映されるため、「課金すれば強くなる」というゲームデザインは一切ありません。リアルな戦場環境では、臨機応変な頭脳が何よりも重要とされています。さあ、三国乱世を生き残り、己の知略で頭角を現せ！

百万マスにも及ぶ超巨大マップで千軍万馬が激突！無数の英傑達がこの三国志の大地に集い、天下の覇権を巡り堂々会戦！“真”の戦略と策略の真髄を体験できる、シーズン制戦略シミュレーションゲーム。

シリーズのユーザーも初めての方も、ぜひ本作『三國志 真戦』で、リアルな三国志戦場を体験してみてください！

https://oslink.qookkagames.com/r/LxVtj2cY

＜「真戦」シリーズについて＞

「真戦」は歴史シミュレーションに特化したグローバル戦略ゲームブランドです。シリーズ共通のスローガンの「知略を尽くし、命を燃やせ」をテーマとして、より高度な策略を展開し、没入感のあるゲーム体験を持続的に提供できるよう努めております。



