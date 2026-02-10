FILAが阪急メンズ館にて期間限定ストアをオープン！
イタリア発祥のスポーツライフスタイルブランド**「FILA（フィラ）」**は、2026年2月より阪急メンズ大阪（梅田）および阪急メンズ東京（有楽町）にて、期間限定のポップアップストアを開催いたします。
本イベントでは、人気スタイリスト・百々千晴氏とのコラボレーションコレクションを中心に、ブランドの歴史を象徴するアーカイブの復刻モデルなど、注目のラインナップを展開いたします。
【開催概要】
【FILA 26SS POPUP ストア】
店舗 ：阪急メンズ大阪（梅田）内特設スペース
期間 ：2/15(日) ～ 2/24(火)
住所 ：〒530-0017大阪府大阪市北区角田町7-10
営業時間：平日11:00～20:00 土日祝10:00～20:00
店舗 ：阪急メンズ東京（有楽町）内特設スペース
期間 ：3/11(水) ～ 3/17(火)
住所 ：〒100-8488東京都千代田区有楽町2丁目5-1
営業時間：12:00～20:00
■ 主なラインナップ
1. FILA × 百々千晴氏 コラボレーションコレクション
テーマ：「誰が着ても、ちょうどいい。」
年齢や性別に縛られず、親子、パートナー、友人とシェアして楽しめるユニセックスなコレクション。シンプルながらも計算されたディテールが、日常のワードローブに心地よく馴染みます。
「着るたびに『なんかいいな』と感じてもらえる、自由な着こなしを楽しんでほしい」という想いが詰まった、タイムレスなアイテムが揃います。
商品詳細は下記にて。
FILA公式オンラインサイト：https://www.fila.jp/contents/feature/fila-dodo.html
阪急オンラインサイト: https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/009143/
本コレクションの発売を記念し、阪急メンズオンライン、FILA公式オンラインストア・ショップにて30,000円（税込）以上ご購入の方から抽選で30名様を、3月15日（日）開催予定のスペシャルイベントへご招待するキャンペーンも同時開催します。
【イベント概要】
FILA×百々千晴氏 トークセッションイベント
開催日時：2026年3月15日（日）日中頃
開催場所：東京都内近郊
応募期間：2026年2月14日（土）～2月28日（木）
2. Heritage Line：UKロックの黄金期を象徴する復刻トラックセットアップ
90年代の音楽シーンを席巻したブリットポップ・ムーブメント。その中心人物であり、UKロックを象徴するアーティストがステージやプライベートで愛用したことで、世界的にアイコニックな存在となったトラックジャケットが待望の復刻。当時の音楽とファッションの密接な繋がりを象徴する、ファン垂涎の一着です。
VELOUR TRACK JACKET
上代：21.870円（税込）
サイズ展開：S～XL
VELOUR TRACK PANTS
上代：19,580円（税込）
サイズ展開：S～XL
3. 「FX-2」Made in Japan 完全復刻 ＆ 伝統工芸コラボレーション
1985年にFILA初のグローバルローンチを果たした伝説のテニスシューズ**「FX-2」**。当時の生産背景にこだわり、**日本製（Made in Japan）**としてディテールを忠実に再現しました。
また、日本製のルーツを称え、国内の伝統工芸とタッグを組んだスペシャルエディション（3種）も限定展開いたします。
FX-2 made in Japan Original
上代：26,400円（税込）
サイズ展開：23.0～29.0cm（ハーフサイズ無し）
FX-2 × たばた絞り（京都の絞り染め）
上代：27,500円（税込）
サイズ展開：23.0～29.0cm（ハーフサイズ無し）
FX-2 × KOSHO / 江戸切子（東京のカットガラス技法）
上代：27,500円（税込）
サイズ展開：23.0～29.0cm（ハーフサイズ無し）
FX-2 × ITONAMI / 再生デニム（岡山のサステナブルなデニム）
上代：24,200円（税込）
サイズ展開：23.0～29.0cm(ハーフサイズ無し)
■ FILA（フィラ）について
過去半世紀にわたり、スポーツを追求する非凡な才能を持つ人々、すなわち勇気を持ち、限界に挑戦しながらも力強さと優雅さを表現し、周りの期待を超える人々と、歴史的な瞬間を共にしてきました。
1911年のイタリアのビエラでの小さなニット素材工場から始まり、1973年にテニスコートに色をもたらしたフィラは常にその大胆さと息を飲むような魅力的なデザインを創造することに誇りを持ってきました。イノベーションの哲学、パフォーマンスと洗練性へのこだわりを持つフィラは、斬新でありながらも機能的なスタイルを提案し続けます。
Online site：https://www.fila.jp/
Instagram: https://www.instagram.com/fila_japan_official/(https://www.instagram.com/fila_japan_official/)
LINE: https://page.line.me/ise9328z?openQrModal=true(https://page.line.me/ise9328z?openQrModal=true)